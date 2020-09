مارك مايلز المدير التنفيذي لسلسلة إندي كار: السعي لضمّ مصنّع ثالث وتعزيز الترفيه الرقمي

ضمن أحدث مقابلات سلسلة #ThinkingForward الحصرية مع أهم قادة ومدراء ونجوم عالم السيارات ورياضتها، تكلم مارك مايلز المدير التنفيذي لدى إندي كار حول سعي السلسلة الأمريكية لضمّ مصنّع ثالث وعن الاستعدادات للسعي نحو تقديم محتويات رقمية ترفيهية في المستقبل تتعدى مجرد البثّ التلفزيوني التقليدي.

إندي كار سلسلة سباقات سريعة جداً. نحن نحبّ التنوّع؛ لذا نخوض سباقات على حلبات بيضوية واعتيادية، وكذلك على حلبات قصيرة وطويلة، إضافة إلى حلبات الشوارع أيضاً. أعتقد أن هذا التنوع مثير للاهتمام ويشكل عاملاً جاذباً للجمهور.

نحن سلسلة تنافسية جداً، حرفياً يمكن لأي سائق مشارك الفوز منطلقاً من آخر الترتيب، وقد حصل مثل ذلك بالفعل. ويمكن للجميع خوض المنافسة على اللقب. ويمكن للفرق الصغيرة أن تنافس الفرق الكبيرة. سباقاتنا تشهد منافسات محمومة وأعتقد أن هذا أمر لا يتواجد بشكل دائم في البطولات الأخرى.

أمر آخر هو تواجد سائقين متنوعين: لدينا سائقون يافعون للغاية، إضافة إلى المخضرمين ذوي الخبرة الكبيرة، بعضهم من الولايات المتحدة وبعضهم الآخر من خارجها.

حالياً، تركيزنا كبير للغاية على أمريكا الشمالية. أمامنا فرص لتقييم فرص التوسع. حالياً، جوابنا هو كلا، نحن نركز جهودنا حالياً على الولايات المتحدة الأمريكية. لذا نودّ التوسع وتعزيز وجودنا في السوق الأمريكية. لذا نحن لا نتطلع إلى رفع أعداد السباقات، خاصة وأننا أعلنّا عن سباق ناشفيل بدءاً من الموسم المقبل. بل يهمنا تعزيز التنوّع. نحن نرحب بالجميع - الفرق والسائقين وأطقم الفرق - ومن كل بقاع الكوكب. نحن نسعى إلى ضمّ مصنّع ثالث. وذلك تحدٍ ليس بالسهل.

حسناً، لا بد من القول أن ليبرتي ميديا تقوم بعمل رائع في هذا الصدد. لقد استثمروا والآن يحصدون ثمار ذلك. نحن نسير في هذا الدرب كذلك. أعتقد أن السنوات القادمة ستغير النموذج التقليدي بالكامل، خاصة وأنّ الكثير من المشتركين بالقنوات التلفزية المدفوعة بدؤوا يتركونها ويبدو أنّ البث عبر الإنترنت يتوسّع أكثر وأكثر وبوسعه الوصول إلى قاعدة أكبر.

لدينا ثلاثة سباقات حتى نهاية الموسم، اثنان منها في إنديانابوليس. في جميع الحالات لن يتم ملء جميع المدرجات. وبالرغم من أن جو السباقات لن يكون مثل المعتاد، لكن هذه هي الإجراءات.

من البديهي أننا نفضل تواجد الجمهور، خاصة وأن هذه هي إحدى أهم وأجمل ميزات إندي كار: السماح بتواجد الجمهور في كل مكان والحصول على التواقيع والتذكارات. بالتأكيد سنفتقد كل ذلك.

حسناً، إنها تشكل فرصة لنا. التغطية التلفزيونية تعتبر جيدة جداً بالنسبة لنا لناحية الجمهور. أعتقد أنه وفي المستقبل ستكون تلك الرياضة الإلكترونية هامة بكل تأكيد. أتوقع لها النموّ. بصراحة إنها استثمار رياضي كذلك. نود تعزيز اسم إندي كار ومن ثم بناء لعبةٍ عليها. ومن ثم نرى كيف تسير الأمور. لكن في البداية علينا تعزيز اسم إندي كار.

Takuma Sato, Rahal Letterman Lanigan Racing Honda leads the field to the green flag

