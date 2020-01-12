براون مدير مكلارين يعترف بأخطاء إندي 500 "الغبيّة"

بالرغم من أنّ مشاركة العام الماضي كانت الثانية فقط لمكلارين مع فرناندو ألونسو، قرّر الفريق خوض برنامجه الخاص ضمن شراكة مخفّفة مع كارلين عوضًا عن تكرار الشراكة التي جمعته مع أندريتي أوتوسبورت في 2017.

وعانى ألونسو ومكلارين لتقديم أداء تنافسيّ خلال أسبوع التجارب، وفشل ألونسو في التأهّل للسباق عندما خرج من الـ 33 الأوائل العابرين إلى السباق.

وبحديثه في معرض أوتوسبورت الدولي، وصف براون البرنامج بـ "الفشل" وقال أنّه لم يكن بوسعه الاختباء من الأخطاء التي ارتُكبت في التحضير للسباق، التي تضمّنت اختفاء مقود في التجارب الأولى لمكلارين في تكساس، وارتباكًا في القياسات المتريّة والامبرياليّة.

وعندما سُئل عن مقاربة مكلارين هذه المرّة، أجاب: "الملّاك رائعون، بدءًا بمنصور عجّة الذي يُعدّ أسطورة في الرياضة. منحوني حكمًا حرًا".

وأضاف: "أميل إلى التواصل كثيرًا، لذا لن أعمد إلى مفاجأتهم. أعتقد بأنّ هناك مستوى عاليًا من الثقة، لذا تسامحوا معي".

وأردف: "عندما خضنا سباق إنديانابوليس 500 في 2017 فقد كانت فكرة جنونيّة وحظيت بدعمهم سريعًا. وحتّى بعد فشل 2019 فقد قالوا: تربح البعض وتخسر البعض الآخر".

وأكمل: "لا يُمكنك الاختباء من ذلك، لكن ما عليك فعله هو التعلّم من أخطائك وعدم تكرارها بالتأكيد. سأقول بأنّ بعض الأخطاء التي ارتكبتها هناك كانت غبيّة بعد معرفة ما آلت إليه الأمور، كنت لأقوم بالأمور على نحوٍ مختلف وذلك ما سنفعله هذا العام".

ثمّ تابع: "لكن في خضمّ كلّ ذلك فإنّ المدراء المذهلين منحوني تفويضاً لإعادة مكلارين إلى الواجهة".

ودخلت مكلارين في شراكة مع فريق شميت بيترسون موتورسبورت وستخوض غمار موسم 2020 من بطولة الإندي كار كفريق آرو مكلارين اس.بي.

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