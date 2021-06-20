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إندي كار / رود أميركا تقرير السباق

إندي كار: بالو يفوز مستفيدًا من مشكلة نيوغاردن في رود أمريكا

نجح أليكس بالو نجم فريق تشيب غاناسي ريسينغ في اقتناص فوزه الثاني في الإندي كار، مستفيدًا من مشكلة المحرك التي تعرض لها المتصدر الذي هيمن على السباق جوزيف نيوغاردن في إعادة الانطلاق الأخيرة قبل لفتين من النهاية.

إندي كار: بالو يفوز مستفيدًا من مشكلة نيوغاردن في رود أمريكا

قام نيوغاردن بانطلاقة رائعة من المركز الأول أمام جاك هارفي، فيما تُرك كولتون هيرتا عرضة لتجاوز من ويل باور بالتوجه إلى المنطعف الخامس، لكن هيرتا نجح باستعادة مركزه بالتوجه إلى المنعطف السادس قبل أن يخسر باور زخمًا كافيًا للتخلّي عن مركزه الرابع لصالح بالو.

وفي الخلف، ومع تراجع سيمون باجينو من المركز السادس إلى العاشر، فقد تقدم كل من رومان غروجان، ريان هانتر-راي، أليكسندر روسي وباتو أووارد مركزًا خلف باور، وأمام سكوت ديكسون.

وفي اللفة السادسة نجح باولو في التقدم من الجهة الداخلية لهيرتا ليقتنص المركز الثالث عند المنعطف الأول.

وسرعات ما بدأ بالو في تسليط ضغط على هارفي خلف نيوغاردن.

ومع فترة التوقفات، توقّف نيوغاردن في اللفة 13، بينما فعل بالو ذلك في اللفة 14 وديكسون في اللفة 15.

وقد ترك ذلك نيوغاردن في الصدارة أمام بالو بفارق 7 ثاون، مع تواجد باور متأخّرًا بثانيتين خلف سائق غاناسي وأمام هارفي، هيرتا، غروجان، هانتر-راي، أووارد وروسي.

وقد شهد السباق توقفين بعد ذلك، كان أخرهما بسبب انزلاق سيارة ماركوس إريكسون، ليجري الجميع توقفاتهم حينها، إذ خرج نيوغاردو، بالو وباور في ذات الترتيب، فيما تقدم روسي إلى المركز الرابع.

ومع الوصول إلى فترة التوقفات التالية، خرج بالو خلف نيوغاردن كذلك، في حين تمكن ديكسون من تجاوز روسي.

وكان بالو شرسًا في ملاحقته لنيوغاردن، حيث تواجد على بُعد 8 أعشار من الثانية خلف سائق بينسكي وبفارق 5 ثوان أمام هيرتا الذي تقدم بدوره بفارق 5 ثوان أيضاً أمام باور.

وباتت هنالك معركة مشتعلة على الفوز قبل لفتين من النهاية، حيث اقترب بالو أكثر من نيوغاردن الذي أسلم محركه الروح على المقطع المستقيم ودخل وضع الطوارئ ليتقهقر في الترتيب.

وهنا ابتسم الحظ لبالو الذي أحسن استغلال تلك الفرصة وتقدم في الصدارة مبتعدًا عن هيرتا الذي كان يتمتع بدوره بأفضلية مريحة أمام باور.

وحقق بالو الفوز بفارق 1.9 ثانية أمام هيرتا وباور، فيما حل رابعًا ديكسون أمام غروجان.

المركز السادس كان من نصيب ماركوس إريكسون مُكملًا ثلاثة لغاناسي ضمن الستة الأوائل.

وقد أكمل روسي، تاكوما ساتو، أووارد وماكس شيلتون ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق النقاط
1   10 Spain أليكس بالو United States شيب غاناسي رايسينغ 55 1:50:55.053   51
2   26 United States كولتون هيرتا أندرييتي أوتوسبورتس 55 1:50:56.964 1.910 40
3   12 Australia ويل باور United States فريق بينسكي 55 1:50:58.038 2.985 35
4   9 New Zealand سكوت ديكسون United States شيب غاناسي رايسينغ 55 1:50:58.958 3.904 33
5   51 France رومان غروجان دايل كوين ريسينغ 55 1:50:59.767 4.713 30
6   8 Sweden ماركوس إريكسون United States شيب غاناسي رايسينغ 55 1:51:00.234 5.180 28
7   27 United States ألكسندر روسي United States أندريتي أوتوسبورت 55 1:51:02.775 7.721 26
8   30 Japan تاكوما ساتو United States رحال ليتيرمان لانيغان رايسينغ 55 1:51:02.967 7.914 25
9   5 Mexico باتو أوارد آرو مكلارين 55 1:51:04.077 9.024 22
10   59 United Kingdom ماكس شيلتون United Kingdom كارلين 55 1:51:04.426 9.373 21
11   15 United States غراهام رحال United States رحال ليتيرمان لانيغان رايسينغ 55 1:51:04.856 9.802 19
12   21 United States أوليفر أسكيو United States سي اف اتش رايسينغ 55 1:51:06.355 11.301 19
13   28 United States ريان هانتر ري United States أندريتي أوتوسبورت 55 1:51:06.991 11.937 17
14   3 New Zealand سكوت ماكلولين United States فريق بينسكي 55 1:51:07.246 12.193 16
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إندي كار: ماركوس إريكسون يسجّل فوزه الأول من بوابة ديترويت

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