أهم الأحداث
رالي داكار
آر
رالي داكار
داكار 2020
05 يناير
-
17 يناير
المرحلة 8: وادي الدواسر - وادي الدواسر خلال
11 ساعات
:
59 دقيقة
:
56 ثانية
شاهد الجدول الكامل
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
14 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
28 نوفمبر
-
01 ديسمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة فالنسيا الكبرى
15 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
دبليو آر سي
آر
دبليو آر سي
رالي أستراليا
14 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
إندي كار / أخبار عاجلة

براون مدير مكلارين يعترف بأخطاء إندي 500 "الغبيّة"

المشاركات
التعليقات
براون مدير مكلارين يعترف بأخطاء إندي 500 "الغبيّة"
12-01-2020

قال زاك براون المدير التنفيذي لمكلارين ريسينغ أنّه ارتكب "أخطاءً غبيّة" خلال فشل الفريق في المنافسة في سباق إنديانابوليس 500 في 2019، لكنّه "سيقوم بالأمور على نحوٍ مختلف" خلال نسخة 2020.

بالرغم من أنّ مشاركة العام الماضي كانت الثانية فقط لمكلارين مع فرناندو ألونسو، قرّر الفريق خوض برنامجه الخاص ضمن شراكة مخفّفة مع كارلين عوضًا عن تكرار الشراكة التي جمعته مع أندريتي أوتوسبورت في 2017.

وعانى ألونسو ومكلارين لتقديم أداء تنافسيّ خلال أسبوع التجارب، وفشل ألونسو في التأهّل للسباق عندما خرج من الـ 33 الأوائل العابرين إلى السباق.

وبحديثه في معرض أوتوسبورت الدولي، وصف براون البرنامج بـ "الفشل" وقال أنّه لم يكن بوسعه الاختباء من الأخطاء التي ارتُكبت في التحضير للسباق، التي تضمّنت اختفاء مقود في التجارب الأولى لمكلارين في تكساس، وارتباكًا في القياسات المتريّة والامبرياليّة.

وعندما سُئل عن مقاربة مكلارين هذه المرّة، أجاب: "الملّاك رائعون، بدءًا بمنصور عجّة الذي يُعدّ أسطورة في الرياضة. منحوني حكمًا حرًا".

وأضاف: "أميل إلى التواصل كثيرًا، لذا لن أعمد إلى مفاجأتهم. أعتقد بأنّ هناك مستوى عاليًا من الثقة، لذا تسامحوا معي".

وأردف: "عندما خضنا سباق إنديانابوليس 500 في 2017 فقد كانت فكرة جنونيّة وحظيت بدعمهم سريعًا. وحتّى بعد فشل 2019 فقد قالوا: تربح البعض وتخسر البعض الآخر".

وأكمل: "لا يُمكنك الاختباء من ذلك، لكن ما عليك فعله هو التعلّم من أخطائك وعدم تكرارها بالتأكيد. سأقول بأنّ بعض الأخطاء التي ارتكبتها هناك كانت غبيّة بعد معرفة ما آلت إليه الأمور، كنت لأقوم بالأمور على نحوٍ مختلف وذلك ما سنفعله هذا العام".

ثمّ تابع: "لكن في خضمّ كلّ ذلك فإنّ المدراء المذهلين منحوني تفويضاً لإعادة مكلارين إلى الواجهة".

ودخلت مكلارين في شراكة مع فريق شميت بيترسون موتورسبورت وستخوض غمار موسم 2020 من بطولة الإندي كار كفريق آرو مكلارين اس.بي.

Related video

المقال التالي
ألونسو: سباق إندي 500 "هو الأولويّة"

المقال السابق

ألونسو: سباق إندي 500 "هو الأولويّة"
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل إندي كار

إندي كار Next session

اندي 500

اندي 500

٣١ مايو - ١٢ يناير

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

الروزنامة الرسميّة لموسم 2020 من بطولة العالم للفورمولا واحد

2
رالي داكار

داكار 2020: ساينز يفوز بالمرحلة السابعة ويُعزز صدارته

3
فورمولا 1

سيموندز المدير التقنيّ للفورمولا واحد يعترف بأنّ قوانين 2019 مثّلت "خطأً"

4
إندي كار

إندي كار: نيوغاردن يحسم اللقب وهيرتا يحرز الفوز في لاغونا سيكا

5
فورمولا 1

فريق ويليامز ينشر صورًا لسيارته لموسم 2019

أحدث الأخبار

براون مدير مكلارين يعترف بأخطاء إندي 500 "الغبيّة"
Indy

براون مدير مكلارين يعترف بأخطاء إندي 500 "الغبيّة"

ألونسو: سباق إندي 500 "هو الأولويّة"
Indy

ألونسو: سباق إندي 500 "هو الأولويّة"

إندي كار: نيوغاردن يحسم اللقب وهيرتا يحرز الفوز في لاغونا سيكا
Indy

إندي كار: نيوغاردن يحسم اللقب وهيرتا يحرز الفوز في لاغونا سيكا

إندي كار: هيرتا يتفوّق على سائقي الصدارة لينطلق أوّلًا في لاغونا سيكا
Indy

إندي كار: هيرتا يتفوّق على سائقي الصدارة لينطلق أوّلًا في لاغونا سيكا

إندي كار: باور يحرز الفوز في سباق بوكونو المتقلب
Indy

إندي كار: باور يحرز الفوز في سباق بوكونو المتقلب

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.