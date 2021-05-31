إندي 500: كاسترونيفيس يكمل تجاوزاً رائعاً على بالو ليحرز فوزه الرابع بالسباق

نجح كاسترونيفيس الذي يقود لصالح ماير شانك، بالتفوق على بالو سائق شيب غاناسي خلال اللفة ما قبل الأخيرة ليحرز فوزه الرابع بسباق إندي 500.

شهد السباق معركة ثلاثية على الصدارة بين كاسترونيفيس، بالو وباتو أوارد سائق آرو مكلارين، خلال النصف الثاني للسباق، حيث هيمن الثلاثي على مجريات تلك الفترة.

وكان غراهام رحال قد تسبب برفع الأعلام الصفراء مباشرة بعد توقفه في وقفة الصيانة، وذلك لخروجه من دون تثبيت الإطار الخلفي الأيسر بشكل جيد ضمن سيارته.

وتسبب ذلك بتعرض رحال إلى حادثة. ومع أوارد خلف ثنائي الصدارة بعد وقفتي الصيانة، تبادل كاسترونيفيس وبالو مركز الصدارة خلال اللفات العشرين الأخيرة، بينما انتظر كل من فيليكس روزنكفيست وتاكوما ساتو حتى فترة متأخرة قبل دخول وقفة الصيانة الأخيرة.

وتقدم بالو بقوة متجاوزاً كاسترونيفيس مع بقاء خمس لفات حتى النهاية، لكن وقبل اللفة الأخيرة استفاد كاسترونيفيس من الفجوة الهوائية ليُقدم على تجاوز مثير نجح عبره باقتناص الصدارة والفوز بفارق قارب نصف ثانية.

أوارد الذي كان ينافس ضمن معركة الصدارة تراجع خلف سيمون باجينو خلال اللفة الأخيرة لينهي رابعاً.

المركز الخامس كان من نصيب إيد كاربنتر الذي انطلق رابعاً وكان ضمن سائقي الصدارة في القسم الأول من السباق قبل أن يتراجع بعد وقفة الصيانة.

سانتينو فيروتشي نجح بتحقيق المركز السادس لصالح فريق رحال ليترمان أمام سايج كرم الذي حقق أفضل نتيجة لفريقه دراير ورينبولد منذ 2011.

راينوس فيكاي أكمل السباق خلف كرم وأمام خوان بابلو مونتويا بطل إندي 500 مرتين وسائق مكلارين أس.بي، الذي حقق المركز التاسع، بينما أكمل طوني كنعان ترتيب المراكز العشرة الأولى.

يشار أن تاكوما ساتو الفائز بنسخة العام الماضي، أكمل السباق بالمركز 14.

نتيجة السباق