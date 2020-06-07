أهم الأحداث
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
Postponed
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث التالي خلال
24 يوماً
شاهد الجدول الكامل
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة ألمانيا الكبرى
تذاكر
18 يونيو
-
21 يونيو
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
Canceled
فورمولا إي
آر
فورمولا إي
جائزة جاكرتا
05 يونيو
-
06 يونيو
الحدث انتهى
آر
فورمولا إي
جائزة برلين
20 يونيو
-
21 يونيو
الحدث التالي خلال
12 يوماً
شاهد الجدول الكامل
دبليو آر سي
آر
دبليو آر سي
رالي إيطاليا
04 يونيو
-
07 يونيو
آر
دبليو آر سي
رالي كينيا
16 يوليو
-
19 يوليو
Postponed
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
إندي كار / تكساس / تقرير السباق

إندي كار: ديكسون يفرض سيطرته وروزينكفست يتعرض لحادث في تكساس

المشاركات
التعليقات
إندي كار: ديكسون يفرض سيطرته وروزينكفست يتعرض لحادث في تكساس
07-06-2020

أحرز سكوت ديكسون الفوز بجولة تكساس لصالح فريقه "شيب غاناسي ريسينغ" على حلبة موتور سبيداوي، حيث قدّم وتيرة قوية على اللفّات الطويلة ليتفوّق على منافسيه من بينسكي، بينما كان زميله فيلكس روزينكفيست أقرب ملاحقيه قبل تعرّضه لحادث.

قدّم جوزيف نيوغاردن سائث بينسكي انطلاقة رائعة من المركز الأوّل أمام ديسكون وزميله سيمون باغيناود، فيلوقت الذي لاحقت فيه الدراما سائقَي "أندريتي أوتوسبورت" ريان هانتر-راي وألكساندر روسي، حيث لم ينطلقا من الخلف وحسب، ولكن كذلك تعرضا لعقوبة المرور من خط الحظائر.

وعليه انطلق زميلهما زاك فيتش من المركز الرابع أمام روزينكفيست، وبعد مُضي 20 لفّة من السباق، فصلت ثانية واحدة بين نيوغاردن، ديكسون، وباغيناود، متقدمين بثلاث ثوانٍ على فيتش صاحب المركز الرابع.

ومع بلوغ السباق لفّته الـ 32، اقترب ديكسون وباغيناود من نيوغاردن، حيث تمكّن الأوّل من تجاوز حامل اللقب مقتنصًا الصدارة.

وبعد رفع العلم التحذيري إثر حادثة الناشئ راينس فيكاي، وإثر استئناف السباق في اللفّة 48، تقدّم ديكسون موسعًا صدارته إلى 2.5 ثانية أمام نيوغاردن الذي بدى يعاني في حجز باغيناود وروزينكفيست الذي تجاوز فيتش إلى المركز الرابع.

ومع الوصول إلى اللفّة 72، كان ديكسون متقدمًا في الصدارة بفارق 7.7 ثانية أمام نيوغاردن الذي كان متقدمًا بدوره بفارق 4.5 ثانية أمام باغيناود الذي كان يخوض معركة مع روزينكفيست على المركز الثالث.

وسارت الأمور على نحوٍ جيّد مع روزنيكفيست الذي تقدّم أمام باغيناود بل ولاحق نيوغاردن ليقتنص مركز الوصافة في اللفّة 118.

وبعد توقّفه في اللفّة 186 وديكسون بعد ذلك بلفّتين، تسبب توتر روزينكفيست في ظل زحام السيارات المتأخرة ومحاولته إغلاق الفارق مع البطل الخماسي في انزلاق سيارته وخروجه عن المسار مصطدمًا بالحواجز.

لينفرد ديكسون بالصدارة مسجلا الفوز أمام باغيناود، نيوغاردن، بينما عادل فيتش أفضل نتائجه بحلوله رابعًا أمام كاربتنر، دالي وهيرتا.

في حين تقدم هانتر-راي ليقتنص المركز الثامن أمام أوليفر أسكو وطوني كنعان الذي أكمل ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق:

  # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
  9 New Zealand سكوت ديكسون United States شيب غاناسي رايسينغ 200 1:38:37.764  
  22 France سيمون باجينو United States فريق بينسكي 200 1:38:42.175 4.410
  1 United States جوزيف نيوغاردن United States فريق بينسكي 200 1:38:43.571 5.806
  26 United States زاك فيتش United States أندريتي أوتوسبورت 200 1:38:44.342 6.577
  20 United States إيد كاربنتر United States سي اف اتش رايسينغ 200 1:38:44.712 6.948
  59 United States كونور دالي United Kingdom كارلين 200 1:38:45.341 7.576
  88 United States كولتون هيرتا أندريتي هاردنغ
 200 1:38:45.820 8.055
  28 United States ريان هانتر ري United States أندريتي أوتوسبورت 200 1:38:46.075 8.310
  7 United States أوليفر أسكيو أرو مكلارين اس بي
 200 1:38:46.459 8.694
  14 Brazil طوني كنعان United States شركات آي. جي. فويت 200 1:38:46.727 8.963
  4 United States شارلي كيمبال United States شركات آي. جي. فويت 199 1:38:19.778 1 Lap
  5 Mexico باتو أوارد أرو مكلارين اس بي 199 1:38:38.906 1 Lap
  12 Australia ويل باور United States فريق بينسكي 199 1:38:40.226 1 Lap
المقال التالي
فيراري تُؤكّد تقييمها لفكرة مشروعٍ في الإندي كار

المقال السابق

فيراري تُؤكّد تقييمها لفكرة مشروعٍ في الإندي كار
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل إندي كار
الحدث تكساس

الأكثر شعبية

1
eSports

الاتّحاد السعودي للرياضات الإلكترونيّة والذهنيّة يلعب دور الراعي الرئيسي لسباق لومان 24 ساعة الافتراضي

2
إندي كار

إندي كار: ديكسون يفرض سيطرته وروزينكفست يتعرض لحادث في تكساس

21د
3
فورمولا 1

هورنر: "الشكل المختلف للفورمولا واحد" سيُبقي على المنافسة "مشتعلة"

4
فورمولا 1

كوفالاينن: رهان هاميلتون في منعطف "أو رووج" أثبت أنه السائق الأفضل على الإطلاق

5
فورمولا 1

فيراري تتجهّز لاستئناف الموسم عبر تجارب في فيورانو مع لوكلير وفيتيل

أحدث الأخبار

إندي كار: ديكسون يفرض سيطرته وروزينكفست يتعرض لحادث في تكساس
Indy

إندي كار: ديكسون يفرض سيطرته وروزينكفست يتعرض لحادث في تكساس

فيراري تُؤكّد تقييمها لفكرة مشروعٍ في الإندي كار
Indy

فيراري تُؤكّد تقييمها لفكرة مشروعٍ في الإندي كار

أندريتي: على فيراري تزويد الإندي كار بالهياكل والمحرّكات
Indy

أندريتي: على فيراري تزويد الإندي كار بالهياكل والمحرّكات

الإندي كار تؤكّد انطلاق موسم 2020 من حلبة تكساس بدون جمهور
Indy

الإندي كار تؤكّد انطلاق موسم 2020 من حلبة تكساس بدون جمهور

مقارنة شاملة بين الفورمولا واحد وإندي كار: أي الفئتين أسرع وأقوى؟
F1

مقارنة شاملة بين الفورمولا واحد وإندي كار: أي الفئتين أسرع وأقوى؟

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.