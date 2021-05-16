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إندي كار / سباق إنديانابوليس 1 تقرير السباق

إندي كار: فيكاي يتفوّق على غروجان ويسجّل فوزه الأول في إنديانابوليس

بات رينوس فيكاي الفائز الخامس ضمن خمسة سباقات مرّت من موسم 2021 لسلسلة إندي كار، حيث نجح سائق "إيد كاربنتر ريسينغ-شيفروليه" في التقدم على المنطلق أولًا رومان غروجان عبر مزيج من السرعة، استراتيجية الإطارات والتوقفات البارعة.

إندي كار: فيكاي يتفوّق على غروجان ويسجّل فوزه الأول في إنديانابوليس

حافظ غروجان على صدارته على الانطلاقة، يلاحقه جاك هارفي في المركز الثاني بعد تقدمه على جوزيف نيوغاردن أمام أليكس بالو، سكوت ماكلاغلين ورينوس فيكاي.

وبحلول اللفة السابعة، وسّع غروجان صدارته إلى ثانيتين، بينما حاول هارفي صد هجمات نيوغاردن وبالو.

وفي اللفة الـ 12، أجرى فيكاي توقفه الأول قبل هارفي ونيوغاردن في اللفة 16.

وعليه كان غروجان في الصدارة أمام بالو بفارق 6.5 ثانية، مع تواجد إيد جونز وريان-هانتر راي في المركزين الثالث والرابع.

في اللفة 25، أجرى غروجان توقفه للخروج على إطارات حمراء أخرى، حيث نجح بالحفاظ على صدارته على الإطارات الأسرع، ومع توقفه الثاني في اللفة 43، والذي كان بطيئًا، خرج الفرنسي وهو عرضة لهجمات فيكاي القادم سريعًا من الخلف.

وقد تمكن فيكاي من ملاحقة غروجان عن قرب في اللفة التالية، ليُقدم على حركته من الجهة الداخلية للمنعطف الـ 12 الأيمن ويتجاوز غريمه نحو الصدارة.

وتراجع غروجان بفارق 2.5 ثانية خلف فيكاي قبل أن يعرف السباق المزيد من الدراما مع سقوط الأمطار على الحلبة.

لكن فيكاي نجح بإدارة السباق على نحوٍ بارع ليحقق الفوز بفارق 4.95 ثانية أمام غروجان وبالو الذي نجح بصد هجوم نيوغاردن.

فيما تمكن غراهام رحال من الحفاظ على مركزه الخامس أمام سيمون باجينو، ألكسندر روسي وسكون ماكلولين.

وقد أكمل سكوت ديكسون وماركوس إريكسون ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت
1   21 Netherlands رينوس فان كالمتوت United States سي اف اتش رايسينغ 85 1:47:08.577
2   51 France رومان غروجان دايل كوين ريسينغ
 85 1:47:13.528
3   10 Spain أليكس بالو United States شيب غاناسي رايسينغ 85 1:47:23.649
4   2 United States جوزيف نيوغاردن United States فريق بينسكي 85 1:47:27.024
5   15 United States غراهام رحال United States رحال ليتيرمان لانيغان رايسينغ 85 1:47:35.558
6   22 France سيمون باجينو United States فريق بينسكي 85 1:47:36.447
7   27 United States ألكسندر روسي United States أندريتي أوتوسبورت 85 1:47:41.847
8   3 New Zealand سكوت ماكلولين United States فريق بينسكي 85 1:47:44.763
9   9 New Zealand سكوت ديكسون United States شيب غاناسي رايسينغ 85 1:47:45.413
10   8 Sweden ماركوس إريكسون United States شيب غاناسي رايسينغ 85 1:47:45.774
11   12 Australia ويل باور United States فريق بينسكي 85 1:47:48.379
12   28 United States ريان هانتر ري United States أندريتي أوتوسبورت 85 1:47:48.966
13   26 United States كولتون هيرتا United States أندريتي أوتوسبورت 85 1:47:51.692
14   18 United Arab Emirates إيد جونز دايل كوين ريسينغ 85 1:47:52.388
15   5 Mexico باتو أوارد آرو مكلارين 85 1:47:53.122
16   30 Japan تاكوما ساتو United States رحال ليتيرمان لانيغان رايسينغ 85 1:47:53.574
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