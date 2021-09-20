إندي كار: هيرتا يترجم قطب الانطلاق الأول إلى فوز في لاغونا سيكا وغروجان يتألق

تعرض هيرتا لحادثة "مخيفة" بعض الشيء حين دهس حيواناً صغيراً، حيث طلب من فريقه التحقق من أية أضرار لجانحه الأمامي، لكن الفريق ردّ بأن السيارة بخير.

وكان عليه البقاء أمام بالو الذي كان يدافع في مواجهة رومان غروجان سائق فريق هاس السابق في الفورمولا واحد، والذي قدم أداء مذهلاً على الحلبة.

ومع الظروف الجوية الدافئة على الحلبة، لعبت إدارة الإطارات دوراً حاسماً لاستراتيجية التوقفات الثلاثة، ما كان يعني دوراً أكبر للإطارات الأكثر قساوة.

لكن وتيرة غروجان بدأت في الانخفاض خلال اللفات الأخيرة، مخفضاً من الضغط على هيرتا وبالو، ليعبر السائقون الثلاثة خط النهاية بفارق 3.7 ثانية فصلت بينهم، حيث أنهى هيرتا بالمركز الأول بفارق قارب الثانيتين أمام بالو.

غراهام رحال حقق المركز الرابع وبفارق عشر ثوانٍ خلف غروجان، وأمام باتريسيو أوارد بعشر ثوانٍ كذلك حيث تعرضت آماله في التفوق على متصدر الترتيب العام (بالو) إلى نكسة نظراً لأنه أنهى أمامه.

ماركوس إريكسون احتلّ المركز السادس أمام جوزيف نيوغاردن، بينما أكمل زميله سيمون باجينو السباق خلفه بفارق قارب نصف ثانية.

بينما حقق أوليفر أسكيو المركز التاسع لصالح رحال ليترمان.

وأكمل إيد جونز ترتيب المراكز العشرة الأولى، حيث اتبع استراتيجية مختلفة عما قام به زميله غروجان في السباق.

يشار إلى أن آمال سكوت ديكسون بتحقيق لقبه السابع في إندي كار قد تلاشت تقريباً وذلك بعد حادثته مع تاكوما ساتو، لينهي السباق بالمركز 13 حيث بات حسابياً خارج معركة اللقب.

نتيجة السباق: