فيراري تُؤكّد تقييمها لفكرة مشروعٍ في الإندي كار

بعد أيّامٍ قليلة من دعوة أسطورة سباقات السيارات ماريو أندريتي للحصان الجامح للتفكير في دخول سلسلة سباقات المقعد الأحادي الأمريكيّة، اعترف بينوتو بأنّ الإندي كار وسباقات السيارات الرياضيّة الدوليّة كانت ضمن أجندة محادثات الفريق في معقله في مارانيللو.

وأكّد مدير الفريق الإيطاليّ على هامش حوارٍ مع قناة "سكاي سبورت" الإيطاليّة أنّ الهدف يتمثّل في إيجاد بطولات تتناسب مع حاجيات الحصان الجامح عندما تُصبح عدّة وظائف زائدة في قسم المنافسات الرياضيّة بسبب سقف النفقات المزمع اعتماده في الفورمولا واحد.

وقال بينوتو: "تشعر فيراري بمسؤوليّة اجتماعيّة كبيرة تجاه موظّفيها، ونريد أن نتأكّد من أنّ كلًا منهم سيجد مكان عملٍ للمستقبل".

وأضاف: "لهذا السبب بدأنا بتقييم برامج بديلة، ويُمكنني أن أؤكّد أنّنا ننظر إلى الإندي كار، التي تُعتبر الآن فئة مختلفة جدًا عن فئتنا (الفورمولا واحد)، لكن سيتمّ اعتماد تغيير القوانين المُخطّط له لموسم 2022 (اعتماد المحرّكات الهجينة). كما أنّنا نُتابع عالم سباقات التحمّل والفئات الأخرى. سنُحاول اتّخاذ أفضل القرارات".

وأكمل: "كانت هناك الكثير من المحادثات في الأسابيع الأخيرة في ما يتعلّق بتقليص الميزانيات المتاحة لفرق الفورمولا واحد. تمّ التوصّل إلى خلاصة الآن. سيتمّ خفض سقف الـ 175 مليون دولار المُصادق عليه في 2019 إلى 145 مليون دولار".

وأردف: "أعدنا هيكلة أنفسنا في فيراري بناءً على الميزانيّة المُصادق عليها العام الماضي، ويُمثّل الخفض الجديد تحديًا مهمًا سيُؤدّي حتمًا إلى مراجعة الوظائف، والهيكل والمنظّمة".

وفي حين أنّه لا توجد تلميحات من قبل الإندي كار على أنّها ستفتح أبوابها لمزوّد هياكل بديلٍ لدالارا، التي تُزوّد البطولة بشكلٍ حصري منذ 2009، فإنّ قوانين المحرّكات والهياكل الجديدة قد تجعل ذلك ممكنًا. لكنّ عددًا من مُلّاك الفرق – الذين استمتعوا بجودة التسابق العالية منخفضة التكلفة نتيجة حقبة الهياكل الثابتة سيحتاجون لبعض الإقناع بأنّ هذا السبيل إلى الأمام.

لكن بقول ذلك ففي حال وافقت فيراري على أن تكون مزوّد المحرّكات الثالث الذي لطالما سعت الإندي كار وراءه فإنّ الموافقة على تنوّع الهياكل قد تُصبح سهلة حينها.

وبناءً على هذه التصريحات فإنّ إمكانيّة دخول الحصان الجامح لعالم سباقات السيارات الأمريكيّة قد كسب بعض الزخم بعد مرور 35 عامًا على مشروع فيراري "637" إندي كار الذي جاء على إثر جدل بين إنزو فيراري و"فيا" آنذاك...