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إندي كار / لونغ بيتش تقرير السباق

إندي كار: بالو يحقق أول لقب له وهيرتا يحرز الفوز في لونغ بيتش

دافع كولتون هيرتا عن مركزه أمام جوزيف نيوغاردن ليحرز الفوز في جولة لونغ بيتش، بينما حقق أليكس بالو أول لقب له في سلسلة إندي كار الأمريكية.

إندي كار: بالو يحقق أول لقب له وهيرتا يحرز الفوز في لونغ بيتش

وصل ثلاثة سائقين كمنافسين على اللقب، لكن سرعان ما تقلص العدد إلى اثنين بعد حادثة جمعت باتو أوارد سائق مكلارين وإيد جونز خلال اللفة الأولى، دفعت المكسيكي إلى آخر الترتيب ومن ثم اضطر للانسحاب.

وبالرغم من الأعلام الصفراء خلال النصف الأول للسباق، لكن هيرتا نجح في التعافي من مركز تصفياته المتواضع الـ 14 ليضع نفسه في موقع المنافسة على الفوز.

أليكس بالو، شيب غاناسي

أليكس بالو، شيب غاناسي

تصوير: صور موتورسبورت

وكان يبدو أن نيوغاردن يتطلع لقيادة السباق في المراحل الأولى، لكنه لم يتمكن من مجاراة وتيرة هيرتا ليكتفي بالمركز الثاني.

بينما أكمل سكوت ديكسون ترتيب مراكز منصة التتويج.

وعانى بالو من بداية صعبة لسباقه لكنه لم يتوقف عن مواصلة تقديم وتيرة ثابتة لينهي السباق رابعاً، ما كان كافياً لمنحه لقبه الأول.

وقدم سيمون باجينو أداءً رائعاً مع فريقه بينسكي لينهي خامساً أمام أليكسندر روسي، الذي لم ينجح بتسجيل النقاط للمرة الثالثة على التوالي في لونغ بيتش.

الفائز بالسباق كولتون هيرتا، أندريتي أوتوسبورت

الفائز بالسباق كولتون هيرتا، أندريتي أوتوسبورت

تصوير: صور موتورسبورت

جاك هارفي قدم وتيرة قوية للغاية ليحقق المركز السابع أمام سيباستيان بورديه.

بينما أكمل تاكوما ساتو وويل باور ترتيب المراكز العشرة الأولى.

ومع احتفال بالو بلقبه الأول، نال سكوت ماكلوغين لقب ناشئ العام، بعد تعرض رومان غروجان لمشكلة ميكانيكية منتصف السباق أدت لانسحابه مع بقاء ست لفات فقط.

نتيجة السباق

المركز السائق الفريق التوقيت الفارق
1 United States كولتون هيرتا United States أندريتي أوتوسبورت 1:49:10.376  
2 United States جوزيف نيوغاردن United States فريق بينسكي 1:49:10.964 0.588
3 New Zealand سكوت ديكسون United States شيب غاناسي رايسينغ 1:49:11.451 1.075
4 Spain أليكس بالو United States شيب غاناسي رايسينغ 1:49:12.788 2.412
5 France سيمون باجينو United States فريق بينسكي 1:49:13.500 3.123
6 United States ألكسندر روسي United States أندريتي أوتوسبورت 1:49:15.050 4.673
7 United Kingdom جاك هارفي United States مايكل شانك رايسينغ 1:49:16.723 6.346
8 France سيباستيان بورديه United States شركات آي. جي. فويت 1:49:18.403 8.027
9 Japan تاكوما ساتو United States رحال ليتيرمان لانيغان رايسينغ 1:49:20.970 10.593
10 Australia ويل باور United States فريق بينسكي 1:49:21.806 11.429
11 New Zealand سكوت ماكلولين United States فريق بينسكي 1:49:22.709 12.332
12 United Arab Emirates إيد جونز United States دايل كوين رايسينغ 1:49:37.342 26.966
13 Sweden فيليكس روزينكفيست United States شميت بيتيرسون موتورسبورتس 1:49:37.793 27.416
14 Canada جيمس هينشكليف United States أندريتي أوتوسبورت 1:49:38.348 27.972
15 United Kingdom ماكس شيلتون United Kingdom كارلين 1:49:40.412 30.035
16 United States غراهام رحال United States رحال ليتيرمان لانيغان رايسينغ 1:49:40.724 30.348
17 United States جيمي جونسون United States شيب غاناسي رايسينغ 1:49:41.536 31.160
18 United States شارلي كيمبال United States شركات آي. جي. فويت 1:49:42.531 32.154
19 Canada دالتون كيليت United States شركات آي. جي. فويت 1:49:42.534 32.158
20 Brazil هيليو كاسترونيفيز United States مايكل شانك رايسينغ 1:49:42.997 32.620
21 United States كونور دالي United States سي اف اتش رايسينغ 1:49:59.740 1 Lap
22 United States أوليفر أسكيو United States رحال ليتيرمان لانيغان رايسينغ 1:49:46.723 2 Laps
23 United States ريان هانتر ري United States أندريتي أوتوسبورت 1:49:50.815 2 Laps
24 France رومان غروجان United States دايل كوين رايسينغ 1:41:48.100 10 Laps
25 Netherlands رينوس فان كالمتوت United States سي اف اتش رايسينغ 1:37:51.471 37 Laps
26 United Kingdom كالوم إلوت Juncos Hollinger Racing 1:09:24.236 38 Laps
27 Mexico باتو أوارد United States شميت بيتيرسون موتورسبورتس 1:40:23.835 42 Laps
28 Sweden ماركوس إريكسون United States شيب غاناسي رايسينغ 33:35.530 60 Laps
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