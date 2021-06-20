إندي كار: بالو يفوز مستفيدًا من مشكلة نيوغاردن في رود أمريكا

قام نيوغاردن بانطلاقة رائعة من المركز الأول أمام جاك هارفي، فيما تُرك كولتون هيرتا عرضة لتجاوز من ويل باور بالتوجه إلى المنطعف الخامس، لكن هيرتا نجح باستعادة مركزه بالتوجه إلى المنعطف السادس قبل أن يخسر باور زخمًا كافيًا للتخلّي عن مركزه الرابع لصالح بالو.

وفي الخلف، ومع تراجع سيمون باجينو من المركز السادس إلى العاشر، فقد تقدم كل من رومان غروجان، ريان هانتر-راي، أليكسندر روسي وباتو أووارد مركزًا خلف باور، وأمام سكوت ديكسون.

وفي اللفة السادسة نجح باولو في التقدم من الجهة الداخلية لهيرتا ليقتنص المركز الثالث عند المنعطف الأول.

وسرعات ما بدأ بالو في تسليط ضغط على هارفي خلف نيوغاردن.

ومع فترة التوقفات، توقّف نيوغاردن في اللفة 13، بينما فعل بالو ذلك في اللفة 14 وديكسون في اللفة 15.

وقد ترك ذلك نيوغاردن في الصدارة أمام بالو بفارق 7 ثاون، مع تواجد باور متأخّرًا بثانيتين خلف سائق غاناسي وأمام هارفي، هيرتا، غروجان، هانتر-راي، أووارد وروسي.

وقد شهد السباق توقفين بعد ذلك، كان أخرهما بسبب انزلاق سيارة ماركوس إريكسون، ليجري الجميع توقفاتهم حينها، إذ خرج نيوغاردو، بالو وباور في ذات الترتيب، فيما تقدم روسي إلى المركز الرابع.

ومع الوصول إلى فترة التوقفات التالية، خرج بالو خلف نيوغاردن كذلك، في حين تمكن ديكسون من تجاوز روسي.

وكان بالو شرسًا في ملاحقته لنيوغاردن، حيث تواجد على بُعد 8 أعشار من الثانية خلف سائق بينسكي وبفارق 5 ثوان أمام هيرتا الذي تقدم بدوره بفارق 5 ثوان أيضاً أمام باور.

وباتت هنالك معركة مشتعلة على الفوز قبل لفتين من النهاية، حيث اقترب بالو أكثر من نيوغاردن الذي أسلم محركه الروح على المقطع المستقيم ودخل وضع الطوارئ ليتقهقر في الترتيب.

وهنا ابتسم الحظ لبالو الذي أحسن استغلال تلك الفرصة وتقدم في الصدارة مبتعدًا عن هيرتا الذي كان يتمتع بدوره بأفضلية مريحة أمام باور.

وحقق بالو الفوز بفارق 1.9 ثانية أمام هيرتا وباور، فيما حل رابعًا ديكسون أمام غروجان.

المركز السادس كان من نصيب ماركوس إريكسون مُكملًا ثلاثة لغاناسي ضمن الستة الأوائل.

وقد أكمل روسي، تاكوما ساتو، أووارد وماكس شيلتون ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق: