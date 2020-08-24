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إندي كار / إندي 500 / تقرير السباق

إندي 500: ساتو يحرز الفوز للمرة الثانية تحت العلم الأصفر بعد حادثة كبيرة

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إندي 500: ساتو يحرز الفوز للمرة الثانية تحت العلم الأصفر بعد حادثة كبيرة

أحرز تاكوما ساتو الفوز بسباق إنديانابوليس 500، بعد حادثة كبيرة تعرض لها سبينسر بيغوت، تسببت بإنهاءٍ مبكّر للنسخة 104 من السباق الشهير.

ساتو، الذي أحرز الفوز كذلك لصالح أندريتي أوتوسبورت في نسخة 2017، كان في صدارة المنافسين مع بقاء خمس لفات حتى النهاية، وكان يخوض في السيارات المتأخرة وهو يحاول صدّ هجمات سكوت ديكسون سائق "شيب غاناسي".

وعانى سائق "رحال ليترمان" أمام ديكسون من الزحام حيث انخفض الفارق بينه وبين ديكسون، لكنه تمكن من تجاوز طوني كنعان ليضع سيارة بينه وبين ملاحقه.

لكن، وفي اللفة 196، خسر بيغوت السيطرة على سيارته عند مخرج المنعطف الرابع ليصطدم بخط الحظائر ويتم رفع العلم الأصفر، ما أنهى السباق فعلياً قبل أربع لفات، ليتأكد فوز ساتو الذي أصبح تاسع سائق يحرز فوزاً لمرتين في السباق الشهير.

وضمن سباق هيمنت عليه استراتيجية الحفاظ على الوقود، أمضى ديكسون أغلب وقته محاولاً ذلك، ما سمح لساتو بالتجاوز في اللفة 156 لفترة قصيرة قبل الجولة الأخيرة من التوقفات.

ودخل اليابانيّ منصة الصيانة للمرة الأخيرة في اللفة 169 مع ديكسون بعده بلفة، لينجح في الخروج أمامه لفترة وجيزة، قبل أن يتمكن سائق الفورمولا واحد السابق بتجاوزه في اللفة 172، ليتصدر السباق مجدداً.

وبقي هذا الترتيب حتى النهاية، ليمنح الفريق أول فوز في سباق إندي 500 منذ بادي رايس في 2004، وقدم لهوندا الفوز الـ 13 لها.

وتصدر ديكسون 111 لفة من إجمالي السباق وهيمن في المراحل الأولى كذلك، حيث تفوق على ماركو أندريتي صاحب قطب الانطلاق الأول في المنعطف الأول.

وكان ديكسون يحاول التشبث بالصدارة وإدارة الوقود كذلك، حيث تبادل الصدارة مع أليكسندر روسي خمس مرات بحلول منتصف السباق.

لكن ديكسون لم يتمكن من التفوق على ساتو بعد الوقفات الأخيرة، ليكتفي بالمركز الثاني وهو أفضل نتيجة له منذ 2012.

بينما أحرز غراهام رحال المركز الثالث، ما يعادل أفضل نتيجة له في السباق الشهير والتي حققها عام 2011.

وكان رحال قد تجاوز جوزيف نيوغاردن في اللفة 172 إلى آخر مراكز منصة التتويج، بينما نجح سانتينو فيروتشي سائق الفورمولا 2 السابق بتجاوز نيوغاردن كذلك ليحتل المركز الرابع أمامه.

باتو أوارد الذي يشارك للمرة الأولى، أنهى سباقه بالمركز السادس مع "آرو مكلارين" أمام جايمس هينشكليف سائق أندريتي أوتوسبورت وكولتون هيرتا.

بينما أكمل جاك هارفي وريان هانتر-ري ترتيب المراكز العشرة الأولى.

يشار إلى أن أندريتي صاحب قطب الانطلاق الأول اكتفى بالمركز 13 أمام ويل باور الفائز بنسخة 2018. أما سيمون باجينو الفائز العام الماضي فقد أنهى بالمركز 22 بعد استراتيجية توقف غير مثمرة، خلف فرناندو ألونسو الذي يشارك مع "آرو مكلارين".

نتيجة السباق

المركز السائق الفريق التوقيت الفارق الفاصل Mph النقاط
1 Japan تاكوما ساتو United States رحال ليتيرمان لانيغان رايسينغ 3:10:05.088     157.824 108
2 New Zealand سكوت ديكسون United States شيب غاناسي رايسينغ 3:10:05.145 0.057 0.057 157.823 91
3 United States غراهام رحال United States رحال ليتيرمان لانيغان رايسينغ 3:10:05.183 0.095 0.037 157.823 72
4 United States سانتينو فيروتشي دايل كوين 3:10:05.480 0.392 0.297 157.819 65
5 United States جوزيف نيوغاردن United States فريق بينسكي 3:10:06.749 1.661 1.269 157.801 60
6 Mexico باتو أوارد آرو مكلارين 3:10:08.337 3.249 1.587 157.779 56
7 Canada جيمس هينشكليف United States أندريتي أوتوسبورت 3:10:09.357 4.269 1.019 157.765 57
8 United States كولتون هيرتا أندريتي هاردينغ 3:10:10.279 5.191 0.922 157.752 49
9 United Kingdom جاك هارفي United States مايكل شانك رايسينغ 3:10:11.901 6.813 1.621 157.730 44
10 United States ريان هانتر ري United States أندريتي أوتوسبورت 3:10:13.049 7.961 1.148 157.714 45

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