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كارت / أخبار عاجلة

سائقو الفورمولا واحد ينددون بسلوك كوربيري "غير المقبول" في الكارتينغ

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ندد سائقو الفورمولا واحد بسلوك لوكا كوربيري سائق الكارتينغ ووصفوه "بغير المقبول"، بينما علّقت السلطات الإيطالية يوم الخميس رخصته بعد المشكلة التي تسبب بها الأسبوع الماضي.

تسبب كوربيري بموجة انتقادات واسعة خلال بطولة الكارتينغ في لوناتو، عندما قام برمي قطع من سيارته على منافسه عندما كان على المسار، قبل أن يخوض معه شجاراً كذلك بعد السباق، ما تسبب باتساع نطاق المشاجرة لتشمل عدة أشخاص.

وفتح الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" تحقيقاً في المسألة، بينما أشار فيليبي ماسا رئيس لجنة الكارتينغ إلى أن المتورطين سينالون عقابهم.

أما الاتحاد الإيطالي للسيارات فقد طالب بتطبيق أقصى العقوبات الممكنة.

من جهة أخرى، ندد سائقو الفورمولا واحد بما حصل، حيث قال ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل: "أعتقد أنه من الواضح جداً عدم الرغبة بحصول مثل ما حصل. كما أن ما حصل لم يكن آمناً على الإطلاق".

وأكمل: "قد تحصل خلافات في الرياضة، وذلك طبيعي، لكن تجب محاولة الإبقاء عليها ضمن حدود النقاش".

وأردف: "لكن الجميع يرى فيما حصل أمراً غير مقبول. كما أنه (كوربيري) قال ذلك بنفسه".

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من جهته، يرى جورج راسل سائق ويليامز أنه لا عذر لسائق الكارتينغ فيما فعل.

فقال: "بادئ ذي بدء، لقد عرض نفسه للكثير من الخطر. الوقوف بهذه الطريقة على المسار ومن ثم تعريض حياة الآخرين للخطر".

وأكمل: "من الواضح أن ما قام به لاحقاً بعد السباق غير مقبول على الإطلاق".

وأردف:"رياضة السيارات مليئة بالمشاعر المحتدمة، لكن لا سبب يدعو أي شخص للتصرف بهذه الطريقة".

بالمقابل، قال لانس سترول سائق ريسينغ بوينت: "أعتقد أن تصرفه كان خارجاً تماماً عن السياق، ولا يمكن تحمله في رياضتنا".

واختتم: "ذلك مثال سيء للغاية للأجيال الناشئة. نحن ننافس بقوة على الحلبة ولا حاجة للعنف خارجها".

 

"فيا" تُطلق تحقيقًا في حادثة الكارتينغ "غير المقبولة"

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