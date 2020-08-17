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إندي كار / إندي 500 / تقرير التجارب التأهيليّة

إندي 500: ماركو أندريتي يحرز قطب الانطلاق الأول

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إندي 500: ماركو أندريتي يحرز قطب الانطلاق الأول
17-08-2020

نجح ماركو أندريتي بإحراز قطب الانطلاق الأول للنسخة رقم 104 لتصفيات سباق إنديانابوليس 500 الشهير، حيث واجه الرياح القوية ليتفوق على سكوت ديكسون وبفارق سرعة بلغ 0.017 ميلاً في الساعة، ليضع اسم أندريتي في بداية مراكز الانطلاقة للمرة الأولى منذ إنجاز جده ماريو عام 1987.

قدم تاكوما ساتو لفة أولى ممتازة وبسرعة أعلى بقليل من لفته الثانية، لتبقى سرعاته ضمن فلك 230 ميلاً في الساعة. بينما اضطر زميله في فريق "رحال ليترمان"، غراهام رحال، إلى رفع قدمه قليلاً عن دواسة الوقود في المنعطف الأول من لفته الختامية، ليخسر قليلاً من زخمه.

الناشئ أليكس بالو من فريق "دايل كوين-هوندا" نجح بالوصول مرتين إلى سرعة 240 ميلاً في الساعة وكانت لفته الأولى هي الأسرع في الحصة حتى وصل إلى سرعة 231.901 ميلاً في الساعة، لكنه عانى من مشكلة في سيارته باللفة الثالثة ليخسر وتيرته في اللفتين الأخيرتين.

راينوس فيكاي، سائق شيفروليه الوحيد الآخر على متن سيارة "إيد كاربنتر" 21، كان يتجه للتفوق على ساتو حتى لفته الرابعة، عندما انخفضت سرعته لأقل من 230 ميلاً في الساعة.

أما سكوت ديكسون فضمن لفريقه "شيب غاناسي-هوندا" أن يكون أول من سجل لفتين بسرعة 231 ميلاً في الساعة ليتقدم إلى سائقي المقدمة بسرعة وسطية بلغت 231.051 ميلاً في الساعة.

لكن وتيرة جايمس هينشكليف سائق "أندريتي موتورسبورت-هوندا" فقد كانت محبطة نوعاً ما، مع المركز الرابع حينها، لكن زميله أليكسندر روسي عانى أكثر حين خفف سرعته في اللفة الرابعة، ما ضمن لديكسون التواجد في الصف الأول على الأقل.

أولى لفات راين هانتر-ري كانت أبطأ بـ 0.5 ميلاً في الساعة من ديكسون، وبالرغم من أن سرعات لفاته كانت ثابتة بشكل جيد، لكنها لم تكن كافية للتفوق والتقدم.

وظهر ماركو أندريتي الأسرع في الحصة مع 231.826 ميلاً في الساعة، وتماماً مثل ديكسون، قدم لفة أخرى ضمن فلك 231 ميلاً في الساعة، وبالرغم من أنّ لفتيه الثانية والثالثة كانتا أبطأ قليلاً من منافسه ديكسون، لكنه نجح بالتعويض في لفته الرابعة المذهلة ليضمن التفوق على ديكسون وبفارق 0.017 ثانية.

يشار إلى أن فرناندو ألونسو أحرز المركز 11 على متن سيارة "آرو مكلارين".

نتيجة التصفيات

المركز السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل ميل/ساعة
1 United States ماركو أندريتي أندريتا هيرتا أوتوسبورت 27 40.156     224.122
2 Brazil هيليو كاسترونيفيز United States فريق بينسكي 101 40.166 0.009 0.009 224.067
3 New Zealand سكوت ديكسون United States شيب غاناسي رايسينغ 36 40.234 0.078 0.068 223.686
4 United States ريان هانتر ري United States أندريتي أوتوسبورت 58 40.299 0.142 0.064 223.327
5 United States سانتينو فيروتشي دايل كوين ريسينغ 84 40.335 0.179 0.036 223.127
6 United States كونور دالي United States سي اف اتش رايسينغ 75 40.347 0.190 0.011 223.063
7 Sweden ماركوس إريكسون United States شيب غاناسي رايسينغ 37 40.384 0.228 0.037 222.857
8 Mexico باتو أوارد آرو مكلارين 115 40.402 0.245 0.017 222.760
9 United States إيد كاربنتر United States سي اف اتش رايسينغ 68 40.453 0.296 0.051 222.479
10 Spain أليكس بالو دايل كوين ريسينغ 78 40.466 0.309 0.012 222.409
11 Spain فرناندو ألونسو آرو مكلارين 115 40.476 0.319 0.010 222.353
12 United States ألكسندر روسي United States أندريتي أوتوسبورت 57 40.476 0.320 0.000 222.349
13 Australia ويل باور United States فريق بينسكي 102 40.519 0.362 0.042 222.115
14 United States زاك فيتش United States أندريتي أوتوسبورت 101 40.541 0.384 0.022 221.994
15 United States جيه.آر. هيلدبراند United States دراير و رينبولد رايسينغ 73 40.567 0.410 0.025 221.852
16 Sweden فيليكس روزينكفيست United States شيب غاناسي رايسينغ 74 40.572 0.415 0.004 221.827
17 United States سبينسير بيغوت سيترون بوهل أوتوسبورت 75 40.597 0.440 0.025 221.691
18 United Kingdom ماكس شيلتون United Kingdom كارلين 100 40.630 0.474 0.033 221.507
19 Netherlands رينوس فان كالمتوت United States سي اف اتش رايسينغ 46 40.634 0.477 0.003 221.488
20 United States جوزيف نيوغاردن United States فريق بينسكي 94 40.634 0.477 0.000 221.488
21 United States كولتون هيرتا أندريتي هاردينغ 90 40.647 0.490 0.013 221.416
22 Brazil طوني كنعان United States شركات آي. جي. فويت 37 40.673 0.516 0.026 221.274
23 France سيمون باجينو United States فريق بينسكي 95 40.691 0.535 0.018 221.174
24 United States سايج كارام United States دراير و رينبولد رايسينغ 91 40.756 0.599 0.064 220.826
25 Canada دالتون كيليت United States شركات آي. جي. فويت 93 40.765 0.609 0.009 220.773
26 Japan تاكوما ساتو United States رحال ليتيرمان لانيغان رايسينغ 96 40.770 0.614 0.004 220.747
27 United Kingdom جاك هارفي United States مايكل شانك رايسينغ 95 40.770 0.614 0.000 220.746
28 Canada جيمس هينشكليف United States أندريتي أوتوسبورت 53 40.842 0.685 0.071 220.360
29 United States أوليفر أسكيو آرو مكلارين 96 40.854 0.698 0.012 220.292
30 United States غراهام رحال United States رحال ليتيرمان لانيغان رايسينغ 84 40.865 0.708 0.010 220.235
31 United States شارلي كيمبال United States شركات آي. جي. فويت 13 40.983 0.826 0.117 219.602
32 United Kingdom بن هانلي دراغون سبيد 84 41.352 1.195 0.369 217.640
33 Australia جيمس دافيسون دايل كوين 0 0.000      
إندي كار: ديكسون يفرض سيطرته وروزينكفست يتعرض لحادث في تكساس

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