مارك مايلز المدير التنفيذي لسلسلة إندي كار: السعي لضمّ مصنّع ثالث وتعزيز الترفيه الرقمي

ضمن أحدث مقابلات سلسلة #ThinkingForward الحصرية مع أهم قادة ومدراء ونجوم عالم السيارات ورياضتها، تكلم مارك مايلز المدير التنفيذي لدى إندي كار حول سعي السلسلة الأمريكية لضمّ مصنّع ثالث وعن الاستعدادات للسعي نحو تقديم محتويات رقمية ترفيهية في المستقبل تتعدى مجرد البثّ التلفزيوني التقليدي.

Mark Miles Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images

مارك، هل يمكنك كبداية الكلام والتعريف عن السلسلة العريقة، للجمهور؟

إندي كار سلسلة سباقات سريعة جداً. نحن نحبّ التنوّع؛ لذا نخوض سباقات على حلبات بيضوية واعتيادية، وكذلك على حلبات قصيرة وطويلة، إضافة إلى حلبات الشوارع أيضاً. أعتقد أن هذا التنوع مثير للاهتمام ويشكل عاملاً جاذباً للجمهور.

نحن سلسلة تنافسية جداً، حرفياً يمكن لأي سائق مشارك الفوز منطلقاً من آخر الترتيب، وقد حصل مثل ذلك بالفعل. ويمكن للجميع خوض المنافسة على اللقب. ويمكن للفرق الصغيرة أن تنافس الفرق الكبيرة. سباقاتنا تشهد منافسات محمومة وأعتقد أن هذا أمر لا يتواجد بشكل دائم في البطولات الأخرى.

أمر آخر هو تواجد سائقين متنوعين: لدينا سائقون يافعون للغاية، إضافة إلى المخضرمين ذوي الخبرة الكبيرة، بعضهم من الولايات المتحدة وبعضهم الآخر من خارجها.

Josef Newgarden, Team Penske Chevrolet, Patricio O'Ward, Arrow McLaren SP Chevrolet Photo by: Barry Cantrell / Motorsport Images

ما هي رؤيتكم لمستقبل السلسلة؟

حالياً، تركيزنا كبير للغاية على أمريكا الشمالية. أمامنا فرص لتقييم فرص التوسع. حالياً، جوابنا هو كلا، نحن نركز جهودنا حالياً على الولايات المتحدة الأمريكية. لذا نودّ التوسع وتعزيز وجودنا في السوق الأمريكية. لذا نحن لا نتطلع إلى رفع أعداد السباقات، خاصة وأننا أعلنّا عن سباق ناشفيل بدءاً من الموسم المقبل. بل يهمنا تعزيز التنوّع. نحن نرحب بالجميع - الفرق والسائقين وأطقم الفرق - ومن كل بقاع الكوكب. نحن نسعى إلى ضمّ مصنّع ثالث. وذلك تحدٍ ليس بالسهل.

Mark Miles Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images

التوجه الرقمي أثبت أهميته للفورمولا واحد لناحية تعزيز الانتشار منذ استحواذ ليبرتي ميديا، حيث تظهر البيانات 52 بالمئة من الجيل الشاب ضمن الجمهور الجديد للبطولة. ما هي استراتيجية إندي كار في هذا الصدد؟

حسناً، لا بد من القول أن ليبرتي ميديا تقوم بعمل رائع في هذا الصدد. لقد استثمروا والآن يحصدون ثمار ذلك. نحن نسير في هذا الدرب كذلك. أعتقد أن السنوات القادمة ستغير النموذج التقليدي بالكامل، خاصة وأنّ الكثير من المشتركين بالقنوات التلفزية المدفوعة بدؤوا يتركونها ويبدو أنّ البث عبر الإنترنت يتوسّع أكثر وأكثر وبوسعه الوصول إلى قاعدة أكبر.

Zach Veach, Andretti Autosport Honda Photo by: Barry Cantrell / Motorsport Images

عادت سباقات السيارات في أمريكا خلال وقت أبكر من بقاعٍ أخرى في العالم ضمن الجائحة الحالية، ناسكار أولاً ومن ثم إندي كار. ما هي تطلعاتكم لبقية الموسم، خاصة وأن الجائحة لم تنتهِ؟

لدينا ثلاثة سباقات حتى نهاية الموسم، اثنان منها في إنديانابوليس. في جميع الحالات لن يتم ملء جميع المدرجات. وبالرغم من أن جو السباقات لن يكون مثل المعتاد، لكن هذه هي الإجراءات.

من البديهي أننا نفضل تواجد الجمهور، خاصة وأن هذه هي إحدى أهم وأجمل ميزات إندي كار: السماح بتواجد الجمهور في كل مكان والحصول على التواقيع والتذكارات. بالتأكيد سنفتقد كل ذلك.

Jay Frye and Mark Miles Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images

بالكلام عن التواصل مع المتابعين، من الواضح أن الرياضة الإلكترونية فتحت الباب لعالم السباقات خلال هذه الفترة. خاصة أمام الجمهور الجديد واليافع، ما هي آراؤكم حيال ذلك؟

حسناً، إنها تشكل فرصة لنا. التغطية التلفزيونية تعتبر جيدة جداً بالنسبة لنا لناحية الجمهور. أعتقد أنه وفي المستقبل ستكون تلك الرياضة الإلكترونية هامة بكل تأكيد. أتوقع لها النموّ. بصراحة إنها استثمار رياضي كذلك. نود تعزيز اسم إندي كار ومن ثم بناء لعبةٍ عليها. ومن ثم نرى كيف تسير الأمور. لكن في البداية علينا تعزيز اسم إندي كار.

Takuma Sato, Rahal Letterman Lanigan Racing Honda leads the field to the green flag Photo by: Barry Cantrell / Motorsport Images

لديكم جولة مثيرة في ناشفيل. وستكون حلبة شوارع وكذلك بيضوية. كيف توازنون بين ذلك؟

أعتقد أن التوازن هام بالنسبة لنا. الحلبات البيضوية لا تتواجد في المدن. ما عدا إنديانابوليس كاستثناء. بينما يحبها متابعو إندي كار، إنها الأسرع والأكثر تنافسية، لكن أن تجلب الجمهور إلى خارج المدينة لهو تحدٍ ليس بالسهل. لذا نحن نعمل بشكل كبير على هذه المسألة. أنا أحب حلبات الشوارع كما هو الحال مع ناشفيل عندما تتواجد في منتصف المدينة كما هو الحال في سان بيترسبورغ، فلوريدا، لونغ بيتش، كاليفورنيا وديترويت وتورونتو. لكنها صعبة لناحية التنظيم. ومن ثم تعتبر حلبات الطرق هي الأسهل. لذا نحن نعمل على موازنة كل ذلك.

Rinus VeeKay, Ed Carpenter Racing Chevrolet Photo by: Phillip Abbott / Motorsport Images

هناك فكرة أخرى حالياً تتمحور حول ضرورة وجود هدف أو رسالة لكل بطولة، أن تكون مجرد ترفيه لم يعد بالأمر الكافي. ما هي وجهة نظركم حيال ذلك؟

أعتقد أن الأمر الأهم هو إيصال رسالة. لذا نحن ملتزمون بالتنوّع في رياضتنا. أعتقد أننا قمنا بعمل كبير في هذا المجال. من ثم في نهاية المطاف، بتنا نحظى بتنوع كبير سواء لناحية السائقين أو الفرق أو أطقم العمل. كما أن مدراء السلسلة يلعبون دوراً محورياً في هذا التوجه. نشعر بالمسؤولية كذلك، وكرياضة ومنصة، فإن الفرصة رائعة لتقديم مثل هذا الأمر ومواصلة العمل عليه.

Santino Ferrucci, Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan Honda, Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Honda, start, crash Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images

لقد أثرت الجائحة بشكل كبير على جميع المصنعين. من المنطقي بالنسبة لهم المشاركة في السباقات لنواحٍ تقنية وتسويقية. لكن هل سيبقى الحال هكذا ضمن جائحة بهذا الحجم؟ من الواضح أن الأوقات الحالية صعبة حقاً. لكن هناك عدد من المصنعين يعرفون نوعية البطولة. لذا أعتقد أن الجائحة بمثابة مطبّ على طريق العلاقة الجيدة معاً. أعتقد حقاً أن القيمة التي توفرها إندي كار مذهلة للمصنعين، وهذا ما بدا واضحاً خلال محادثاتنا مع المصنعين المهتمين.

Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Honda, Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Honda Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images

أخيراً، هل تشعر بأنه وخاصة مع هذه الجائحة والحجر الصحي، أن الجميع بدأ يعي أهمية المسائل البيئية والاستدامة، وبالتالي السعي نحو خفض الانبعاثات الكربونية وربما الاستفادة من الطاقة الكهربائية؟

حسناً، لم تتضح كامل الصورة بعد. الأمر لا يتعلق فقط بالكوارث البيئية بل إن المسائل الكبرى مثل الاحتباس الحراري بدأت تتجلى في كوارث معينة مثل الأعاصير وغيرها. أعتقد أن هناك نوعاً من الإحساس بضرورة رفع الوعي حيال مسائل الاحتباس الحراري. شعارنا الحالي هو "أسرع وأكثر صخباً". ذلك هو شعارنا الحالي. لكننا مهتمون حقاً بمسائل الاستدامة. هناك الكثير من الأمور يمكن فعلها حيال هذه المسألة لرفع الوعي حيالها. بعض السلاسل الأخرى قامت بعمل رائع حقاً في هذا المجال. وبدأنا نخوض بعض المحادثات حيال المحركات الهجينة. لن تحل بديلاً عن المحركات التقليدية بل ستكون متممة لحالها. وأعتقد أننا سنشهد استعمالاً لها خلال السنين المقبلة. لكن حالياً، فإن المصنعين يرغبون بمحركات أكثر قوة، ويودون منصة تُظهر ذلك. لكننا سنواصل العمل بالاتجاه الآخر أيضاً.