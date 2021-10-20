هلكنبرغ يستعد لأولى مشاركاته في إندي كار خلال تجارب باربر

سيختبر هلكنبرغ سيارة آرو مكلارين شيفروليه، بينما سيقود سارجانت سيارة إيه.جيه فويت شيفروليه.

وكان الألماني المخضرم قد اعترف الشهر الماضي أنه لا يرى أية فرصة في عودته إلى الفورمولا واحد في 2022، وذلك بعد أن أكد أنه لم يكن يخوض مفاوضات مع ألفا روميو بهذا الخصوص.

وسيبدأ هلكنبرغ - الذي شارك آخر مرة ضمن موسم كامل في الفورمولا واحد عام 2019، ومن ثم عمل كسائق تجارب واحتياطٍ لدى أستون مارتن - بتجربة سيارة إندي كار للمرة الأولى على حلبة الشوارع في بيرمنغهام.

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وبينما لم يعلق مدير الفريق على ذلك، لكن المؤشرات تدل على أن هذه التجارب لا تعدو مجرد عملية تقييم للسائق المخضرم حيال خياراته لموسم 2022، ولا يجب النظر إليها على أنها التزام من قبل الفريق بضم سائق ثالث إلى جانب باتو أوارد وفيلكس روزنكفيست.

حيث صرح زاك براون المدير التنفيذي لدى مكلارين في لاغونا سيكا لوسائل إعلام مختارة قائلاً: "حالما نبدأ العمل على سيارة ثالثة، الأمر الذي لن يحصل في بداية الموسم، حينها سنفكر في إدراج سيارة ثالثة لمشاركة كاملة".

واختتم: "بالتأكيد، سنُدخل سيارة ثالثة في 2023، ربما سنكمل العمل عليها في وقت ما من 2022".