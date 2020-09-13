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إندي كار / ميد-أوهايو / تقرير السباق

إندي كار: باور يحرز الفوز بالسباق الأول في ميد-أوهايو

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إندي كار: باور يحرز الفوز بالسباق الأول في ميد-أوهايو

أحرز ويل باور أول فوز له في موسم 2020 من سلسلة إندي كار الأمريكية وذلك خلال السباق الافتتاحي لجولة ميد-أوهايو المزدوجة.

أحرز باور قطب الانطلاق الأول رقم 60 في مسيرته المهنية خلال يوم السبت، ونجح بترجمته إلى فوز بالسباق بعد أن تقدم على جوزيف نيوغاردن زميله في فريق بينسكي.

بالمقابل وفي آخر المراكز العشرة الأولى، انزلقت سيارة بينسكي الثالثة التي يقودها سيمون باجينو بعد احتكاك مع راينوس فيكاي سائق "إيد كاربنتر"، ليتراجع إلى آخر الترتيب في اللفة الافتتاحية.

ولم يواجه باور - بطل موسم 2014 - أية مشكلة على طريقه لإحراز فوزه الأول من بوابة ميد-أوهايو، والأول له منذ سباق بورتلاند ما قبل الختامي لموسم 2019.

وأنهى نيوغاردن بالمركز الثاني وبفارق أكثر من سبع ثوانٍ خلف باور، وأمام المعركة المشتعلة على المركز الثالث بين أليكسندر روسي وغراهام رحال.

وكان روسي قد تجاوز زميله ريان هانتر-ري خلال وقفات الصيانة الأخيرة، ودافع بشراسة ضد هجمات رحال، لينال موقعه على منصة التتويج بالمركز الثالث.

رحال احتل المركز الرابع أمام هانتر-ري، بينما أنهى فيليكس روزنكفيست سباقه بالمركز السادس.

المركز السابع كان من نصيب جاك هارفي وأمام فيكاي الذي نجح بتجاوز كولين هيرتا بحركة جريئة للغاية.

أما سكوت ديكسون متصدر الترتيب العام فاكتفى بالمركز العاشر بعد أن انطلق من المركز 17.

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