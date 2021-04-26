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إندي كار / ساينت بيترسبرغ / تقرير السباق

إندي كار: هيرتا يتقدم على نيوغاردن ليفوز بسباق ساينت بيترسبرغ 

نجح كولتون هيرتا بترجمة قطب الانطلاق الأول إلى هيمنة شبه كاملة على سباق ساينت بيترسبرغ في سلسلة إندي كار الأمريكية، حيث صدّ هجمات جوزيف نيوغاردن بنجاح.

إندي كار: هيرتا يتقدم على نيوغاردن ليفوز بسباق ساينت بيترسبرغ 

هيمن هيرتا في القسم الأول من السباق، بالرغم من ضغط نيوغاردن بعد فترتي رفع العلم الأصفر خلال الربع الأخير للسباق، ونجح هيرتا باجتياز العلم المرقط أولاً ليحرز الفوز لفريقه أندريتي أوتوسبورت.

ومنذ البداية بدأ هيرتا بتوسيع صدارته عن بقية الركب، ليصنع فارقاً جيداً بينه وبين جاك هارفي في اللفات الافتتاحية.

ونجح بالسيطرة على وتيرة السباق، لكن ومع انقضاء موجة التوقفات الأولى، تقلص فارق الصدارة أمام نيوغاردن بسبب الاختلاف في استراتيجية الإطارات بينهما.

وبقي نيوغاردن على إطارات "هارد" وهذا ما استعمله هيرتا كذلك، لينجح في مواصلة توسيع الصدارة ليبني فارقاً جديداً أمام نيوغاردن.

لكن حادثاً آخر أدى إلى رفع العلم الأصفر، أدى مجدداً إلى انخفاض الفارق مجدداً أمام نيوغاردن، مع تبقي ربع السباق تقريباً.

ومع الإطارات اللينة، كسب نيوغاردن الأفضلية حيث تجاوز المتصدر مع عودة العلم الأخضر.

لكنّ إطارات هيرتا كانت في عمر أفضل، حيث تراجع نيوغاردن خلال اللفات العشر الأخيرة ليقتنص هيرتا فوزه الأول على حلبة شوارع، بفارق وصل إلى 2.5 ثانية.

المركز الثالث حققه سيمون باجينو، أمام هارفي وبفارق قارب الثانيتين.

سكوت ديكسون أحرز المركز الخامس بفارق ثانية عن هارفي، بينما نجح تاكوما ساتو بتحقيق المركز السادس بعد سلسلة من التجاوزات المثيرة.

المركز السابع حققه جايمس هينشكليف أمام ويل باور الذي نجح بالتقدم بشكل ممتاز من المركز العشرين.

بينما أكمل راينوس فيكاي وسيباستيان بورديه ترتيب المراكز العشرة الأولى.

سكوت ماكلوغلين كان أفضل الناشئين، حيث حقق المركز 11 لصالح بينسكي أمام فيليكس روزنكفيست سائق آرو مرسيدس، بينما أنهى رومان غروجان السباق بالمركز 13 لصالح دايل كوين.

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