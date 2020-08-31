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إندي كار / غايتواي / تقرير السباق

إندي كار: نيوغاردن يحرز الفوز بالسباق الثاني في غايتواي تحت الأعلام الصفراء

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إندي كار: نيوغاردن يحرز الفوز بالسباق الثاني في غايتواي تحت الأعلام الصفراء

أحرز جوزيف نيوغاردن حامل لقب إندي كار، فوزه الثاني لهذا الموسم لصالح فريق بينسكي تحت الأعلام الصفراء خلال السباق الثاني لجولة غايتواي المزدوجة.

اقتنص نيوغاردن الصدارة من زميله ويل باور خلال وقفة الصيانة الثالثة والأخيرة في اللفة 152 بعد أن تأخر الأسترالي قليلاً بسبب سيارة إيد كاربنتر المتأخرة.

وعمل فريق بينسكي جاهداً لوضع نيوغاردن في الأمام من خلال وقفة صيانة سريعة بالرغم من خروجه جنباً إلى جنب مع باتو أوارد في خط الحظائر.

ومن ثم نجح نيوغاردن بالابتعاد بفارق أربعة الثانية أمام أوارد الذي كان يلاحقه، قبل أن يرتطم تاكوما ساتو بالحائط في اللفة 197 من أصل 200، ليتسبب برفع الأعلام الصفراء.

وذلك يعني حسم نتيجة السباق للمرة الثانية هذا الأسبوع تحت الأعلام الصفراء، بعد أن فاز ساتو في سباق إندي 500 تحت الأعلام الصفراء كذلك.

ويعتبر هذا أول فوز بسباق غايتواي الثاني بالنسبة إلى نيوغاردن منذ سباق آيوا الثاني شهر يوليو. 

المركز الثاني  كان من نصيب أوارد، ليعادل أفضل نتيجة له في مسيرته المهنية ويعزز من مركزه الثالث ضمن الترتيب العام.

باور، الذي سيطر على السباق حتى قسمه الأوسط، اكتفى بالمركز الثالث على منصة التتويج، أمام راينوس فيكاي سائق دايل كوين ريسينغ، والذي انطلق من المركز 18.

سكوت ديكسون متصدر البطولة والفائز بأول سباق في الموسم عانى من بعض الصعوبات حيث أنهى خامساً، ليخسر بذلك 20 نقطة من فارق صدارته لصالح نيوغاردن ضمن معركة اللقب.

المركز السادس كان من نصيب كولون هيرتا، أمام فيليكس روزنكفيست (غاناسي)، كونور دالي (كارلين) وتاكوما ساتو الذي أكمل ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق

المركز السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل
1 United States جوزيف نيوغاردن United States فريق بينسكي 200 1:32:15.243    
2 Mexico باتو أوارد مكلارين آرو 200 1:32:16.678 1.435 1.435
3 Australia ويل باور United States فريق بينسكي 200 1:32:18.601 3.358 1.922
4 Netherlands رينوس فان كالمتوت United States سي اف اتش رايسينغ 200 1:32:19.680 4.436 1.078
5 New Zealand سكوت ديكسون United States شيب غاناسي رايسينغ 200 1:32:21.460 6.217 1.780
6 United States كولتون هيرتا أندريتي شتاينبرينر 200 1:32:22.245 7.002 0.784
7 Sweden فيليكس روزينكفيست United States شيب غاناسي رايسينغ 200 1:32:24.932 9.689 2.687
8 United States كونور دالي United Kingdom كارلين 200 1:32:25.163 9.919 0.230
9 Japan تاكوما ساتو United States رحال ليتيرمان لانيغان رايسينغ 200 1:32:26.056 10.813 0.893
10 United States سانتينو فيروتشي دايل كوين مع فاسور سويفان 200 1:32:30.917 15.674 4.861

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