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إندي كار / أخبار عاجلة

غروجان ينضم إلى فريق كوين للمشاركة على حلبات الشوارع في إندي كار

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غروجان ينضم إلى فريق كوين للمشاركة على حلبات الشوارع في إندي كار

سينتقل رومان غروجان سائق الفورمولا واحد السابق إلى فريق دايل كوين-هوندا، للمشاركة في منافسات سلسلة إندي كار الأمريكية.

سيشارك غروجان - الذي يمتلك 180 مشاركةً في الفورمولا واحد - في سباقات الشوارع الـ 13 جميعها ضمن موسم 2021 في إندي كار.

ومن المقرر أن يخوض أولى تجاربه مع السيارة يوم 22 فبراير/شباط الجاري، على حلبة باربر موتورسبورتس بارك.

الفرنسي صاحب الـ 34 عاماً نفى نيته المشاركة على الحلبات البيضوية السريعة في تكساس وإنديانابوليس.

لكن غروجان كشف في مقابلة مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" نيته محاولة تجربة القيادة على حلبة غيتاواي البيضوية بطول 1.25 ميلاً والتي عادت إلى روزنامة إندي كار في 2017.

فقال: "كانت أمامي خيارات عدة للموسم المقبل، واخترت الانتقال إلى إندي كار لأنها المفضلة بالنسبة لي بالتأكيد، بالرغم من أنني غير مستعد للمشاركة على الحلبات البيضوية!".

وأكمل: "هناك تقارب كبير للغاية في مستويات المنافسة بين الفرق. سيكون تحدياً مثيراً للعودة إلى منصات التتويج والمنافسة على الانتصارات مجدداً".

وكانت آخر مشاركات غروجان في الفورمولا واحد خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على حلبة البحرين الدولية، حين نجا من موت محقق بعد حادثته العنيفة التي احترقت فيها سيارته، وخرج منها بحروق شديدة في يديه ورضوض بجسمه.

فقال: "يدي اليسرى ما زالت تتعافى، لكني جاهز للعودة خلف المقود والانتقال إلى الفصل التالي في مسيرتي المهنية".

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من جهته قال كوين في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "سمعت الكثير عن جودة طريقة عمل رومان. كما أنه يعمل بحقّ وبشكل كبير لتعزيز الصلة بينه وبين المهندسين بهدف إيجاد الحلول الأفضل للسيارة:. 

وأردف: "هذا ما نحتاجه بالضبط من السائق، وخاصة ضمن مرحلة التأقلم والتعلم في سلسلة مختلفة تماماً بالنسبة له".

وأكمل: "أعتقد أن رومان سيحسن وتيرته بشكل سريع. بالنظر إلى مسيرته في بطولات الناشئين يمكننا تقدير مدى أهمية عمله وموهبته".

يشار إلى أن تجارب غروجان في باربر ستكون إلى جانب زميليه فاسر سوليفان الوافد الجديد، إيد جونز المخضرم في إندي كار والذي سيعود إلى المنافسات بعد غياب لمدة موسم واحد.

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