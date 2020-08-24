إندي 500: ساتو يحرز الفوز للمرة الثانية تحت العلم الأصفر بعد حادثة كبيرة

ساتو، الذي أحرز الفوز كذلك لصالح أندريتي أوتوسبورت في نسخة 2017، كان في صدارة المنافسين مع بقاء خمس لفات حتى النهاية، وكان يخوض في السيارات المتأخرة وهو يحاول صدّ هجمات سكوت ديكسون سائق "شيب غاناسي".

وعانى سائق "رحال ليترمان" أمام ديكسون من الزحام حيث انخفض الفارق بينه وبين ديكسون، لكنه تمكن من تجاوز طوني كنعان ليضع سيارة بينه وبين ملاحقه.

لكن، وفي اللفة 196، خسر بيغوت السيطرة على سيارته عند مخرج المنعطف الرابع ليصطدم بخط الحظائر ويتم رفع العلم الأصفر، ما أنهى السباق فعلياً قبل أربع لفات، ليتأكد فوز ساتو الذي أصبح تاسع سائق يحرز فوزاً لمرتين في السباق الشهير.

وضمن سباق هيمنت عليه استراتيجية الحفاظ على الوقود، أمضى ديكسون أغلب وقته محاولاً ذلك، ما سمح لساتو بالتجاوز في اللفة 156 لفترة قصيرة قبل الجولة الأخيرة من التوقفات.

ودخل اليابانيّ منصة الصيانة للمرة الأخيرة في اللفة 169 مع ديكسون بعده بلفة، لينجح في الخروج أمامه لفترة وجيزة، قبل أن يتمكن سائق الفورمولا واحد السابق بتجاوزه في اللفة 172، ليتصدر السباق مجدداً.

وبقي هذا الترتيب حتى النهاية، ليمنح الفريق أول فوز في سباق إندي 500 منذ بادي رايس في 2004، وقدم لهوندا الفوز الـ 13 لها.

وتصدر ديكسون 111 لفة من إجمالي السباق وهيمن في المراحل الأولى كذلك، حيث تفوق على ماركو أندريتي صاحب قطب الانطلاق الأول في المنعطف الأول.

وكان ديكسون يحاول التشبث بالصدارة وإدارة الوقود كذلك، حيث تبادل الصدارة مع أليكسندر روسي خمس مرات بحلول منتصف السباق.

لكن ديكسون لم يتمكن من التفوق على ساتو بعد الوقفات الأخيرة، ليكتفي بالمركز الثاني وهو أفضل نتيجة له منذ 2012.

بينما أحرز غراهام رحال المركز الثالث، ما يعادل أفضل نتيجة له في السباق الشهير والتي حققها عام 2011.

وكان رحال قد تجاوز جوزيف نيوغاردن في اللفة 172 إلى آخر مراكز منصة التتويج، بينما نجح سانتينو فيروتشي سائق الفورمولا 2 السابق بتجاوز نيوغاردن كذلك ليحتل المركز الرابع أمامه.

باتو أوارد الذي يشارك للمرة الأولى، أنهى سباقه بالمركز السادس مع "آرو مكلارين" أمام جايمس هينشكليف سائق أندريتي أوتوسبورت وكولتون هيرتا.

بينما أكمل جاك هارفي وريان هانتر-ري ترتيب المراكز العشرة الأولى.

يشار إلى أن أندريتي صاحب قطب الانطلاق الأول اكتفى بالمركز 13 أمام ويل باور الفائز بنسخة 2018. أما سيمون باجينو الفائز العام الماضي فقد أنهى بالمركز 22 بعد استراتيجية توقف غير مثمرة، خلف فرناندو ألونسو الذي يشارك مع "آرو مكلارين".

نتيجة السباق

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