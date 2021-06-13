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إندي كار / ديترويت أخبار

إندي كار: ماركوس إريكسون يسجّل فوزه الأول من بوابة ديترويت

نجح ماركوس إريكسون سائق "تشيب غاناسي ريسينغ هوندا" في تسجيل انتصاره الأول في سلسلة إندي كار من بوابة سباق ديترويت، كما بات رابع فائز مختلف في هذا الموسم، مستفيدًا من احتراق وحدة التحكم في المحرك على سيارة المتصدر ويل باور خلال توقّف السباق للمرة الثانية.

إندي كار: ماركوس إريكسون يسجّل فوزه الأول من بوابة ديترويت

تمكن المنطلق أولًا باتو أووارد من حجز أليكس روسي على الانطلاق، مع تقدم رومان غروجان إلى المركز الثالث أمام زميله في صفوف "دايل كوين ريسينغ" إيد جونز وكولتن هيرتا.

وعلى المقطع المستقيم بالتوجّه إلى المنعطف الثالث، تجاوز باور زميله جوزيف نيوغاردن إلى المركز السادس، في حين انتزع سيمون باجينو المركز الثامن من ريان هانتر-راي.

ومع بدء دورة التوقفات، تقدّم روسي إلى الصدارة أمام غروجان، قبل أن يتوقّف الثنائي وتنتقل الصدارة إلى جونز، ولكن بشكل مؤقت، حيث نجح باور في تجاوز سيارة زميله، تلاه سريعًا تاكوما ساتو - متقدمًا من المركز الـ 16! - وسكوت ديكسون.

وتمكن باور من بناء فارق بلغ 1.6 ثانية أمام ساتو، قبل أن ينجح ديكسون في تجاوز الأخير عند المنعطف الأول من اللفة 11، ليبدأ بطل الإندي كار ست مرات في الاقتراب من باور ويتجاوزه في اللفة 12.

وعقب دورة التوقفات الثانية، وبحلول اللفة 22 كان سائقو الصدارة هم ديكسون، جيمس هنشكليف، سانتينو فيروتشي، روسي، غراهام رحال وأووارد.

وفي اللفة 24، تعرّض فيلكس روزينكفيست لحادقة عنيفة عند المنعطف السادس، إذ ارتطمت سيارته بحواجز الإطارات بقوة، ليتوقف السباق في نهاية اللفة 27 وتتوجه السيارة إلى منطقة الصيانة.

وبعد إصلاحات على الحواجز والسياج استغرقت ما يقرب من 75 دقيقة، عادت السيارات من جديد إلى الحلبة، لنرى ترتيبًا جديدًا بعد التوقفات مع تواجد باور، إريكسون، ساتو، باجينو في الصدارة.

وقبل 15 لفة من النهاية، تألف قطار الصدارة من باور، إريكسون ورينوس فان كالمتوت، تفصلهم نصف ثانية أمام ساتو بفارق 3 ثوان إضافية.

وبحلول اللفة 64، شهد السباق توقفًا آخر، حيث انزلق غروجان من على الحفف الجانبية للمنعطف التاسع واصطدم بالحواجز، ومع قدوم وقت استئناف السباق، لم يشتغل محرك باور المتصدر لينتهي السباق ويُحرم من فوز مستحق.

فيما تقدم إريكسون إلى الصدارة، وتأخّر ساتو ليهجم عليه في كاي وينتزع مركز الوصافة، فيما تقدم أووارد إلى المركز الثالث.

المركز الخامس كان من نصيب رحال أمام فيروتشي، روسي، ديكسون وجونز، وقد أكمل نيوغاردن ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق:

المركز # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل Mph
1 8 Sweden ماركوس إريكسون United States شيب غاناسي رايسينغ 70 1:45:33.112     93.509
2 21 Netherlands رينوس فان كالمتوت United States سي اف اتش رايسينغ 70 1:45:34.841 1.729 1.729 93.483
3 5 Mexico باتو أوارد Arrow McLaren SP 70 1:45:35.022 1.910 0.181 93.480
4 30 Japan تاكوما ساتو United States رحال ليتيرمان لانيغان رايسينغ 70 1:45:41.281 8.168 6.258 93.388
5 15 United States غراهام رحال United States رحال ليتيرمان لانيغان رايسينغ 70 1:45:42.576 9.464 1.295 93.369
6 45 United States سانتينو فيروتشي United States رحال ليتيرمان لانيغان رايسينغ 70 1:45:42.679 9.567 0.102 93.367
7 27 United States ألكسندر روسي United States أندريتي أوتوسبورت 70 1:45:43.452 10.340 0.773 93.356
8 9 New Zealand سكوت ديكسون United States شيب غاناسي رايسينغ 70 1:45:44.007 10.895 0.555 93.348
9 18 United Arab Emirates إيد جونز ديل كوين ريسينغ 70 1:45:45.055 11.942 1.047 93.333
10 2 United States جوزيف نيوغاردن United States فريق بينسكي 70 1:45:45.618 12.506 0.563 93.324
11 14 France سيباستيان بورديه United States شركات آي. جي. فويت 70 1:45:46.691 13.579 1.073 93.308
12 22 France سيمون باجينو United States فريق بينسكي 70 1:45:46.939 13.827 0.248 93.305
13 20 United States كونور دالي United States سي اف اتش رايسينغ 70 1:45:47.904 14.792 0.965 93.291
14 26 United States كولتون هيرتا أندريتي أوتو سبورت 70 1:45:49.201 16.088 1.296 93.272
15 10 Spain أليكس بالو United States شيب غاناسي رايسينغ 70 1:45:50.365 17.253 1.164 93.254
16 60 United Kingdom جاك هارفي United States مايكل شانك رايسينغ 70 1:45:51.402 18.289 1.036 93.239
17 29 Canada جيمس هينشكليف أندريتي أوتو سبورت 70 1:45:52.123 19.011 0.721 93.229
18 4 Canada دالتون كيليت United States شركات آي. جي. فويت 69 1:45:56.201 1 Lap 1 Lap 91.838
19 3 New Zealand سكوت ماكلولين United States فريق بينسكي 67 1:45:54.694 3 Laps 2 Laps 89.197
20 12 Australia ويل باور United States فريق بينسكي 67 1:46:12.076 3 Laps 17.381 88.954
21 28 United States ريان هانتر ري United States أندريتي أوتوسبورت 65 1:45:52.398 5 Laps 2 Laps 86.566
22 59 United Kingdom ماكس شيلتون United Kingdom كارلين 65 1:45:53.285 5 Laps 0.886 86.554
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