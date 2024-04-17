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إندي كار

إندي كار: تطبيق نظام حماية محدّث للسائقين في جولة لونغ بيتش

سيتم تطبيق أحدث إصدارات حاجز الوقاية الشفاف أو "آيروسكرين"، خلال ما تبقى من جولات بدءاً من جائزة لونغ بيتش في إندي كار.

Upd:
حاجز الوقاية الشفاف الجديد

إندي كار

كشفت سلسلة إندي كار الأمريكية عن تحديثات ستطبق على حاجز الوقاية الشفاف الذي تستعمله في سياراتها بهدف حماية السائقين.

وتتضمن التحديثات كذلك مزيداً من التحسينات لتبريد السائق ضمن القمرة.

حيث بات وزن التصميم الجديد 14.5 باونداً مقارنة بما كان عليه في البداية (18.8 باونداً).

كما أن الإطار المصنوع من التيتانيوم قد انخفض وزنه إلى 6.8 باوند، ما يعني انخفاضاً كلياً في وزن التصميم الجديد بمقدار 11.1 باونداً.

وبالتالي فإن المزيج الجديد من تحسينات في السلامة والوزن والتبريد، يمثل خطوة تطويرية جديدة ويساعد في تحسين الارتكازية كذلك للسيارات.

 
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المقال السابق هاميلتون مهتم بتجارب إندي كار "على الطريقة القديمة"

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