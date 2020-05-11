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إندي كار / أخبار عاجلة

الإندي كار تؤكّد انطلاق موسم 2020 من حلبة تكساس بدون جمهور

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الإندي كار تؤكّد انطلاق موسم 2020 من حلبة تكساس بدون جمهور
11-05-2020

سينطلق موسم 2020 من بطولة الإندي كار في يوم السبت الموافق 6 يونيو/حُزيران مع سباق جينيسيس 300 على حلبة تكساس موتور سبيداوي، لكنّه سيُقام بدون جمهور بسبب تفشّي وباء كورونا "كوفيد-19".

إلى جانب إقامته بدون جمهور، فإنّ تفشّي فيروس كورونا سيجعل السباق من يوم واحد فقط، وكذلك اختصاره إلى 200 لفّة على الحلبة الممتدة لـ 1.5 ميل.

وتلك المرّة الـ 24 على التوالي التي تزور فيها الإندي كار حلبة تكساس، لكنّ هذه المرّة ستتضمّن جائزة من يوم واحد تُقام فيها حصّة تجارب حرّة من ساعتين من 1:30 إلى 3:30 مساءً، والتصفيات في 5:00 مساءً، قبل أن ينطلق السباق في الساعة 7:45 مساءً بالتوقيت المحلي.

فيما ستغطّي الحدث شبكة "ان بي سي سبورتس".

وتعقيبًا على ذلك، قال جاي فراي رئيس الإندي كار: "نحن متحمسون ومستعدون لإطلاق موسم الإندي كار من حلبة تكساس موتور سبيداوي".

وأضاف: "لقد عملنا عن قرب مع إيدي غوساج وفريق الحلبة بالكامل وسلطات الصحة العامة على خطة إجراءات ستضمن سلامة المشاركين في الحدث وكذلك عودة مثيرة للمنافسة لسائقينا، الفرق والمشاهدين عبر التلفاز من حول العالم".

من جهته علّق إيدي غوساج رئيس الحلبة قائلًا: "أمريكا تحتاج إلى منافسات رياضية مباشرة ولن يصدقوا ما سيرونه عندما ينطلق سباق غينيسيس 300 من تكساس وهم في حجراتهم عبر التلفاز".

وأكمل: "تم تأجيل أحد أكبر الأحداث الرياضية في العالم، سباق إندي 500، حتى أغسطس/آب المُقبل بسبب فيروس كورونا، لذا فإنّ كلّ تلك الطاقة المتوفّرة، الترقّب، الإحباطات والتوتر سيساهمون في سباق مثير للغاية".

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جديرٌ بالذكر أنّه ومن أجل حماية المشاركين وكذلك العاملين في الإندي كار والحلبة، فستكون هنالك إجراءات احترازية صارمة تحدّ من عدد الأشخاص في موقع الحدث، نظام فحوصات طبية يتم تطبيقه على كل المشاركين، إلى جانب إرشادات حول استخدام الأشياء، التباعد الاجتماعي، وكذلك تعديلات على صيغة المنافسة لزيادة التباعد.

هذا وتظل بقية الأحداث على روزنامة الإندي كار المعدلة - والتي تضم 15 سباقًا لموسم 2020 وتم الإعلان عنها في 6 أبريل/نيسان الماضي - في موعدها كما هي حتى الآن.

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