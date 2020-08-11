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لومان / لومان 24 ساعة / أخبار عاجلة

إقامة سباق لومان 24 ساعة من دون جمهور في 2020

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إقامة سباق لومان 24 ساعة من دون جمهور في 2020
11-08-2020

سيقام سباق لومان 24 ساعة الذي تمّ تأجيل موعده إلى شهر سبتمبر/أيلول المقبل، من دون جمهور، وذلك بعكس ما تمّ الإعلان عنه شهر يونيو/حزيران الماضي بالسماح بعدد محدود للجمهور.

قرر نادي سيارات الغرب "إيه سي أو" إقامة السباق الشهير من دون جمهور، وذلك بعد نقاشات مطوّلة مع المسؤولين المحليين.

وتأتي هذه الخطوة على ضوء التزايد الحاصل مؤخراً في أعداد الإصابات بفيروس "كورونا".

حيث قال بيير فيون رئيس "إيه سي أو": "خلال الأسابيع القليلة الماضية، بحثنا في العديد من الطرق التي يمكن أن تساعدنا لإقامة الحدث بحضور جمهور حتى لو بعدد قليل".

وأكمل: "لكن، نظراً لأن الحدث يمتد على عدة أيام، وضمن الظروف الحالية التي نمرّ بها، اتخذنا القرار مع السلطات المحلية بإقامة السباق من دون جمهور".

وتابع: "ما زال هناك الكثير من علامات الاستفهام فيما يتعلق بالصحة والسلامة العامة. نعلم أن المتابعين سيستاؤون من هذا القرار، لكن وعند التفكير بالصحة العامة، فإننا لم نتردد باتخاذ القرار".

وبالنسبة إلى الذين اشتروا التذاكر، فسيتم التواصل معهم من قبل مكتب الحجوزات.

يشار إلى أن بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي" تتجه لاستئناف منافساتها من دون جمهور على حلبة سبا البلجيكية خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي.

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السلاسل لومان , دبليو إي سي
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