شميت: المشجّعون يستحقّون رؤية ألونسو في سباق إندي 500 مجدّدًا

استعان فريق أندريتي أوتوسبورت بألونسو ضمن مشاركة مكلارين في 2017 من سباق إندي 500، حيث ساعده في التأهّل في المركز الخامس، وتصدّر الإسباني 27 لفّة قبل أن يُسلم محرّكه الروح مع بقاء 21 لفّة على النهاية.

لكنّ انتقادات ألونسو وفريقه مكلارين العلنيّة لوحدة طاقة هوندا في الفورمولا واحد بين 2015 و2017 دمّرت علاقة الصانع الياباني بالطرفين، لذا تعيّن على مشاركة ألونسو ومكلارين في نسخة 2019 من سباق إندي 500 الاستعانة بمحرّكات شيفروليه.

بشكلٍ مماثل فإنّ عودة مكلارين الكاملة إلى سباقات إندي كار هذا العام جاءت إثر استحواذها على ما كان يُعرف بفريق آرو شميت بيترسون موتورسبورتس، وهو ما أجبر الفريق على الانتقال للتزوّد بمحرّكات شيفروليه عوضًا عن هوندا.

لكن، إلى جانب ارتباطاته الماضية مع تويوتا في "دبليو إي سي" التي تُعدّ غريمًا أزليًا لهوندا، كان موقعنا "موتورسبورت.كوم" يتفهّم أنّ صفقة بين فريق أندريتي وألونسو كانت قريبة من أن تُصبح رسميّة.

وكُشف قبل أسبوعين أنّ ألونسو لم يعد سفيرًا لعلامة مكلارين، وكانت العقبة الوحيدة إمكانيّة معرضة هوندا اليابان لصفقة ألونسو – أندريتي. ويبدو أنّ خطّة ألونسو للمشاركة في النسخة الـ 104 من السباق باتت عالقة، بالرغم من اختيار الطرفين عدم التعليق على المسألة عند تواصل موقعنا "موتورسبورت.كوم" بهما.

من جهته، عبّر شميت في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم" عن رأيه في أهمية تواجد ألونسو في إندي كار.

فقال: "كنا نركز على مساعدة سائقَينا على تحقيق أقصى ما بوسعهما هذا الموسم. لم نقرر بعد مسألة سيارتنا الثلاثة في إندي كار، لكننا لم نكن نتوقع توافر ألونسو".

وأكمل: "من الرائع لإندي كار مشاركة ألونسو، وذلك يعني أنه سيكون على متن سيارة شيفروليه لكن بوسعه اغتنام أية فرصة سانحة".

وتابع: "الحقيقة أنه موهبة رائعة، وأعتقد أكثر من ذلك أن جماهير إندي كار يستحقون رؤية ألونسو في سباق إندي 500".

واختتم: "كمتابع لإندي كار، أود رؤيته، كما أنه أثبت في 2017 أنه قادر تماماً على الفوز بالسباق في حال حصل على المعدات المناسبة".