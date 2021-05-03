إندي كار: أوارد يتجاوز نيوغاردن ليحرز فوزه الأول في تكساس
أحرز باتريسيو أوارد سائق آرو مكلارين فوزه الأول في سلسلة إندي كار الأمريكية من بوابة سباق تكساس الثاني، حين تجاوز جوزيف نيوغاردن ليحرز المركز الأول.
كانت وتيرة أوارد قوية طوال اليوم، وبدا أنه يتجه لنيل الصدارة في اللفات الـ 50 الأخيرة قبل أن ينفلت إطار سيارة زميله فيليكس روزنكفيست الخلفي بعد وقفة الصيانة.
ما استدعى رفع العلم الأصفر، لكن نيوغاردن أجرى وقفة صيانة بهدف محاولة التقدم على ثلاثي الصدارة تاكوما ساتو، ريان هانتر-ري وماركوس إريكسون. ومع استئناف السباق، حافظ تاكوما ساتو على الصدارة في مواجهة هجوم نيوغاردن.
لكنه لم يتمكن من صد الهجمات ليفسح المجال لكل من نيوغاردن وأوارد.
ولم ينجح نيوغاردن بدوره في صدّ أوارد الذي نجح بتجاوزه إلى المركز الأول، حيث عمل على بناء فارق جيد في الأمام ليعبر الخط بفارق 1.3 ثانية وهي المرة الأولى له في إندي كار.
نيوغاردن أحرز المركز الثاني أمام غراهام رحال وسكوت ديكسون.
المركز الخامس كان من نصيب كولتون هيرتا الذي حقق تقدماً جيداً بعد وقفته الأخيرة متجاوزاً سيمون باجينو، الذي أنهى بفارق ثانية أمام أليكس بالو.
سكوت ماكلوغين أكمل سباقه بالمركز الثامن متقدماً على راينو فيكاي وريان-هانتر ري اللذان أكملا ترتيب المراكز العشرة الأولى.
نتيجة السباق
|المركز
|#
|السائق
|الفريق
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|1
|5
|باتو أوارد
|آرو مكلارين
|248
|2:06:31.115
|2
|2
|جوزيف نيوغاردن
|فريق بينسكي
|248
|2:06:32.359
|1.244
|1.244
|3
|15
|غراهام رحال
|رحال ليتيرمان لانيغان رايسينغ
|248
|2:06:36.760
|5.644
|4.400
|4
|9
|سكوت ديكسون
|شيب غاناسي رايسينغ
|248
|2:06:37.154
|6.038
|0.393
|5
|26
|كولتون هيرتا
|أندريتي أوتوسبورت
|248
|2:06:37.493
|6.378
|0.339
|6
|22
|سيمون باجينو
|فريق بينسكي
|248
|2:06:38.124
|7.008
|0.630
|7
|10
|أليكس بالو
|شيب غاناسي رايسينغ
|248
|2:06:39.484
|8.368
|1.359
|8
|3
|سكوت ماكلولين
|فريق بينسكي
|248
|2:06:43.008
|11.892
|3.524
|9
|21
|رينوس فان كالمتوت
|سي اف اتش رايسينغ
|248
|2:06:43.836
|12.721
|0.828
|10
|28
|ريان هانتر ري
|أندريتي أوتوسبورت
|248
|2:06:45.708
|14.592
|1.871
|11
|20
|إيد كاربنتر
|سي اف اتش رايسينغ
|248
|2:06:46.433
|15.318
|0.725
|12
|8
|ماركوس إريكسون
|شيب غاناسي رايسينغ
|248
|2:06:47.189
|16.074
|0.756
|13
|12
|ويل باور
|فريق بينسكي
|248
|2:06:48.929
|17.813
|1.739
|14
|30
|تاكوما ساتو
|رحال ليتيرمان لانيغان رايسينغ
|247
|2:06:49.945
|1 لفة
|1 لفة
|15
|48
|طوني كنعان
|شيب غاناسي رايسينغ
|246
|2:06:45.051
|2 لفة
|1 لفة
|16
|7
|فيليكس روزينكفيست
|آرو مكلارين
|246
|2:06:47.629
|2 لفة
|2.577
|17
|60
|جاك هارفي
|مايكل شانك رايسينغ
|115
|1:01:50.817
|133 لفة
|131 لفة
|18
|29
|جيمس هينشكليف
|أندريتي أوتوسبورت
|30
|59:10.653
|218 لفة
|85 لفة
|19
|14
|سيباستيان بورديه
|شركات آي. جي. فويت
|0
|0.000
|20
|27
|ألكسندر روسي
|أندريتي أوتوسبورت
|0
|4.744
|248 لفة
|4.744
|21
|51
|بيترو فيتيبالدي
|دايل كوين
|0
|0.000
|22
|18
|إيد جونز
|دايل كوين وفاسور سوليفان
|0
|5.529
|248 لفة
|5.529
|23
|4
|دالتون كيليت
|شركات آي. جي. فويت
|0
|4.405
|248 لفة
|24
|59
|كونور دالي
|كارلين
|0
|3.757
|248 لفة
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