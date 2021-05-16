إندي كار: فيكاي يتفوّق على غروجان ويسجّل فوزه الأول في إنديانابوليس

حافظ غروجان على صدارته على الانطلاقة، يلاحقه جاك هارفي في المركز الثاني بعد تقدمه على جوزيف نيوغاردن أمام أليكس بالو، سكوت ماكلاغلين ورينوس فيكاي.

وبحلول اللفة السابعة، وسّع غروجان صدارته إلى ثانيتين، بينما حاول هارفي صد هجمات نيوغاردن وبالو.

وفي اللفة الـ 12، أجرى فيكاي توقفه الأول قبل هارفي ونيوغاردن في اللفة 16.

وعليه كان غروجان في الصدارة أمام بالو بفارق 6.5 ثانية، مع تواجد إيد جونز وريان-هانتر راي في المركزين الثالث والرابع.

في اللفة 25، أجرى غروجان توقفه للخروج على إطارات حمراء أخرى، حيث نجح بالحفاظ على صدارته على الإطارات الأسرع، ومع توقفه الثاني في اللفة 43، والذي كان بطيئًا، خرج الفرنسي وهو عرضة لهجمات فيكاي القادم سريعًا من الخلف.

وقد تمكن فيكاي من ملاحقة غروجان عن قرب في اللفة التالية، ليُقدم على حركته من الجهة الداخلية للمنعطف الـ 12 الأيمن ويتجاوز غريمه نحو الصدارة.

وتراجع غروجان بفارق 2.5 ثانية خلف فيكاي قبل أن يعرف السباق المزيد من الدراما مع سقوط الأمطار على الحلبة.

لكن فيكاي نجح بإدارة السباق على نحوٍ بارع ليحقق الفوز بفارق 4.95 ثانية أمام غروجان وبالو الذي نجح بصد هجوم نيوغاردن.

فيما تمكن غراهام رحال من الحفاظ على مركزه الخامس أمام سيمون باجينو، ألكسندر روسي وسكون ماكلولين.

وقد أكمل سكوت ديكسون وماركوس إريكسون ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق: