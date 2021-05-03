إندي كار: أوارد يتجاوز نيوغاردن ليحرز فوزه الأول في تكساس

كانت وتيرة أوارد قوية طوال اليوم، وبدا أنه يتجه لنيل الصدارة في اللفات الـ 50 الأخيرة قبل أن ينفلت إطار سيارة زميله فيليكس روزنكفيست الخلفي بعد وقفة الصيانة.

ما استدعى رفع العلم الأصفر، لكن نيوغاردن أجرى وقفة صيانة بهدف محاولة التقدم على ثلاثي الصدارة تاكوما ساتو، ريان هانتر-ري وماركوس إريكسون. ومع استئناف السباق، حافظ تاكوما ساتو على الصدارة في مواجهة هجوم نيوغاردن.

لكنه لم يتمكن من صد الهجمات ليفسح المجال لكل من نيوغاردن وأوارد.

ولم ينجح نيوغاردن بدوره في صدّ أوارد الذي نجح بتجاوزه إلى المركز الأول، حيث عمل على بناء فارق جيد في الأمام ليعبر الخط بفارق 1.3 ثانية وهي المرة الأولى له في إندي كار.

نيوغاردن أحرز المركز الثاني أمام غراهام رحال وسكوت ديكسون.

المركز الخامس كان من نصيب كولتون هيرتا الذي حقق تقدماً جيداً بعد وقفته الأخيرة متجاوزاً سيمون باجينو، الذي أنهى بفارق ثانية أمام أليكس بالو.

سكوت ماكلوغين أكمل سباقه بالمركز الثامن متقدماً على راينو فيكاي وريان-هانتر ري اللذان أكملا ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق