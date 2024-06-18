آمال فيراري "عادت إلى الطريق الصحيح" لعام 2024 بعد الفوز في لومان

حققت فيراري منصة تتويج واحدة فقط قبل الجولة الرابعة من الموسم في نهاية الأسبوع الماضي، حيث حلّ أنطونيو فوكو وميغيل مولينا ونيكلاس نيلسن في المركز الثالث في سيارة "بي499" #50 في سباق سبا.

وجعل ذلك طاقم السيارة رقم 50 يحتل المركز الخامس بشكلٍ بعيد في ترتيب السائقين، بفارق 34 نقطة عن ثلاثي بورشه المتصدر للبطولة لورينس فانثور وكيفن إستري وأندريه لوتيرر، في حين كانت فيراري نفسها متأخرة عن كل من بورشه وتويوتا في ترتيب المصنعين.

مع ذلك، تمكنت العلامة الإيطالية من العودة في الجولة الأكثر شهرة في الموسم، حيث حقق فوكو ومولينا ونيلسن فوزاً رائعاً من المركز الرابع على شبكة الانطلاق، وانضم إليهم أليساندرو بيير غيدي وجايمس كالادو وأنطونيو جيوفينازي على المنصة في المركز الثالث في السيارة رقم 51.

ورفعت هذه النتيجة ثلاثي السيارة رقم 50 إلى المركز الثاني في بطولة السائقين، بفارق تسع نقاط فقط عن طاقم السيارة رقم 6، بينما تتأخر فيراري الآن عن بورشه بنفس الهامش في معركة المصنعين.

ووصف أنطونيلو كوليتا، رئيس قسم سباقات السيارات الرياضية في فيراري، الفوز في جولة بطولة العالم للتحمّل ذات النقاط المضاعفة في فرنسا بأنه نقطة تحول في تحديهم للبطولة.

وقال حيال ذلك: "فقدنا الكثير من النقاط في إيمولا وسبا لأننا اليوم كان يمكن أن نأتي هنا بثلاثة انتصارات في جعبتنا. لكن لسوء الحظ، لدينا واحد فقط، ولكنه ربما الأكثر أهمية".

وأردف: "من الطبيعي أننا في نقطة التحول في البطولة ولدينا فرصة لبذل كل جهودنا للفوز بها. بطولة العالم هي النتيجة القصوى في النهاية - سباق لومان 24 ساعة وبطولة العالم".

وأكمل: "فزنا بالكثير من البطولات العالمية في فئة جي تي، فلماذا لا نفوز في الفئة النموذجيّة".

وتتوجّه البطولة إلى ساو باولو ثم أوستن في الأشهر المقبلة كجزء من المرحلة الأمريكية، مع عودة كلا المكانين إلى الروزنامة بعد غياب طويل. وسيُختتم الموسم بجولتين من ست وثماني ساعات في فوجي والبحرين على التوالي.