ديكسون لا يعتقد بأن ساتو كان يمتلك ما يكفي من الوقود لإنهاء سباق إندي 500

أحرز ساتو الفوز للمرة الثانية بسباق إندي 500 الشهير- إذ جاء فوزه الأول في 2017 - حيث تمّ رفع الأعلام الصفراء خلال اللفات الخمس الأخيرة بعد حادثة سبينسر بيغوت الكبيرة.

وتجاوز اليابانيّ منافسه ديكسون المتصدر خلال القسم الأخير للسباق، ونجح بالدفاع عن مركزه الأول ليبتعد في الصدارة.

وكان يمتلك أفضلية ثانية عندما رُفع العلم الأصفر بعد حادثة بيغوت، لكن وبالرغم من التوقعات برفع العلم الأحمر، قرر مسؤولو السباق المواصلة تحت العلم الأصفر.

وبعد أن تصدر أكثر من نصف السباق، اعترف ديكسون أن الهزيمة "صعبة التقبّل"، بعد أن كان ينتظر ولفترة طويلة فوزه الثاني، بعد أن فاز للمرة الأولى في 2008.

حيث قال في تصريح لشبكة "أن بي سي": "لا أدري في الحقيقة كيف كانوا ليكملوا السباق - لو لم يتم رفع العلم الأصفر".

وأكمل: "لقد دخلنا المنصة بعده بلفة، ومع البيانات التي بحوزتنا، فإن المهمة كانت تبدو صعبة جداً جداً".

واسترسل: "أعتقد أنه حتى تردد في أحد المرات على المقطع المستقيم عندما أصبحتُ بجانبه، أعتقد أنهم كانوا يحاولون تقييم خيارتهم فيما يتعلق بالوقود".

وتابع: "أعتقد أنهم قرروا الضغط ومواصلة المنافسة (من دون محاولة الحفاظ على الوقود)".

واستكمل: "أول مرة أرى حكم السباق يتركونه هكذا، كنت أعتقد أنه سيتم رفع العلم الأحمر بالتأكيد".

وبالرغم من تحفظاته على كيفية سير اللفات الأخيرة، لكنه أثنى على منافسه والجهود التي بذلها خلال السباق.

فقال: "تهانيّ الكبيرة إلى ساتو، لقد قاد بشكل قويّ للغاية، وتهانيّ لفريقه، لقد كانوا سريعين للغاية".

وأكمل: "لكن من الصعب تقبّل إفلات الفوز مني بهذه الطريقة!".

واختتم: "لقد قمنا بكل شيء بالشكل الصحيح، أعتقد أننا امتلكنا كل شيء لازم للفوز، لكن في نهاية المطاف، عندما تتردد، فإن النتيجة لن تكون مضمونة".