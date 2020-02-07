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إندي كار / أخبار عاجلة

فريق آرو مكلارين يُطلق سيارته للإندي كار بكسوة لونيّة جديدة

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فريق آرو مكلارين يُطلق سيارته للإندي كار بكسوة لونيّة جديدة
07-02-2020

كشف فريق آرو مكلارين "اس.بي-شيفروليه" عن الكسوة اللونيّة الجديدة التي سيخوض بها غمار موسم 2020 في الإندي كار.

انسحبت مكلارين من السباقات الأمريكيّة للسيارات ذات العجلات المكشوفة في نهاية 1979 عندما اختارت الشركة التركيز على الفورمولا واحد بالرغم من بناء مكلارين لإرثٍ قويّ في سباقات الإندي كار في فترة السبعينات.

وسجّل الصانع البريطاني عودته الأولى خلال نسخة 2017 من سباق إندي 500 لكن ضمن شراكة مع فريق أندريتي أوتوسبورت، قبل أن تفشل المحاولة الثانية في العام الماضي بعد عدم التأهّل للسباق أصلًا.

بالرغم من ذلك قرّر الفريق العودة إلى البطولة بشكلٍ كامل من خلال شراكة مع فريق آرو شميت بيترسون لموسم 2020.

وانتقل الفريق إلى التزوّد بمحرّكات شيفروليه نتيجة الأزمة بين هوندا ومكلارين خلال فترة شراكتهما غير الناجحة في الفورمولا واحد بين 2015 و2017.

كما تخلّى الفريق عن سائقيه السابقين: ماركوس إريكسون سائق الفورمولا واحد السابق المنضمّ الآن إلى فريق شيب غاناسي وزميله جايمس هنشكليف الذي تمّ استبعاده بالرغم من ارتباطه بالفريق بعقدٍ يمتدّ لعامٍ آخر.

وقام الفريق بالاستعانة بكلٍ من باتريسيو أوارد وأوليف أسكيو عوضًا عنهما.

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