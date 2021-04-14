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إندي كار / أخبار عاجلة

ريكاردو يتوقع المشاركة في سباق باثورست وسلسلة إندي كار في المستقبل القريب

يعتقد دانيال ريكاردو أنّ أمامه فرصة جيّدة للمشاركة في سباق باثورست وسلسلة الإندي كار في المستقبل القريب نتيجة انتقاله إلى صفوف فريق مكلارين للفورمولا واحد.

ريكاردو يتوقع المشاركة في سباق باثورست وسلسلة إندي كار في المستقبل القريب

انضمّ الأسترالي إلى الحظيرة البريطانية مطلع العام الجاري في ظلّ سعي الفريق للعودة إلى سكّة الانتصارات.

لكن إلى جانب طموحاته في الفورمولا واحد فإنّ انخراط مكلارين في الإندي كار، إلى جانب روابط زاك براون المدير التنفيذي لمكلارين مع سباقات السيارات الرياضيّة، يُوفّران فرصًا له لخوض بعض السباقات خارج إطار الفئة الملكة.

إذ أنّ براون شريكٌ في فريق أندريتي يونايتد سوبركارز وطرح العام الماضي فكرة مشاركة ريكاردو ولاندو نوريس ببطاقة دعوة في سباق باثورست على حلبة "ماونت بانوراما".

وضمن حوار مع نسخة هذا الشهر من مجلّة "جي بي ريسينغ"، أكد ريكاردو أنّه مستعدٌ بالتأكيد للمشاركة في السوبركارز والإندي كار.

وعندما سُئل عن مشاركته في سباق "باثورست"، قال ريكاردو: "عليّ أن أسأل زاك. أحتاج لقيادة سيارة سوبركار حول حلبة باثورست، حتّى لو لم أشارك في السباق".

وأضاف: "سواءً كانت تجارب خاصة، أو السباق الفعليّ فإنّني أحتاج للقيادة هناك. أعتقد بأنّ لديّ فرصة جيّدة مع زاك الآن كصديق وكمدير".

وأردف: "يحرص على تجربة ذلك ومنحنا فرصة اختبار سيارة مكشوفة العجلات في أمريكا في الإندي كار. لذا هناك الكثير لفعله".

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ويُمكن لريكاردو نظريًا الحصول على فرصتَين لخوض سباق باثورست، إمّا على سيارة سياحيّة في سباق باثورست 1000 أو على سيارة "جي تي" ضمن سباق الـ 12 ساعة.

لكن بالنظر إلى تضارب المواعيد فإنّ خيار سباق باثورست 1000 سيكون مستبعدًا كونه يُقام في ذات عطلة نهاية الأسبوع مع جائزة اليابان الكبرى، بينما يُقام سباق الـ 12 ساعة عادة مطلع فبراير/شباط.

وعندما سُئل عن قدرته على المشاركة في الحدث الثاني، قال: "عندما وقّعت معه (براون) في مرحلة مبكّرة من العام الماضي فقد خضنا محادثات حول ذلك وقال لي: علينا وضعك في سباق باثورست 12 ساعة، لو سألني إن كان ذلك سينجح من الناحية اللوجيستيّة فسأقول أجل".

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