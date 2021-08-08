مكلارين تستحوذ على حصّة الأغلبيّة من فريق "آرو مكلارين" في الإندي كار

على هامش جولة ناشفيل من بطولة الإندي كار، تمّ الإعلان عن هذه الصفقة وذلك خلال الموسم الثاني من شراكة مكلارين مع الفريق الذي كان يُعرف سابقًا بشميت بيترسون موتورسبورتس.

وستتمّ قيادة الفريق من قبل مجلسٍ من خمسة أشخاص ثلاثة منهم من مكلارين ريسينغ والآخران شميت وبيترسون وسيرأسهم زاك براون المدير التنفيذي لمكلارين ريسينغ. وسيُواصل تايلور كيل رئيس فريق آرو مكلارين اس.بي دوره في القيادة والإشراف على عمليّات الفريق وسيعمل مباشرة تحت مجلس الإدارة.

وكانت مكلارين قد عادت إلى منافسات الإندي كار بشكلٍ كامل في 2020 وذلك بعد غياب 40 عامًا.

وإلى جانب تعزيزها للقسم التقنيّ والهندسيّ للفريق، نجحت مكلارين في اجتذاب العديد من الشركاء والرعاة.

وقال براون حيال هذه الخطوة: "إعلان اليوم علامة قويّة على التزامنا طويل الأمد في الإندي كار كسلسلة تسابق ومنصّة ترويجيّة لمكلارين ريسينغ ورعاتنا".

وأضاف: "أودّ الإشادة بسام شميت وريك بيترسون اللذين بنيا فريقًا مذهلًا لنا رفقة آرو إلكترونيكس لمواصلة النموّ وتحقيق طموحاتنا المشتركة والمنافسة على الانتصارات بشكلٍ ثابت".

وأكمل: "نرى نموًا متواصلًا للسلسلة تحت قيادة بنسكي للترفيه وسنُواصل لعب دورٍ فعّال في دعم نجاحات السلسلة ونموّ قاعدة جماهيرها الدوليّة وتطبيق أجندة الاستدامة الخاصة بنا للإيفاء بالتزاماتنا البيئيّة والاجتماعيّة".