تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / شتاينر "مسرور للغاية" من نجاحات غروجان في إندي كار
إندي كار / لاغونا سيكا تقرير السباق

إندي كار: هيرتا يترجم قطب الانطلاق الأول إلى فوز في لاغونا سيكا وغروجان يتألق

نجح كولتون هيرتا بترجمة قطب الانطلاق الأول إلى ثاني انتصار له في لاغونا سيكا ضمن منافسات إندي كار، متفوقاً على أليكس بالو، بينما دافع الاثنان عن مركزيهما في مواجهة رومان غروجان قبيل نهاية السباق.

إندي كار: هيرتا يترجم قطب الانطلاق الأول إلى فوز في لاغونا سيكا وغروجان يتألق

تعرض هيرتا لحادثة "مخيفة" بعض الشيء حين دهس حيواناً صغيراً، حيث طلب من فريقه التحقق من أية أضرار لجانحه الأمامي، لكن الفريق ردّ بأن السيارة بخير.

وكان عليه البقاء أمام بالو الذي كان يدافع في مواجهة رومان غروجان سائق فريق هاس السابق في الفورمولا واحد، والذي قدم أداء مذهلاً على الحلبة.

ومع الظروف الجوية الدافئة على الحلبة، لعبت إدارة الإطارات دوراً حاسماً لاستراتيجية التوقفات الثلاثة، ما كان يعني دوراً أكبر للإطارات الأكثر قساوة.

لكن وتيرة غروجان بدأت في الانخفاض خلال اللفات الأخيرة، مخفضاً من الضغط على هيرتا وبالو، ليعبر السائقون الثلاثة خط النهاية بفارق 3.7 ثانية فصلت بينهم، حيث أنهى هيرتا بالمركز الأول بفارق قارب الثانيتين أمام بالو.

غراهام رحال حقق المركز الرابع وبفارق عشر ثوانٍ خلف غروجان، وأمام باتريسيو أوارد بعشر ثوانٍ كذلك حيث تعرضت آماله في التفوق على متصدر الترتيب العام (بالو) إلى نكسة نظراً لأنه أنهى أمامه.

ماركوس إريكسون احتلّ المركز السادس أمام جوزيف نيوغاردن، بينما أكمل زميله سيمون باجينو السباق خلفه بفارق قارب نصف ثانية.

بينما حقق أوليفر أسكيو المركز التاسع لصالح رحال ليترمان.

وأكمل إيد جونز ترتيب المراكز العشرة الأولى، حيث اتبع استراتيجية مختلفة عما قام به زميله غروجان في السباق.

يشار إلى أن آمال سكوت ديكسون بتحقيق لقبه السابع في إندي كار قد تلاشت تقريباً وذلك بعد حادثته مع تاكوما ساتو، لينهي السباق بالمركز 13 حيث بات حسابياً خارج معركة اللقب.

نتيجة السباق:

المركز # السائق الفريق عدد اللفات الفارق
1 26 United States كولتون هيرتا United States أندريتي أوتوسبورت 95  
2 10 Spain أليكس بالو United States شيب غاناسي رايسينغ 95 1.974
3 51 France رومان غروجان United States دايل كوين رايسينغ 95 3.708
4 15 United States غراهام رحال United States رحال ليتيرمان لانيغان رايسينغ 95 13.861
5 5 Mexico باتو أوارد United States شميت بيتيرسون موتورسبورتس 95 24.697
6 8 Sweden ماركوس إريكسون United States شيب غاناسي رايسينغ 95 28.503
7 2 United States جوزيف نيوغاردن United States فريق بينسكي 95 29.726
8 22 France سيمون باجينو United States فريق بينسكي 95 30.421
9 45 United States أوليفر أسكيو United States رحال ليتيرمان لانيغان رايسينغ 95 32.467
10 18 United Arab Emirates إيد جونز United States دايل كوين رايسينغ 95 47.994
11 28 United States ريان هانتر ري United States أندريتي أوتوسبورت 95 1:07.184
12 3 New Zealand سكوت ماكلولين United States فريق بينسكي 95 1:13.494
13 9 New Zealand سكوت ديكسون United States شيب غاناسي رايسينغ 95 1:16.359
14 14 France سيباستيان بورديه United States شركات آي. جي. فويت 94 1 Lap
15 60 United Kingdom جاك هارفي United States مايكل شانك رايسينغ 94 1 Lap
16 20 United States كونور دالي United States سي اف اتش رايسينغ 94 1 Lap
17 48 United States جيمي جونسون United States شيب غاناسي رايسينغ 94 1 Lap
18 21 Netherlands رينوس فان كالمتوت United States سي اف اتش رايسينغ 94 1 Lap
19 7 Sweden فيليكس روزينكفيست United States شميت بيتيرسون موتورسبورتس 94 1 Lap
20 29 Canada جيمس هينشكليف United States أندريتي أوتوسبورت 94 1 Lap
21 59 United Kingdom ماكس شيلتون United Kingdom كارلين 94 1 Lap
22 77 United Kingdom كالوم إلوت Juncos Hollinger Racing 94 1 Lap
23 4 Canada دالتون كيليت United States شركات آي. جي. فويت 94 1 Lap
24 06 Brazil هيليو كاسترونيفيز United States مايكل شانك رايسينغ 94 1 Lap
25 27 United States ألكسندر روسي United States أندريتي أوتوسبورت 93 2 Laps
26 12 Australia ويل باور United States فريق بينسكي 93 2 Laps
27 30 Japan تاكوما ساتو United States رحال ليتيرمان لانيغان رايسينغ 83 12 Laps
 

 

المشاركات
التعليقات
شتاينر "مسرور للغاية" من نجاحات غروجان في إندي كار

المقال السابق

شتاينر "مسرور للغاية" من نجاحات غروجان في إندي كار
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

نيوي: هذا التغيير الأكبر في قوانين الفورمولا واحد منذ 1982

59 دقيقة
2
فورمولا 1

ساينز "مسرور" لتحقيق مكلارين الفوز في مونزا بالرغم من خسارة النقاط

6 س
3
فورمولا 1

ألونسو: الفورمولا واحد بحاجة إلى سيارات متكافئة أكثر لمنافسة مفتوحة على منصة التتويج

1 س
4
دبليو آر سي

رالي إسبانيا: عودة أوليفر سولبيرغ للمشاركة على متن "هيونداي دبليو آر سي"

5
موتو جي بي

مير "غاضبٌ" من خسارة لقب الموتو جي بي بعد أن أصبح "درّاجًا أفضل الآن"

6 س
أحدث الأخبار
إندي كار: هيرتا يترجم قطب الانطلاق الأول إلى فوز في لاغونا سيكا وغروجان يتألق
Indy

إندي كار: هيرتا يترجم قطب الانطلاق الأول إلى فوز في لاغونا سيكا وغروجان يتألق

10 س
شتاينر "مسرور للغاية" من نجاحات غروجان في إندي كار
فورمولا 1

شتاينر "مسرور للغاية" من نجاحات غروجان في إندي كار

26-08-2021
مكلارين تستحوذ على حصّة الأغلبيّة من فريق "آرو مكلارين" في الإندي كار
Indy

مكلارين تستحوذ على حصّة الأغلبيّة من فريق "آرو مكلارين" في الإندي كار

08-08-2021
"ألعاب موتورسبورت" توقع اتفاقية لتقديم لعبة "إندي كار" إلكترونية رسمية
Misc

"ألعاب موتورسبورت" توقع اتفاقية لتقديم لعبة "إندي كار" إلكترونية رسمية

15-07-2021
إندي كار: بالو يفوز مستفيدًا من مشكلة نيوغاردن في رود أمريكا
Indy

إندي كار: بالو يفوز مستفيدًا من مشكلة نيوغاردن في رود أمريكا

20-06-2021
أحدث ملفات الفيديو
إندي كار: أوارد يحرز الفوز بسباق ديترويت الثاني 00:43
إندي كار
14-06-2021

إندي كار: أوارد يحرز الفوز بسباق ديترويت الثاني

إندي كار: كولتون هيرتا يحرز الفوز بسباق ساينت بيترسبرغ 02:31
إندي كار
26-04-2021

إندي كار: كولتون هيرتا يحرز الفوز بسباق ساينت بيترسبرغ

إندي كار: هيرتا يحرز قطب الانطلاق الأول في ساينت بيترسبرغ 00:24
إندي كار
26-04-2021

إندي كار: هيرتا يحرز قطب الانطلاق الأول في ساينت بيترسبرغ

إندي كار: بالو يحرز الفوز في برمينغهام 03:20
إندي كار
20-04-2021

إندي كار: بالو يحرز الفوز في برمينغهام

حادثة اللفة الأولى لجولة باربر في إندي كار 01:10
إندي كار
20-04-2021

حادثة اللفة الأولى لجولة باربر في إندي كار

الأكثر شعبية اليوم

نيوي: هذا التغيير الأكبر في قوانين الفورمولا واحد منذ 1982
فورمولا 1 فورمولا 1

نيوي: هذا التغيير الأكبر في قوانين الفورمولا واحد منذ 1982

ساينز "مسرور" لتحقيق مكلارين الفوز في مونزا بالرغم من خسارة النقاط
فورمولا 1 فورمولا 1

ساينز "مسرور" لتحقيق مكلارين الفوز في مونزا بالرغم من خسارة النقاط

ألونسو: الفورمولا واحد بحاجة إلى سيارات متكافئة أكثر لمنافسة مفتوحة على منصة التتويج
فورمولا 1 فورمولا 1

ألونسو: الفورمولا واحد بحاجة إلى سيارات متكافئة أكثر لمنافسة مفتوحة على منصة التتويج

رالي إسبانيا: عودة أوليفر سولبيرغ للمشاركة على متن "هيونداي دبليو آر سي"
دبليو آر سي دبليو آر سي

رالي إسبانيا: عودة أوليفر سولبيرغ للمشاركة على متن "هيونداي دبليو آر سي"

مير "غاضبٌ" من خسارة لقب الموتو جي بي بعد أن أصبح "درّاجًا أفضل الآن"
موتو جي بي موتو جي بي

مير "غاضبٌ" من خسارة لقب الموتو جي بي بعد أن أصبح "درّاجًا أفضل الآن"

مقارنة شاملة بين الفورمولا واحد وإندي كار: أي الفئتين أسرع وأقوى؟
فورمولا 1 فورمولا 1

مقارنة شاملة بين الفورمولا واحد وإندي كار: أي الفئتين أسرع وأقوى؟

مع من يجب أن يتعاقد فريق ألفا روميو لموسم 2022 في الفورمولا واحد؟
فورمولا 1 فورمولا 1

مع من يجب أن يتعاقد فريق ألفا روميو لموسم 2022 في الفورمولا واحد؟

مدير أعمال مايكل شوماخر: زوجته "حذفتني" من حياتها
فورمولا 1 فورمولا 1

مدير أعمال مايكل شوماخر: زوجته "حذفتني" من حياتها

أحدث الأخبار

إندي كار: هيرتا يترجم قطب الانطلاق الأول إلى فوز في لاغونا سيكا وغروجان يتألق
إندي كار إندي كار

إندي كار: هيرتا يترجم قطب الانطلاق الأول إلى فوز في لاغونا سيكا وغروجان يتألق

شتاينر "مسرور للغاية" من نجاحات غروجان في إندي كار
فورمولا 1 فورمولا 1

شتاينر "مسرور للغاية" من نجاحات غروجان في إندي كار

مكلارين تستحوذ على حصّة الأغلبيّة من فريق "آرو مكلارين" في الإندي كار
إندي كار إندي كار

مكلارين تستحوذ على حصّة الأغلبيّة من فريق "آرو مكلارين" في الإندي كار

"ألعاب موتورسبورت" توقع اتفاقية لتقديم لعبة "إندي كار" إلكترونية رسمية
سلاسل متعددة سلاسل متعددة

"ألعاب موتورسبورت" توقع اتفاقية لتقديم لعبة "إندي كار" إلكترونية رسمية

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.