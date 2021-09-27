إندي كار: بالو يحقق أول لقب له وهيرتا يحرز الفوز في لونغ بيتش

وصل ثلاثة سائقين كمنافسين على اللقب، لكن سرعان ما تقلص العدد إلى اثنين بعد حادثة جمعت باتو أوارد سائق مكلارين وإيد جونز خلال اللفة الأولى، دفعت المكسيكي إلى آخر الترتيب ومن ثم اضطر للانسحاب.

وبالرغم من الأعلام الصفراء خلال النصف الأول للسباق، لكن هيرتا نجح في التعافي من مركز تصفياته المتواضع الـ 14 ليضع نفسه في موقع المنافسة على الفوز.

أليكس بالو، شيب غاناسي تصوير: صور موتورسبورت

وكان يبدو أن نيوغاردن يتطلع لقيادة السباق في المراحل الأولى، لكنه لم يتمكن من مجاراة وتيرة هيرتا ليكتفي بالمركز الثاني.

بينما أكمل سكوت ديكسون ترتيب مراكز منصة التتويج.

وعانى بالو من بداية صعبة لسباقه لكنه لم يتوقف عن مواصلة تقديم وتيرة ثابتة لينهي السباق رابعاً، ما كان كافياً لمنحه لقبه الأول.

وقدم سيمون باجينو أداءً رائعاً مع فريقه بينسكي لينهي خامساً أمام أليكسندر روسي، الذي لم ينجح بتسجيل النقاط للمرة الثالثة على التوالي في لونغ بيتش.

الفائز بالسباق كولتون هيرتا، أندريتي أوتوسبورت تصوير: صور موتورسبورت

جاك هارفي قدم وتيرة قوية للغاية ليحقق المركز السابع أمام سيباستيان بورديه.

بينما أكمل تاكوما ساتو وويل باور ترتيب المراكز العشرة الأولى.

ومع احتفال بالو بلقبه الأول، نال سكوت ماكلوغين لقب ناشئ العام، بعد تعرض رومان غروجان لمشكلة ميكانيكية منتصف السباق أدت لانسحابه مع بقاء ست لفات فقط.

نتيجة السباق