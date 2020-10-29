مكلارين كانت لتهتم بضمّ ماغنوسن إلى فريقها في إندي كار

أعلن ماغنوسن يوم الخميس - بعد إعلان زميله رومان غروجان أنه سيترك صفوف فريقه هاس في الفورمولا واحد نهاية الموسم الجاري، بعد أربعة مواسم أمضاها مع العلامة الأمريكية، حيث تبدو فرص بقائه في الفئة الملكة ضئيلة بالفعل.

وشارك الدنماركي صاحب منصة التتويج الوحيدة في مسيرته، للمرة الأولى في البطولة مع مكلارين في جائزة النمسا الكبرى 2014، وعبّر عن اهتمامه بالفئات الأخرى، وذكر سابقاً إندي كار.

وكشف ماغنوسن يوم الخميس بعد إعلان خروجه من الفريق، أنه ما زال مهتماً بالانتقال إلى إندي كار في 2021، لكن حظوظه تبدو صعبة بعض الشيء.

بالمقابل، أوضح زاك براون أن ماغنوسن كان ليمثل مرشحاً جيداً لفريق مكلارين في إندي كار الموسم المقبل، لكن التشكيلة النهائية حُسمت بالفعل.

فقال: "كيفن سائق سريع جداً، عدائي للغاية، وأعتقد أن أسلوب قيادته يناسب إندي كار".

وأكمل: "حسمنا أمرنا حيال تشكيلتنا. أعلنّا هوية أحدهما، باتو أوارد، ولم نعلن الآخر بعد".

وأردف: "لذا لا أعتقد أن هناك فرصة أمام كيفن في فريقنا ضمن إندي كار. لو كانت هناك فرصة لكنا بالتأكيد لنهتم بخدماته".

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يشار إلى أن مكلارين شددت سابقاً على اهتمامها بالتوقيع مع سيرجيو بيريز سائق ريسينغ بوينت الحالي، مع فريقها في إندي كار، وأنها مستعدة للمشاركة بسيارة ثالثة لموسم كامل في حال كانت هناك عقود رعاية كافية.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال إمكانية سيارة ثالثة في موسم 2021 لإندي كار، كشف براون أنه يتوقع بقاء بيريز في الفورمولا واحد وأن المشاركة بسيارة ثالثة - عدا سباق إنديانابوليس 500 - يبدو أمراً مستبعداً.