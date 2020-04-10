أبطال موتورسبورت: كريستنسن يتحدث عن فوزه الأوّل في لومان 24 ساعة

سجّل كريستنسن، أو كما يُطلق عليه "مستر لومان"، أوّل فوز من انتصاراته التسعة القياسية في لومان 24 ساعة مع فريق "جويست ريسينغ"، والذي حقق معه بعد ذلك العديد من النجاحات تحت لواء أودي.

لكنّ فوزه في 1997 أتى على متن سيارة "تي دبليو آر بورشه" من طراز "دبليو اس سي-95"، والتي تشارك قيادتها مع سائقَي الفورمولا واحد المخضرمين ميشيل ألبوريتو وستيفان جوهانسون.

وخلال حديثه في الفيلم، قال كريستنسن: "عندما كنت أقود في الليل، حوالي الثالثة صباحًا، وعلمت بأنّ تلك الفترة ستكون حاسمة، لا سيّما وأنا في فريق كانت لديه الفرصة للمنافسة على منصّة التتويج، أزمنة اللفّات كانت تتحسّن".

وأضاف: "واصلت التقدّم، قبل أن يخبرني فجأة رالف جوتنر مدير الفريق عبر اللاسلكي بأنّني سجّلت أسرع لفّة. في اللفّة اللاحقة أخبرني بأنّني سجلت رقمًا قياسيًا وأنّ عليّ الحفاظ على ذلك التقدّم. تحصل على شخص ألماني يتحدث إليك بالإنجليزية .. (ضحكات حول الطاولة). كنت سعيدًا بالفعل".

وأكمل: "لحقنا بإحدى السيارات المصنعية وتجاوزناها، وفزنا بالسباق. لم أقم بأمرٍ كهذا من قبل، لم يستنزفني أمرٌ بهذا من قبل مثل سباق لومان 24 ساعة".

جديرٌ بالذكر أنّ باندي - الذي كتب فيلم سينا الذي حاز العديد من الجوائز - غزل بحرفية في ذلك الفيلم الممتد لـ 111 دقيقة روايات أبطالنا المتداخلة، حيث يسردون قصصهم عبر الذكريات والتعليقات المباشرة.

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