إندي كار: هيرتا يحرز الفوز متقدماً ثلاثية أندريتي في سباق ميد-أوهايو الثاني

حصلت دراما خلال اللفة الافتتاحية بعد أن حاول سانتينو فيروتشي التقدم على هيرتا صاحب قطب الانطلاق الأول، لينتهي به المطاف خارج المسار على المنطقة العشبية.

وعاد إلى المسار ليرتطم بزميله أليكس بالو وفيليكس روزنكفيست، اللذين انسحبا من السباق.

وتمكن هيرتا من الابتعاد في الصدارة أمام ديكسون - الذي وصل إلى السباق مع فرصة حسابية بحسم اللقب - وزميله ريان هانتر-ري وأليكسندر روسي.

ارتطم كل من ديكسون وهانتر-ري باللفة 20 بينما تقدم روسي إلى المركز الثالث، قبل أن يصبح ثانياً حين نجح بتجاوز ديكسون الذي كان أمام هانتر-ري.

حينها ارتكب ديكسون خطأ تراجع على إثره إلى المركز 20.

ماركو أندريتي كان سائقاً آخر ارتكب خطأ أدى لتراجعه إلى المراكز الأخيرة كذلك.

بالمقابل، لم يعانِ هيرتا من أية مشاكل، ليحرز فوزه الثالث في إندي كار، ويصعد إلى منصة التتويج للمرة الأولى هذا الموسم.

وأكمل روسي وهانتر-ري ترتيب منصة التتويج أمام غراهام رحال وماركوس إريكسون الذي أكمل ترتيب المراكز الخمسة الأولى.

المركز السادس كان من نصيب سيمون باجينو أمام ويل باور الفائز بالسباق الأول.

أما جوزيف نيوغاردن كان يحتل المركز الثامن أمام باتو أوارد سائق آرو مكلارين.

بينما أكمل ديكسون ترتيب المراكز العشرة الأولى بعد أن تجاوز راينوس فيكاي في اللفة الأخيرة.