إندي كار: ماركوس إريكسون يسجّل فوزه الأول من بوابة ديترويت
نجح ماركوس إريكسون سائق "تشيب غاناسي ريسينغ هوندا" في تسجيل انتصاره الأول في سلسلة إندي كار من بوابة سباق ديترويت، كما بات رابع فائز مختلف في هذا الموسم، مستفيدًا من احتراق وحدة التحكم في المحرك على سيارة المتصدر ويل باور خلال توقّف السباق للمرة الثانية.
تمكن المنطلق أولًا باتو أووارد من حجز أليكس روسي على الانطلاق، مع تقدم رومان غروجان إلى المركز الثالث أمام زميله في صفوف "دايل كوين ريسينغ" إيد جونز وكولتن هيرتا.
وعلى المقطع المستقيم بالتوجّه إلى المنعطف الثالث، تجاوز باور زميله جوزيف نيوغاردن إلى المركز السادس، في حين انتزع سيمون باجينو المركز الثامن من ريان هانتر-راي.
ومع بدء دورة التوقفات، تقدّم روسي إلى الصدارة أمام غروجان، قبل أن يتوقّف الثنائي وتنتقل الصدارة إلى جونز، ولكن بشكل مؤقت، حيث نجح باور في تجاوز سيارة زميله، تلاه سريعًا تاكوما ساتو - متقدمًا من المركز الـ 16! - وسكوت ديكسون.
وتمكن باور من بناء فارق بلغ 1.6 ثانية أمام ساتو، قبل أن ينجح ديكسون في تجاوز الأخير عند المنعطف الأول من اللفة 11، ليبدأ بطل الإندي كار ست مرات في الاقتراب من باور ويتجاوزه في اللفة 12.
وعقب دورة التوقفات الثانية، وبحلول اللفة 22 كان سائقو الصدارة هم ديكسون، جيمس هنشكليف، سانتينو فيروتشي، روسي، غراهام رحال وأووارد.
وفي اللفة 24، تعرّض فيلكس روزينكفيست لحادقة عنيفة عند المنعطف السادس، إذ ارتطمت سيارته بحواجز الإطارات بقوة، ليتوقف السباق في نهاية اللفة 27 وتتوجه السيارة إلى منطقة الصيانة.
وبعد إصلاحات على الحواجز والسياج استغرقت ما يقرب من 75 دقيقة، عادت السيارات من جديد إلى الحلبة، لنرى ترتيبًا جديدًا بعد التوقفات مع تواجد باور، إريكسون، ساتو، باجينو في الصدارة.
وقبل 15 لفة من النهاية، تألف قطار الصدارة من باور، إريكسون ورينوس فان كالمتوت، تفصلهم نصف ثانية أمام ساتو بفارق 3 ثوان إضافية.
وبحلول اللفة 64، شهد السباق توقفًا آخر، حيث انزلق غروجان من على الحفف الجانبية للمنعطف التاسع واصطدم بالحواجز، ومع قدوم وقت استئناف السباق، لم يشتغل محرك باور المتصدر لينتهي السباق ويُحرم من فوز مستحق.
فيما تقدم إريكسون إلى الصدارة، وتأخّر ساتو ليهجم عليه في كاي وينتزع مركز الوصافة، فيما تقدم أووارد إلى المركز الثالث.
المركز الخامس كان من نصيب رحال أمام فيروتشي، روسي، ديكسون وجونز، وقد أكمل نيوغاردن ترتيب المراكز العشرة الأولى.
نتيجة السباق:
|المركز
|#
|السائق
|الفريق
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|Mph
|1
|8
|ماركوس إريكسون
|شيب غاناسي رايسينغ
|70
|1:45:33.112
|93.509
|2
|21
|رينوس فان كالمتوت
|سي اف اتش رايسينغ
|70
|1:45:34.841
|1.729
|1.729
|93.483
|3
|5
|باتو أوارد
|Arrow McLaren SP
|70
|1:45:35.022
|1.910
|0.181
|93.480
|4
|30
|تاكوما ساتو
|رحال ليتيرمان لانيغان رايسينغ
|70
|1:45:41.281
|8.168
|6.258
|93.388
|5
|15
|غراهام رحال
|رحال ليتيرمان لانيغان رايسينغ
|70
|1:45:42.576
|9.464
|1.295
|93.369
|6
|45
|سانتينو فيروتشي
|رحال ليتيرمان لانيغان رايسينغ
|70
|1:45:42.679
|9.567
|0.102
|93.367
|7
|27
|ألكسندر روسي
|أندريتي أوتوسبورت
|70
|1:45:43.452
|10.340
|0.773
|93.356
|8
|9
|سكوت ديكسون
|شيب غاناسي رايسينغ
|70
|1:45:44.007
|10.895
|0.555
|93.348
|9
|18
|إيد جونز
|ديل كوين ريسينغ
|70
|1:45:45.055
|11.942
|1.047
|93.333
|10
|2
|جوزيف نيوغاردن
|فريق بينسكي
|70
|1:45:45.618
|12.506
|0.563
|93.324
|11
|14
|سيباستيان بورديه
|شركات آي. جي. فويت
|70
|1:45:46.691
|13.579
|1.073
|93.308
|12
|22
|سيمون باجينو
|فريق بينسكي
|70
|1:45:46.939
|13.827
|0.248
|93.305
|13
|20
|كونور دالي
|سي اف اتش رايسينغ
|70
|1:45:47.904
|14.792
|0.965
|93.291
|14
|26
|كولتون هيرتا
|أندريتي أوتو سبورت
|70
|1:45:49.201
|16.088
|1.296
|93.272
|15
|10
|أليكس بالو
|شيب غاناسي رايسينغ
|70
|1:45:50.365
|17.253
|1.164
|93.254
|16
|60
|جاك هارفي
|مايكل شانك رايسينغ
|70
|1:45:51.402
|18.289
|1.036
|93.239
|17
|29
|جيمس هينشكليف
|أندريتي أوتو سبورت
|70
|1:45:52.123
|19.011
|0.721
|93.229
|18
|4
|دالتون كيليت
|شركات آي. جي. فويت
|69
|1:45:56.201
|1 Lap
|1 Lap
|91.838
|19
|3
|سكوت ماكلولين
|فريق بينسكي
|67
|1:45:54.694
|3 Laps
|2 Laps
|89.197
|20
|12
|ويل باور
|فريق بينسكي
|67
|1:46:12.076
|3 Laps
|17.381
|88.954
|21
|28
|ريان هانتر ري
|أندريتي أوتوسبورت
|65
|1:45:52.398
|5 Laps
|2 Laps
|86.566
|22
|59
|ماكس شيلتون
|كارلين
|65
|1:45:53.285
|5 Laps
|0.886
|86.554