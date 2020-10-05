إندي كار: باور يصد هجمات هيرتا ليحرز الفوز بالسباق الثاني في إنديانابوليس

قدم سائق بينسكي انطلاقة قوية من المركز الأول ليحافظ على الصدارة بينما حافظ هيرتا على المركز الثاني أمام أليكسندر روسي سائق أندريتي أوتوسبورت.

وكان أغلب السائقين يخططون لوقفتي صيانة فقط مع استراتيجية الحفاظ على الوقود في السباق.

وقرر باور المحافظة على فارق الصدارة أمام المنافسين، مع 1.6 ثانية في اللفة 14، بينما بدأ هيرتا بالتراجع والاقتراب من روسي وباتو أوارد في الخلف.

وهذا ما سمح للأسترالي ببناء فارق أكبر مضيفاً أربع ثوانٍ أخرى قبل توقفه الأول.

بقي كل من باور وهيرتا لفة إضافية أكثر من روسي، وبالرغم من ذلك نجح روسي بالخروج والاستفادة من إطاراته ليتجاوز هيرتا إلى المركز الثاني.

في نهاية المطاف، بدأ روسي يقترب من باور بحلول وقفة الصيانة الثانية، حيث دخل باور في اللفة 52.

قرر روسي استعمال الإطارات القاسية بينما استعمل باور اللينة للقسم الأخير من السباق.

بعدها اقترب الثلاثي من بعضهم البعض، باور أمام روسي وهيرتا بفوارق متقاربة بينهم.

ومع بقاء 12 لفة فقط، كانت تفصلهم 1.8 ثانية، و10 ثوانٍ أمام نيوغاردن بالمركز الرابع.

لكن هيرتا نجح بإكمال تجاوز ناجح على روسي ليخطف المركز الثاني مجدداً، وبالرغم من جهوده المتواصلة لم يفلح بتجاوز باور الذي قطع خط النهاية بفارق 0.9 ثانية.

روسي تراجع خمس ثوانٍ خلف ثنائي الصدارة، لكنه تفوق على نيوغاردن صاحب المركز الرابع، وأوارد الذي أنهى خامساً.

المركز السادس أحرزه جاك هارفي أمام غراهام رحال الذي نجح بتعويض عدة مراكز بعد انطلاقه عاشراً.

ديكسون أنهى سباقه ثامناً ليخسر المزيد من النقاط لصالح نيوغاردن، ما يعني أن معركة اللقب ستبقى مستمرة حتى السباق الختامي حيث تفصل بينهما 32 نقطة ضمن الترتيب العام.

اليكس بالو أحرز المركز التاسع بينما أكمل سيمون باجينو ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق