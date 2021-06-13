إندي كار: ماركوس إريكسون يسجّل فوزه الأول من بوابة ديترويت

تمكن المنطلق أولًا باتو أووارد من حجز أليكس روسي على الانطلاق، مع تقدم رومان غروجان إلى المركز الثالث أمام زميله في صفوف "دايل كوين ريسينغ" إيد جونز وكولتن هيرتا.

وعلى المقطع المستقيم بالتوجّه إلى المنعطف الثالث، تجاوز باور زميله جوزيف نيوغاردن إلى المركز السادس، في حين انتزع سيمون باجينو المركز الثامن من ريان هانتر-راي.

ومع بدء دورة التوقفات، تقدّم روسي إلى الصدارة أمام غروجان، قبل أن يتوقّف الثنائي وتنتقل الصدارة إلى جونز، ولكن بشكل مؤقت، حيث نجح باور في تجاوز سيارة زميله، تلاه سريعًا تاكوما ساتو - متقدمًا من المركز الـ 16! - وسكوت ديكسون.

وتمكن باور من بناء فارق بلغ 1.6 ثانية أمام ساتو، قبل أن ينجح ديكسون في تجاوز الأخير عند المنعطف الأول من اللفة 11، ليبدأ بطل الإندي كار ست مرات في الاقتراب من باور ويتجاوزه في اللفة 12.

وعقب دورة التوقفات الثانية، وبحلول اللفة 22 كان سائقو الصدارة هم ديكسون، جيمس هنشكليف، سانتينو فيروتشي، روسي، غراهام رحال وأووارد.

وفي اللفة 24، تعرّض فيلكس روزينكفيست لحادقة عنيفة عند المنعطف السادس، إذ ارتطمت سيارته بحواجز الإطارات بقوة، ليتوقف السباق في نهاية اللفة 27 وتتوجه السيارة إلى منطقة الصيانة.

وبعد إصلاحات على الحواجز والسياج استغرقت ما يقرب من 75 دقيقة، عادت السيارات من جديد إلى الحلبة، لنرى ترتيبًا جديدًا بعد التوقفات مع تواجد باور، إريكسون، ساتو، باجينو في الصدارة.

وقبل 15 لفة من النهاية، تألف قطار الصدارة من باور، إريكسون ورينوس فان كالمتوت، تفصلهم نصف ثانية أمام ساتو بفارق 3 ثوان إضافية.

وبحلول اللفة 64، شهد السباق توقفًا آخر، حيث انزلق غروجان من على الحفف الجانبية للمنعطف التاسع واصطدم بالحواجز، ومع قدوم وقت استئناف السباق، لم يشتغل محرك باور المتصدر لينتهي السباق ويُحرم من فوز مستحق.

فيما تقدم إريكسون إلى الصدارة، وتأخّر ساتو ليهجم عليه في كاي وينتزع مركز الوصافة، فيما تقدم أووارد إلى المركز الثالث.

المركز الخامس كان من نصيب رحال أمام فيروتشي، روسي، ديكسون وجونز، وقد أكمل نيوغاردن ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق: