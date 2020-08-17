إندي 500: ماركو أندريتي يحرز قطب الانطلاق الأول

قدم تاكوما ساتو لفة أولى ممتازة وبسرعة أعلى بقليل من لفته الثانية، لتبقى سرعاته ضمن فلك 230 ميلاً في الساعة. بينما اضطر زميله في فريق "رحال ليترمان"، غراهام رحال، إلى رفع قدمه قليلاً عن دواسة الوقود في المنعطف الأول من لفته الختامية، ليخسر قليلاً من زخمه.

الناشئ أليكس بالو من فريق "دايل كوين-هوندا" نجح بالوصول مرتين إلى سرعة 240 ميلاً في الساعة وكانت لفته الأولى هي الأسرع في الحصة حتى وصل إلى سرعة 231.901 ميلاً في الساعة، لكنه عانى من مشكلة في سيارته باللفة الثالثة ليخسر وتيرته في اللفتين الأخيرتين.

راينوس فيكاي، سائق شيفروليه الوحيد الآخر على متن سيارة "إيد كاربنتر" 21، كان يتجه للتفوق على ساتو حتى لفته الرابعة، عندما انخفضت سرعته لأقل من 230 ميلاً في الساعة.

أما سكوت ديكسون فضمن لفريقه "شيب غاناسي-هوندا" أن يكون أول من سجل لفتين بسرعة 231 ميلاً في الساعة ليتقدم إلى سائقي المقدمة بسرعة وسطية بلغت 231.051 ميلاً في الساعة.

لكن وتيرة جايمس هينشكليف سائق "أندريتي موتورسبورت-هوندا" فقد كانت محبطة نوعاً ما، مع المركز الرابع حينها، لكن زميله أليكسندر روسي عانى أكثر حين خفف سرعته في اللفة الرابعة، ما ضمن لديكسون التواجد في الصف الأول على الأقل.

أولى لفات راين هانتر-ري كانت أبطأ بـ 0.5 ميلاً في الساعة من ديكسون، وبالرغم من أن سرعات لفاته كانت ثابتة بشكل جيد، لكنها لم تكن كافية للتفوق والتقدم.

وظهر ماركو أندريتي الأسرع في الحصة مع 231.826 ميلاً في الساعة، وتماماً مثل ديكسون، قدم لفة أخرى ضمن فلك 231 ميلاً في الساعة، وبالرغم من أنّ لفتيه الثانية والثالثة كانتا أبطأ قليلاً من منافسه ديكسون، لكنه نجح بالتعويض في لفته الرابعة المذهلة ليضمن التفوق على ديكسون وبفارق 0.017 ثانية.

يشار إلى أن فرناندو ألونسو أحرز المركز 11 على متن سيارة "آرو مكلارين".

نتيجة التصفيات