أهم 10 أمور لا بدّ من متابعتها في سباق لومان 24 ساعة

بعد أيام قليلة، وتحديدًا يوم السبت في 21 أغسطس/تشرين الأوّل، سيعيد هدير المحركات نبض الحياة إلى سباق 24 ساعة في لومان الشهير الّذي طال انتظاره. يضم أهم سباق للتحمل في العالم جميع المقومات المشوّقة التي ننتظرها بفارغ الصبر، من ناحية التوقعات والتساؤلات وعلامات الاستفهام التي تحيط بالسيارات الجديدة وقدرتها في التفوق على باقي السيارات.

كل ذلك، من دون التحدث عن السماح مجددًا للجماهير بالعودة إلى المدرجات: كل ما نحتاجه هو مراجعة صغيرة للعناصر الأساسية التي يجب معرفتها قبل السباق المقرر إقامته على حلبة "لاسارث". فإليكم المعلومات التالية!

رقم 708 غليكنهاوس ريسينغ: لويس فيليبي درياني وغوستافو مينزيس وأوليفيه بلا تصوير: أليسيو مورغيز

فرصة لمشاهدة السيارات الخارقة "هايبركار" الجديدة على الحلبة

بعدما تم كشف النقاب عنها في بداية بطولة العالم للتحمل "دبليو إي سي" هذا العام، ستشارك سيارات "هايبركار لومان" في نسخة عام 2021، حيث ستحلّ بدلاً من سيارات فئة الفئة الأولى النموذجية "أل أم بي1". وستخطو 5 سيارات "أل أم إتش" خطواتها الأولى في أوّل سباق يمتد لفترة 24 ساعة: يشارك المصنّع الياباني تويوتا وفريق "غليكنهاوس" مع سيارتين لكل منهما، إلى جانب سيارة ألبين.

سيطرت تويوتا دون منازع، على الجولات الثلاث التي أقيمت قبل سباق 24 ساعة في لومان وتحديدًا في سبا وبورتيماو ومونزا. ولكن سباق 24 ساعة في لومان يشكّل تحديًا على مستوى آخر، نظراً لأنه أطول بثلاث مرات من السباقات التي خاضتها السيارات حتى الآن.

تويوتا #7: مايك كونواي، كاموي كوباياشي، خوسيه ماريا لوبيز تصوير: راينر إيهرهارت

هل ستكون تويوتا قادرة على حلّ مشاكل الموثوقية؟

تُعتبر تويوتا حاليًا القوة المهيمنة في بطولة العالم للتحمل "دبليو إي سي"، بعد فوزها في السباقات الثلاثة الأولى للعام الحالي. أثارت الجولة الأخيرة في مونزا مخاوف حقيقية داخل أروقة المصنّع الياباني. فعلى الرغم من فوز الثلاثي كاموي كوباياشي ومايك كونواي وخوسيه ماريا لوبيز، إلا أن الفريق خسر دقيقة واحدة عقب توقف السائق الياباني على المسار لإعادة تشغيل أنظمة السيارة. أما الثلاثي الآخر لتويوتا مع سيباستيان بويمي وكازوكي ناكاجيما وبرندون هارتلي، فقد عانى من مشكلة ضخ الوقود ما كلفه خسارة ساعة، لينهي الفريق المنافسات في المركز الأخير ضمن فئة سيارات "أل أم إتش".

قد تكون سلسلة انتصارات تويوتا تحت تهديد الخطر في حال لم يتمكن المصنّع الياباني من حلّ هذه المشكلات.

رقم 36 ألبين 480: نيكولاس لابيير وماثيو فاسكيفار وأندريه نيغراو تصوير: راينر إيهرهارت

هل تحقق ألبين الفوز على أرضها؟

بعد الفوز المذهل الذي حققه إستيبان أوكون في بطولة العالم للفورمولا واحد (المرة الأولى لثلاثي سائق ـ هيكل ـ محرك فرنسي منذ 38 عاماً)، يتساءَل الجميع: هل من الممكن أن تستمر ساعة المجد الفرنسية ويتحقق الفوز المنتظر في السباق الأسطوري للتحمل؟ تقدّم ألبين عروضاً مشجعة، وقد احتل الفرنسيان نيكولا لابيير وماثيو فاكسيفيير، بالإضافة إلى زميلهما البرازيلي أندريه نيغراو، المركز الثاني مرتين والمركز الثالث مرة واحدة هذا العام، لذلك فإن جميع الأحلام والآمال مباحة!

رقم 21 فريق دراغون سبيد: خوان بابلو مونتويا تصوير: راينر إيهرهارت

أسماء أسطورية من عالم السباقات

تكثر الأسماء الشهيرة من عالم رياضة السيارات في نسخة عام 2021. حيث برز على لائحة المشاركين أسماء سائقين سابقين في الفورمولا واحد على غرار الكولومبي خوان بابلو مونتويا وستوفيل فاندورن وبول دي ريستا وروبرت كوبتسا وجيانكارلو فيسيكيلا. كما يشارك في السباق مجموعة من سائقي بطولة سباقات فورمولا إي الحاليين، وتحديداً الفائز بلقب العام الحالي نيك دي فريز وأليكس لين وروبن فرينز وأنتونيو فيليكس دا كوستا وسيباستيان بويمي.

كما هو الحال في كل عام، ستقف عند خط الانطلاق كوكبة من النجوم العالميين.

رقم 49 هاي كلاس ريسينغ اوريكا: أندرياس فوردباخ ويان ماغنوسين وكيفين ماغنوسين تصوير: راينر إيهرهارت

ماغنوسين... الأب والابن

يشارك هذا العام في السباق السائقان السابقان في بطولة العالم للفورمولا واحد... "آل ماغنوسين" مع يان الاب وكيفن الإبن. سينطلق الأب والابن إلى الحلبة معًا تحت ألوان فريق "هاي كلاس رايسينغ" المشارك في فئة "أل أم بي2".

سجل يان نقطة يتيمة في 25 جائزة كبرى شارك بها في الفورمولا واحد، وقد سبق له أن شارك على حلبة "لاسارث" 20 مرة ويتضمن سجله الفوز 4 مرات في فئته واحتلاله للمركز الرابع في الترتيب العام مرتين.

أما كيفن الذي شارك في بطولة سباقات إندي كار للمرة الأولى هذا العام بعدما قرر فريق هاس للفورمولا واحد الاستغناء عن خدماته هذا العام (مع زميله السابق الفرنسي رومان غروجان وحل بدلاً منهما الروسي مازيبين والألماني ميك شوماخر)، فسيشارك للمرة الأولى في سباق 24 ساعة في لومان.

المدرجات تصوير: صور موتورسبورت

وأخيراً... عاد المشجعون إلى المدرجات

بعد نسخة 2020 أقيمت خلف الأبواب المغلقة، سيتواجد هذا العام في المدرجات 50 ألف مشاهد يعشقون رياضة السيارات، وهو ما يمثل 20 في المئة من السعة القصوى. كما تم نقل موعد السباق من تاريخه التقليدي في حزيران/يونيو إلى آب/أغسطس الحالي، من أجل إيجاد أفضل الفرص للسماح بدخول الجماهير.

الانطلاقة تصوير: بول فوستر

الأسطوري ديريك بيل بصفة "كبير المراقبين" في نسخة 2021

سيتقدم السائق البريطاني ديريك بيل أحد أعظم السائقين في تاريخ لومان السيارات هذا العام خلال لفة التحمية بصفته كبير المراقبين. وينضم بيل إلى قائمة نخبة السائقين الذين قادوا لفة التحمية في لومان والّتي تضم ألان ماكنيش وتوم كريستنسن ومارك ويبر وجاكي إيكس.

شارك بيل في السباق المرموق 26 مرة في خلال 27 عامًا، وحقق خمسة انتصارات من 1975 إلى 1987. ومع ذلك، قال إن أعظم ذكرياته كانت تصدره السباق كفريق واحد مع نجله في عام 1995.

في ذلك العام، وصل الأب والإبن في المركز الثالث في الترتيب النهائي وتقاسما منصة التتويج خلال يوم الاحتفال بعيد الأب.

ماركو سورنسن تصوير: راينر إيهرهارت

مسيرة سورنسن بطل فئة "جي تي إي المحترفين"

يُعتبر السائق الدنماركي ماركو سورنسن الدعامة الأساسية لفئة "جي تي إي المحترفين" في بطولة العالم للتحمل، وقد اكتسب هذه الهالة منذ فترة طويلة. حلّ ثالثاً في فئته في لومان عام 2020، ثم فاز بلقب البطولة الموسم الماضي وقبلها في عام 2016. لذلك من الطبيعي أن يتدرج للانتقال إلى فئة "أل أم بي2" هذا العام.

سيشارك على حلبة "لاسارث" في هذه الفئة مع الثنائي ريكي تايلور ودنيس أندرسن بألوان فريق "هاي كلاس رايسينغ". سننتظر لنعرف ما إذا كان سيتمكن من نسخ نجاحاته المستقاة من فئة "جي تي" شديدة التنافسية إلى فئته الجديدة.

تاتيانا كالديرون، ألفا روميو تصوير: ألفا روميو

طاقمان نسائيان يبحثان عن المجد

شهد العام الماضي مشاركة فريق "ريتشارد ميل رايسينغ" مع أول طاقم نسائي بالكامل في فئة "أل أم بي2" مع تاتانيا كالديرون وبيتسكيه فيسر وصوفيا فلورش، ليتم نسخ التجربة نفسها هذا العام أيضاً. ومع فريق نسائي آخر بألوان "آيرون لينكس" في منافسات فئة "أل أم جي تي إي أم" (للهواة)، سيشارك للمرة الأولى طاقمان للسائقات منذ عام 1977.

هذا العام باتت كالديرون وفيسر وفلورش يملكن في جعبتهن سنة خبرة إضافية، كونهن شاركن معاً في منافسات بطولة العالم للتحمل. وبعد احتلالهن للمركز التاسع في الترتيب العام في العام الماضي، يأملن السائقات الثلاث في دخول منافسة الصعود إلى منصة التتويج.

كالوم إيلوت، ألفا روميو ريسينغ تصوير: ألفا روميو

نجوم الغد على الحلبة

كما هي الحال دائمًا، يقدم سباق لومان 24 ساعة للسائقين المحترفين المخضرمين والنجوم الطموحين والسائقين الهواة فرصة التسابق والتنافس جنبًا إلى جنب.

ومن بين السائقين الشباب الذين يتطلعون إلى صنع اسم لأنفسهم على مسرح سباقات التحمل، نذكر السّائق كالوم إيلوت وصيف بطولة سباقات فورمولا2 والذي يشارك للمرة الأولى في لومان، ونيك دي فريز الفائز بلقب فورمولا2 عام 2019، والذي من المتوقع أن يحلّ بدلاً من جورج راسل في فريق ويليامز للفورمولا واحد في العام المقبل.