الفرصة الأخيرة للإدلاء بآرائكم في الاستبيان العالمي لمتابعي إندي كار

أطلقت ناسكار وشبكة موتورسبورت استبيان المتابعين 2022 بـ 11 لغة في وقت سابق من هذا الشهر، بالتعاون مع نيلسون سبورتس، وذلك لأخذ فكرة عما يرغب به المتابعون.

وضمن الأقسام المتعلقة بأكثر السائقين والفرق شعبية هناك منافسة شديدة على المركز الأول.

ومع بقاء وقت قليل فقط حتى انتهاء الوقت المتاح للمشاركة، هناك أقل من 3 بالمئة تفصل بين الفرق الثلاثة الأولى. بينما يبلغ الفارق بين السائقين 5 بالمئة.

وشارك الآلاف من المتابعين ضمن 130 بلداً في هذا الاستبيان، ما يشكل إشارة واضحة على قوة الشغف وحضور هذه السلسلة بين المتابعين في جميع أنحاء العالم.

سيتم إغلاق الاستبيان مساء يوم الأحد، حيث سيتم تحميل جميع البيانات للتحليل من قبل شركة نيلسون الرائدة في هذا المجال.

استبيان 2022، هو الأول من نوعه الذي يركز بشكل خاص على إندي كار وجمهورها الكبير، لأخذ فكرة واضحة عما يرغب به المتابعون وما يريدون رؤيته أو تحسينه.

أدلوا بآرائكم هنا!

كما أن الاستبيان يغطي نواحي الرياضة الإلكترونية كذلك، حيث تعمل "ألعاب موتورسبورت" على تطوير لعبة إندي كار رسمية من المزمع إطلاقها في 2023.

من جهته، قال اس.جيه لودتكيه نائب رئيس قسم التسويق في إندي كار: "نرى المتابعين كأحد أهم شركائنا من أجل نمو وتطور الرياضة، ونريد أن نسمع جميع آرائهم وأفكارهم بالشراكة مع شبكة موتورسبورت".

وسيتم الكشف عن أهم النقاط المستخلصة من الاستبيان خلال الجولة الافتتاحية للسلسلة في سانت بيترسبورغ، فلوريدا أواخر فبراير. كما ستتم إتاحة نسخة رقمية منها للتحميل مباشرة عبر شبكة موتورسبورت.

استبيان أندي كار 2022 بالتعاون مع شبكة موتورسبورت تصوير: موتورسبورت.كوم