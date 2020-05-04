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إندي كار / أخبار عاجلة

باتون وألونسو قد يتشاركان سيارة مكلارين ثالثة في الإندي كار

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باتون وألونسو قد يتشاركان سيارة مكلارين ثالثة في الإندي كار
04-05-2020

اعترف زاك براون الرئيس التنفيذي لمكلارين أنّ جنسن باتون وكذلك جيمي جونسون مهتمّان بقيادة سيارة مكلارين "اس.بي-شيفروليه" ثالثة، بينما قد يُشارك فرناندو ألونسو في بعض الجولات الإضافيّة بخلاف سباق إندي 500.

تمّ تأكيد مشاركة ألونسو فقط من هذا الثلاثي في سباق إندي 500 هذا العام، وذلك على إثر مشاركتيه السابقتين.

لكن علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" قبل فترة التوقّف الناتجة عن جائحة فيروس "كوفيد-19" بأنّ ألونسو كان يتّجه للمشاركة في الموسم على متن سيارة ثالثة إلى جوار السائقَين الأساسيين باتريسيو أوارد وأوليفر أسكيو. ولا يزال يُعتقد بأنّ الاتّفاق يبقى قائمًا  بالرغم من تباعد حدثَي إندي 500 وسباق جائزة إنديانابوليس.

وكان من المفترض أن يخوض جنسون بطل كأس ناسكار سبع مرّات تجارب مع مكلارين في أبريل، لكنّه لا يزال مهتمًا بالمشاركة في الإندي كار. لكن بالنظر إلى ازدحام الروزنامة لاحقًا عند استئناف التسابق فمن المرجّح أن يؤدّي ذلك إلى تأجيل مشاركته الأولى إلى 2021.

وكان موقعنا موقعنا "موتورسبورت.كوم" قد علم في مارس الماضي أنّ طاقم مكلارين كان يُجهّز سيارة ثالثة ليقودها باتون بطل العالم للفورمولا واحد عام 2009 وذلك للمشاركة على متنها في سباق رود أمريكا المُجدول حينها في 21 يونيو.

لكن براون اعترف بأنّ طموح باوتون وجونسون نُقل إلى وضع الانتظار المؤقّت إن صحّ التعبير بالنظر إلى قلّة أيّام التجارب في روزنامة 2020 المُعدّلة.

وقال براون: "تحدّثت إلى ثلاثتهم. يستمتع ثلاثتهم بالتسابق في الإندي كار. يرغب جميعهم بالتسابق".

وأكمل: "كما أنّ ثلاثتهم تنافسيّون. أعتقد بأنّ الفورمولا واحد خرجت بقيودٍ على التجارب، لذا للأسف سيكون ذلك أكثر صعوبة هذا العام، كوني لا أعتقد بأنّ أيًا منهم سيقفز إلى سيارة في تجارب جمعة".

وأردف: "أعتقد بأنّهم محترفون ويعرفون أنّ الرياضة تنافسيّة جدًا للتفكير بأنّ بوسعهم ركوب سيارة والمشاركة من دون قدرٍ جيّد من التجارب السابقة".

ثمّ تابع: "لكنّني سأقول بأنّني لن أكون متفاجئًا برؤية أحدهم أو ثلاثتهم في الإندي كار في مرحلة ما، أعتقد بأنّ ذلك سيكون حماسيًا للغاية".

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