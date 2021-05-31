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إندي كار / إندي 500 تقرير السباق

إندي 500: كاسترونيفيس يكمل تجاوزاً رائعاً على بالو ليحرز فوزه الرابع بالسباق

أحرز هيليو كاسترونيفيس الفوز بسباق إندي 500 متفوقاً على أليكس بالو ضمن معركة حماسية على الصدارة.

إندي 500: كاسترونيفيس يكمل تجاوزاً رائعاً على بالو ليحرز فوزه الرابع بالسباق

نجح كاسترونيفيس الذي يقود لصالح ماير شانك، بالتفوق على بالو سائق شيب غاناسي خلال اللفة ما قبل الأخيرة ليحرز فوزه الرابع بسباق إندي 500.

شهد السباق معركة ثلاثية على الصدارة بين كاسترونيفيس، بالو وباتو أوارد سائق آرو مكلارين، خلال النصف الثاني للسباق، حيث هيمن الثلاثي على مجريات تلك الفترة.

وكان غراهام رحال قد تسبب برفع الأعلام الصفراء مباشرة بعد توقفه في وقفة الصيانة، وذلك لخروجه من دون تثبيت الإطار الخلفي الأيسر بشكل جيد ضمن سيارته.

وتسبب ذلك بتعرض رحال إلى حادثة. ومع أوارد خلف ثنائي الصدارة بعد وقفتي الصيانة، تبادل كاسترونيفيس وبالو مركز الصدارة خلال اللفات العشرين الأخيرة، بينما انتظر كل من فيليكس روزنكفيست وتاكوما ساتو حتى فترة متأخرة قبل دخول وقفة الصيانة الأخيرة.

وتقدم بالو بقوة متجاوزاً كاسترونيفيس مع بقاء خمس لفات حتى النهاية، لكن وقبل اللفة الأخيرة استفاد كاسترونيفيس من الفجوة الهوائية ليُقدم على تجاوز مثير نجح عبره باقتناص الصدارة والفوز بفارق قارب نصف ثانية.

أوارد الذي كان ينافس ضمن معركة الصدارة تراجع خلف سيمون باجينو خلال اللفة الأخيرة لينهي رابعاً. 

المركز الخامس كان من نصيب إيد كاربنتر الذي انطلق رابعاً وكان ضمن سائقي الصدارة في القسم الأول من السباق قبل أن يتراجع بعد وقفة الصيانة.

سانتينو فيروتشي نجح بتحقيق المركز السادس لصالح فريق رحال ليترمان أمام سايج كرم الذي حقق أفضل نتيجة لفريقه دراير ورينبولد منذ 2011.

راينوس فيكاي أكمل السباق خلف كرم وأمام خوان بابلو مونتويا بطل إندي 500 مرتين وسائق مكلارين أس.بي، الذي حقق المركز التاسع، بينما أكمل طوني كنعان ترتيب المراكز العشرة الأولى.

يشار أن تاكوما ساتو الفائز بنسخة العام الماضي، أكمل السباق بالمركز 14.

نتيجة السباق

المركز السائق الفريق التوقيت الفارق الفاصل منصات الصيانة الانسحاب النقاط
1 Brazil هيليو كاسترونيفيز United States مايكل شانك رايسينغ 2:37:19.384     5   103
2 Spain أليكس بالو United States شيب غاناسي رايسينغ 2:37:19.877 0.492 0.492 5   85
3 France سيمون باجينو United States فريق بينسكي 2:37:19.947 0.562 0.069 6   71
4 Mexico باتو أوارد آرو مكلارين 2:37:20.325 0.940 0.378 5   65
5 United States إيد كاربنتر United States سي اف اتش رايسينغ 2:37:20.627 1.242 0.301 5   66
6 United States سانتينو فيروتشي United States رحال ليتيرمان لانيغان رايسينغ 2:37:28.472 9.087 7.845 6   57
7 United States سايج كارام United States دراير و رينبولد رايسينغ 2:37:32.820 13.435 4.348 5   53
8 Netherlands رينوس فان كالمتوت United States سي اف اتش رايسينغ 2:37:33.626 14.241 0.805 5   56
9 Colombia خوان بابلو مونتويا آرو مكلارين 2:37:34.265 14.880 0.639 5   44
10 Brazil طوني كنعان United States شيب غاناسي رايسينغ 2:37:34.827 15.442 0.562 7   45
11 Sweden ماركوس إريكسون United States شيب غاناسي رايسينغ 2:37:35.901 16.516 1.073 6   39
12 United States جوزيف نيوغاردن United States فريق بينسكي 2:37:41.689 22.304 5.787 5   36
13 United States كونور دالي United States سي اف اتش رايسينغ 2:37:42.076 22.692 0.387 5   37
14 Japan تاكوما ساتو United States رحال ليتيرمان لانيغان رايسينغ 2:37:42.680 23.295 0.603 5   33
15 United States جيه.آر. هيلدبراند United States شركات آي. جي. فويت 2:37:42.912 23.527 0.232 7   30
16 United States كولتون هيرتا أندريتي أوتوسبورت وكورب-أغاجانيان 2:37:48.187 28.802 5.275 5   37
17 New Zealand سكوت ديكسون United States شيب غاناسي رايسينغ 2:37:58.025 38.641 9.838 6   36
18 United Kingdom جاك هارفي United States مايكل شانك رايسينغ 2:37:59.541 40.157 1.516 6   24
19 United States ماركو أندريتي أندريتي هيرتا وماركو كارب-أغاجانيان 2:37:59.743 40.359 0.201 6   22
20 New Zealand سكوت ماكلولين United States فريق بينسكي 2:38:00.218 40.833 0.474 8   20
21 Canada جيمس هينشكليف أندريتي شتانبرينر أوتوسبورت 2:38:00.231 40.846 0.012 5   18
22 United States ريان هانتر ري United States أندريتي أوتوسبورت 2:38:00.960 41.576 0.729 6   19
23 Canada دالتون كيليت United States شركات آي. جي. فويت 2:37:25.606 1 لفة 1 لفة 6   14
24 United Kingdom ماكس شيلتون United Kingdom كارلين 2:37:35.319 1 لفة 9.713 8   12
25 Brazil بيترو فيتيبالدي دايل كوين 2:37:40.795 1 لفة 5.475 6   10
26 France سيباستيان بورديه United States شركات آي. جي. فويت 2:37:44.737 1 لفة 3.941 6   10
27 Sweden فيليكس روزينكفيست آرو مكلارين 2:37:45.510 1 لفة 0.773 8   11
28 United Arab Emirates إيد جونز دايل كوين وفاسور سوليفان 2:37:56.345 1 لفة 10.835 6   10
29 United States ألكسندر روسي United States أندريتي أوتوسبورت 2:37:40.728 2 لفة 1 لفة 10   10
30 Australia ويل باور United States فريق بينسكي 2:37:33.267 3 لفة 1 لفة 6   10
31 Switzerland سيمونا دي سيلفسترو باريتا أوتوسبورت 2:21:09.195 31 لفة 28 لفة 4 الحادث 10
32 United States غراهام رحال United States رحال ليتيرمان لانيغان رايسينغ 1:33:12.579 82 لفة 51 لفة 3 الإطار 11
33 United Kingdom ستيفان ويلسون United States أندريتي أوتوسبورت 22:19.035 168 لفة 86 لفة 1    
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