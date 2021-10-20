تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

part of
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / إندي كار: بالو يحقق أول لقب له وهيرتا يحرز الفوز في لونغ بيتش
إندي كار أخبار

هلكنبرغ يستعد لأولى مشاركاته في إندي كار خلال تجارب باربر

يستعد نيكو هلكنبرغ السائق السابق في الفورمولا واحد، وكذلك لوغان سارجانت المشارك في الفورمولا 3، لأول مشاركة في إندي كار، وذلك عبر تجارب الأسبوع المقبل على حلبة باربر موتورسبورتس بارك.

هلكنبرغ يستعد لأولى مشاركاته في إندي كار خلال تجارب باربر

سيختبر هلكنبرغ سيارة آرو مكلارين شيفروليه، بينما سيقود سارجانت سيارة إيه.جيه فويت شيفروليه.

وكان الألماني المخضرم قد اعترف الشهر الماضي أنه لا يرى أية فرصة في عودته إلى الفورمولا واحد في 2022، وذلك بعد أن أكد أنه لم يكن يخوض مفاوضات مع ألفا روميو بهذا الخصوص. 

وسيبدأ هلكنبرغ - الذي شارك آخر مرة ضمن موسم كامل في الفورمولا واحد عام 2019، ومن ثم عمل كسائق تجارب واحتياطٍ لدى أستون مارتن - بتجربة سيارة إندي كار للمرة الأولى على حلبة الشوارع في بيرمنغهام.

اقرأ أيضاً:

وبينما لم يعلق مدير الفريق على ذلك، لكن المؤشرات تدل على أن هذه التجارب لا تعدو مجرد عملية تقييم للسائق المخضرم حيال خياراته لموسم 2022، ولا يجب النظر إليها على أنها التزام من قبل الفريق بضم سائق ثالث إلى جانب باتو أوارد وفيلكس روزنكفيست.

حيث صرح زاك براون المدير التنفيذي لدى مكلارين في لاغونا سيكا لوسائل إعلام مختارة قائلاً: "حالما نبدأ العمل على سيارة ثالثة، الأمر الذي لن يحصل في بداية الموسم، حينها سنفكر في إدراج سيارة ثالثة لمشاركة كاملة".

واختتم: "بالتأكيد، سنُدخل سيارة ثالثة في 2023، ربما سنكمل العمل عليها في وقت ما من 2022".

المشاركات
التعليقات
إندي كار: بالو يحقق أول لقب له وهيرتا يحرز الفوز في لونغ بيتش

المقال السابق

إندي كار: بالو يحقق أول لقب له وهيرتا يحرز الفوز في لونغ بيتش
تحميل التعليقات
نيكو هلكنبرغ More from
نيكو هلكنبرغ
هلكنبرغ ينضم رسمياً إلى أستون مارتن بدور السائق الاحتياطي
فورمولا 1

هلكنبرغ ينضم رسمياً إلى أستون مارتن بدور السائق الاحتياطي

هلكنبرغ قد يشغل منصب السائق الاحتياطي لدى أستون مارتن ومرسيدس معاً
فورمولا 1

هلكنبرغ قد يشغل منصب السائق الاحتياطي لدى أستون مارتن ومرسيدس معاً

تحليل: لماذا تبدو فرص تحالف هلكنبرغ مع ريد بُل خارجة عن إرادتهما
فورمولا 1

تحليل: لماذا تبدو فرص تحالف هلكنبرغ مع ريد بُل خارجة عن إرادتهما

الأكثر شعبية اليوم

أستون مارتن تبدأ عملية اختيار ألوان سيارتها ولكن عاملًا أساسيًا قد يشكل عائقًا
فورمولا 1 فورمولا 1

أستون مارتن تبدأ عملية اختيار ألوان سيارتها ولكن عاملًا أساسيًا قد يشكل عائقًا

مواعيد عرض جائزة الولايات المتّحدة الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة الولايات المتّحدة الكبرى 2021

هاس: قدرة شوماخر على انتقاد نفسه تُظهر معدنه الحقيقي
فورمولا 1 فورمولا 1

هاس: قدرة شوماخر على انتقاد نفسه تُظهر معدنه الحقيقي

مطبّات حلبة أوستن "ستُعقّد" نهاية أسبوع الجائزة الكبرى في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

مطبّات حلبة أوستن "ستُعقّد" نهاية أسبوع الجائزة الكبرى في الفورمولا واحد

هلكنبرغ يستعد لأولى مشاركاته في إندي كار خلال تجارب باربر
إندي كار إندي كار

هلكنبرغ يستعد لأولى مشاركاته في إندي كار خلال تجارب باربر

هاكينن ينضمّ إلى بوتاس ضمن فريق فنلندا في سباق الأبطال
فورمولا 1 فورمولا 1

هاكينن ينضمّ إلى بوتاس ضمن فريق فنلندا في سباق الأبطال

فيراري: التقدم على مكلارين لتحقيق المركز الثالث ضمن بطولة المصنّعين "هدف واضح"
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري: التقدم على مكلارين لتحقيق المركز الثالث ضمن بطولة المصنّعين "هدف واضح"

بيريللي تُكمل برنامج اختباراتها لإطارات 18 إنشًا لموسم 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

بيريللي تُكمل برنامج اختباراتها لإطارات 18 إنشًا لموسم 2022

أحدث الأخبار

هلكنبرغ يستعد لأولى مشاركاته في إندي كار خلال تجارب باربر
إندي كار إندي كار

هلكنبرغ يستعد لأولى مشاركاته في إندي كار خلال تجارب باربر

إندي كار: بالو يحقق أول لقب له وهيرتا يحرز الفوز في لونغ بيتش
إندي كار إندي كار

إندي كار: بالو يحقق أول لقب له وهيرتا يحرز الفوز في لونغ بيتش

إندي كار: هيرتا يترجم قطب الانطلاق الأول إلى فوز في لاغونا سيكا وغروجان يتألق
إندي كار إندي كار

إندي كار: هيرتا يترجم قطب الانطلاق الأول إلى فوز في لاغونا سيكا وغروجان يتألق

شتاينر "مسرور للغاية" من نجاحات غروجان في إندي كار
فورمولا 1 فورمولا 1

شتاينر "مسرور للغاية" من نجاحات غروجان في إندي كار

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.