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إندي كار / أخبار عاجلة

مكلارين مهتمّة بخدمات بيريز في حال أراد الانتقال إلى الإندي كار

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مكلارين مهتمّة بخدمات بيريز في حال أراد الانتقال إلى الإندي كار

ستكون مكلارين "مهتمّة بالتأكيد" بخدمات سيرجيو بيريز للقيادة لصالح فريقها في الإندي كار لموسم 2021 في حال أراد المكسيكيّ دخول معترك تلك السلسلة.

أعلن بيريز مساء الأربعاء عن مغادرته لصفوف ريسينغ بوينت نهاية الموسم الجاري بعد أن اختار الفريق التعاقد مع سيباستيان فيتيال ليحلّ مكانه.

وترك ذلك بيريز أمام مستقبل ضبابيٍ وذلك بعد عدم خوضه لأيّة محادثان مع فرق أخرى في الفورمولا واحد لموسم 2021. وقال بيريز أنّ أيّة عروضٍ للبقاء في الفورمولا واحد يجب أن تتضمّن "الحزمة المناسبة"، وأنّه سيدرس الانتقال إلى سلسلة أخرى في حال لم يحصل على أيّ مقعدٍ جذّاب في الفورمولا واحد.

وقال زاك براون مدير مكلارين: "سينتهي به المطاف في الفورمولا واحد، ذلك ما أعتقد، إمّا في هاس أو ألفا روميو. لكنّ في حال كان مهتمًا بالإندي كار، فأعتقد بأنّه سائقٌ رائع، وسنكون مهتمّين بخوض محادثات معه".

وكان فريق مكلارين قد دخل سلسلة الإندي كار ببرنامجٍ كامل في 2020 ضمن شراكة مع شميت-بيترسن موتورسبورت عبر تشكيل فريق آرو مكلارين اس.بي. ويستعين الفريق بأوليفر أسكيو وباتو أوارد، بينما استعان بسيارة ثالثة في سباق إندي 500 لفرناندو ألونسو.

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