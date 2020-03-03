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إندي كار / إندي 500 / أخبار عاجلة

"الولاء" هو السبب وراء مشاركة ألونسو مع آرو-مكلارين في سباق إندي 500

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"الولاء" هو السبب وراء مشاركة ألونسو مع آرو-مكلارين في سباق إندي 500
03-03-2020

أكد فرناندو ألونسو أن قراره بالمشاركة في سباق إنديانابوليس 500 مع فريق آرو-مكلارين بدلاً من أندريتي أوتوسبورت كان نابعاً من "ولائه" لفريقه السابق في الفورمولا واحد.

سيعود ألونسو للمشاركة في سباق إندي 500 الشهير هذا العام بعد أن فشل في التأهل خلال نسخة 2019، لكنه كان أكد سابقاً أنها ستكون المشاركة الوحيدة له في موسم إندي كار.

وبينما كان من المتوقع أن يشارك بطل العالم مرتين في الفورمولا واحد والفائز بسباق لومان 24 ساعة مع فريق أندريتي - خاصة بعد انتهاء دوره كسفير لعلامة مكلارين العام الماضي - لكن الإسباني أصرّ على أن آرو-مكلارين كان خياراً على الدوام.

إلا أنه اعترف بأن القرار لم يكن سهلاً نظراً لانقسام الآراء حيال الفريق الأكثر تنافسية، لكنه بالمقابل أكد ثقته بمشروع مكلارين.

حيث قال: "القرار النهائي لم يكن سهلاً، لأنه كان بين أندريتي ومكلارين. ربما يعتقد البعض أن أندريتي أكثر تنافسية، والآخرون يعتقدون أن مكلارين هي الأكثر تنافسية".

وأكمل: "ذلك أمر من الصعب معرفته قبل السباق. لكنني أثق بمشروع مكلارين أكثر بقليل، ولديّ شعور الولاء تجاههم".

وتابع: "أعتقد أنه لا ضوابط تلزمنا، لكنه ذلك الشعور بضرورة ردّ الجميل، وهذا العام سنقوم بذلك".

واستكمل: "الولاء الذي أشعر به تجاه مكلارين مثل عندما اتخذتُ قرارات تتماشى مع ولائي تجاه تويوتا كذلك خلال العامين الماضيين".

وأردف: "مكلارين قدمت لي الكثير بالفعل خلال السنوات الخمس الأخيرة".

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وتعقيباً على فشله في التأهل لسباق العام الماضي، قال ألونسو: "أعتقد أن المشاركة مع فريق بسيارة واحدة أثر علينا كثيراً".

وأكمل: "عانينا عدة مشاكل. لم نحظَ بالقدرة الحقيقية التي أردناها، وكذلك لم نحصل على البيانات الكافية أيضاً".

واستكمل: "هذا العام مع ثلاث سيارات، حتى لو خضنا يوماً سيئاً، فإننا نجمع الكثير من البيانات من السيارتين الإضافيتين".

واختتم: "أعتقد كذلك أننا سنستفيد مما يمكن لمكلارين إضافته إلى هذا المشروع".

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