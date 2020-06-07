إندي كار: ديكسون يفرض سيطرته وروزينكفست يتعرض لحادث في تكساس

قدّم جوزيف نيوغاردن سائث بينسكي انطلاقة رائعة من المركز الأوّل أمام ديسكون وزميله سيمون باغيناود، فيلوقت الذي لاحقت فيه الدراما سائقَي "أندريتي أوتوسبورت" ريان هانتر-راي وألكساندر روسي، حيث لم ينطلقا من الخلف وحسب، ولكن كذلك تعرضا لعقوبة المرور من خط الحظائر.

وعليه انطلق زميلهما زاك فيتش من المركز الرابع أمام روزينكفيست، وبعد مُضي 20 لفّة من السباق، فصلت ثانية واحدة بين نيوغاردن، ديكسون، وباغيناود، متقدمين بثلاث ثوانٍ على فيتش صاحب المركز الرابع.

ومع بلوغ السباق لفّته الـ 32، اقترب ديكسون وباغيناود من نيوغاردن، حيث تمكّن الأوّل من تجاوز حامل اللقب مقتنصًا الصدارة.

وبعد رفع العلم التحذيري إثر حادثة الناشئ راينس فيكاي، وإثر استئناف السباق في اللفّة 48، تقدّم ديكسون موسعًا صدارته إلى 2.5 ثانية أمام نيوغاردن الذي بدى يعاني في حجز باغيناود وروزينكفيست الذي تجاوز فيتش إلى المركز الرابع.

ومع الوصول إلى اللفّة 72، كان ديكسون متقدمًا في الصدارة بفارق 7.7 ثانية أمام نيوغاردن الذي كان متقدمًا بدوره بفارق 4.5 ثانية أمام باغيناود الذي كان يخوض معركة مع روزينكفيست على المركز الثالث.

وسارت الأمور على نحوٍ جيّد مع روزنيكفيست الذي تقدّم أمام باغيناود بل ولاحق نيوغاردن ليقتنص مركز الوصافة في اللفّة 118.

وبعد توقّفه في اللفّة 186 وديكسون بعد ذلك بلفّتين، تسبب توتر روزينكفيست في ظل زحام السيارات المتأخرة ومحاولته إغلاق الفارق مع البطل الخماسي في انزلاق سيارته وخروجه عن المسار مصطدمًا بالحواجز.

لينفرد ديكسون بالصدارة مسجلا الفوز أمام باغيناود، نيوغاردن، بينما عادل فيتش أفضل نتائجه بحلوله رابعًا أمام كاربتنر، دالي وهيرتا.

في حين تقدم هانتر-راي ليقتنص المركز الثامن أمام أوليفر أسكو وطوني كنعان الذي أكمل ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق: