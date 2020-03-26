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إندي كار / إندي 500 / أخبار عاجلة

تأجيل موعد سباق إندي 500 الأسطوري

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تأجيل موعد سباق إندي 500 الأسطوري
26-03-2020

دفعت أزمة فيروس كورونا القائمين على بطولة إندي كار إلى تأجيل سباق إندي 500 من مايو/أيار المقبل إلى 23 أغسطس/آب.

كان من المفترض أن يُقام سباق إندي 500 في 24 مايو/أيار ضمن موقعه التقليدي، بينما كان من المفترض إقامة جائزة إنديانابوليس الكبرى في 9 مايو.

وقال روجر بنسكي الذي تملك مجموعته البطولة والحلبة: "يُعدّ شهر مايو في حلبة إنديانابوليس المفضّل لي في العام، ومثل جميع مشجّعينا، فقد خاب أملي لإعادة جدولة سباق إندي 500".

وأضاف: "لكنّ صحّة وسلامة المشاركين والمشجّعين الحاضرين في حدثنا هي أولويّتنا القصوى، ونعتقد بأنّ تأجيل الحدث هو القرار الأنسب في ظلّ الظروف والقيود التي نواجهها".

وأردف: "سنُواصل التركيز على الطرق التي يُمكننا من خلالها تحسين تجربة الحريف في الأشهر المقبلة، وأنا واثقٌ من أنّنا سنُرحّب بالمشجّعين بمنشأة محدّثة وعرضٍ دولي عند إقامة السباق الأعظم في العالم".

وبناءً على الجدول الجديد، فإنّ حصص التجارب ستُقام يومَي 12 و13 أغسطس/آب، ومن ثمّ منافسات "يوم الجمعة السريع" يوم 14، على أن تُقام التصفيات لسباق إندي 500 يوم 15 و16، بينما يُقام السباق نفسه في 23 من ذات الشهر.

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