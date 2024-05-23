ألبين: النموذج الأولي "ألبينغلو" سيساعد في تحديد تكاليف مشروع لومان الهيدروجيني
سيُساعد النموذج الأولي "ألبينغلو" الهيدروجيني لشركة ألبين في تقييم التكاليف المرتبطة بمشاركة محتملة في سباق لومان 24 ساعة باستخدام هذه التقنية، وفقاً لما قاله برونو فامين رئيس قسم رياضة السيارات.
الصورة من قبل: ألبين
لم تلتزم ألبين بالكامل بقوانين السيارات الهيدروجينية التي ستُستخدم في بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي" لعام 2027، بعد الكشف العالمي عن نموذجها "ألبينغلو أتش.واي4" الذي يعمل بمحرك احتراق داخلي هيدروجيني في جولة سبا هذا الشهر.
وأشار فامين إلى أن "مختبرهم المتنقل: ألبينغلو" له هدف مهم ليس فقط في تعزيز كفاءتهم مع التقنيات الهيدروجينية، ولكن أيضاً في فهم الجدوى الاقتصادية للمشاركة في السباق بهذه التقنية.
وتريد ألبين معرفة المزيد حول تقنيات الهيدروجين، والتخزين، والملء، وتحسين مهاراتها في الانسيابية الهوائية. كما تسعى لمعرفة التكاليف لتحقيق مشروع شامل يمكن تقديمه للإدارة.
ويتوقع بيير فيون، رئيس نادي سيارات الغرب "إيه سي أو"، أن العديد من الشركات المصنّعة ستشارك بحلول عام 2029.
جي.آر أتش2
الصورة من قبل: تويوتا
وعند سؤاله عن إمكانية فوز سيارة احتراق هيدروجيني في لومان بحلول 2027، قال فامين إن ذلك يعتمد على ما تنص عليه اللوائح، والتي لا تزال قيد التطوير.
من جهته، قال برنارد نيكولوت، مدير الابتكار في "إيه سي أو"، أن عرض ألبين العام لاهتمامها بالهيدروجين "يعطي زخماً ومشروعية" لقناعة "إيه سي أو" الدائمة بالإمكانيات التي تمتلكها التقنيات الهيدروجينية.
من خلال هذه الجهود، تأمل ألبين في تحقيق رؤية شاملة لمشاركة مستقبلية في سباق لومان 24 ساعة باستخدام تقنية الهيدروجين، مع التركيز على الفعالية التقنية والاقتصادية.
ألبين ألبينغلو أتش.واي4
الصورة من قبل: ألبين
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