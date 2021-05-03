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إندي كار / تكساس تقرير السباق

إندي كار: أوارد يتجاوز نيوغاردن ليحرز فوزه الأول في تكساس

أحرز باتريسيو أوارد سائق آرو مكلارين فوزه الأول في سلسلة إندي كار الأمريكية من بوابة سباق تكساس الثاني، حين تجاوز جوزيف نيوغاردن ليحرز المركز الأول.

إندي كار: أوارد يتجاوز نيوغاردن ليحرز فوزه الأول في تكساس

كانت وتيرة أوارد قوية طوال اليوم، وبدا أنه يتجه لنيل الصدارة في اللفات الـ 50 الأخيرة قبل أن ينفلت إطار سيارة زميله فيليكس روزنكفيست الخلفي بعد وقفة الصيانة.

ما استدعى رفع العلم الأصفر، لكن نيوغاردن أجرى وقفة صيانة بهدف محاولة التقدم على ثلاثي الصدارة تاكوما ساتو، ريان هانتر-ري وماركوس إريكسون. ومع استئناف السباق، حافظ تاكوما ساتو على الصدارة في مواجهة هجوم نيوغاردن.

لكنه لم يتمكن من صد الهجمات ليفسح المجال لكل من نيوغاردن وأوارد.

ولم ينجح نيوغاردن بدوره في صدّ أوارد الذي نجح بتجاوزه إلى المركز الأول، حيث عمل على بناء فارق جيد في الأمام ليعبر الخط بفارق 1.3 ثانية وهي المرة الأولى له في إندي كار. 

نيوغاردن أحرز المركز الثاني أمام غراهام رحال وسكوت ديكسون.

المركز الخامس كان من نصيب كولتون هيرتا الذي حقق تقدماً جيداً بعد وقفته الأخيرة متجاوزاً سيمون باجينو، الذي أنهى بفارق ثانية أمام أليكس بالو.

سكوت ماكلوغين أكمل سباقه بالمركز الثامن متقدماً على راينو فيكاي وريان-هانتر ري اللذان أكملا ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق

المركز # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل
1 5 Mexico باتو أوارد آرو مكلارين 248 2:06:31.115    
2 2 United States جوزيف نيوغاردن United States فريق بينسكي 248 2:06:32.359 1.244 1.244
3 15 United States غراهام رحال United States رحال ليتيرمان لانيغان رايسينغ 248 2:06:36.760 5.644 4.400
4 9 New Zealand سكوت ديكسون United States شيب غاناسي رايسينغ 248 2:06:37.154 6.038 0.393
5 26 United States كولتون هيرتا United States أندريتي أوتوسبورت 248 2:06:37.493 6.378 0.339
6 22 France سيمون باجينو United States فريق بينسكي 248 2:06:38.124 7.008 0.630
7 10 Spain أليكس بالو United States شيب غاناسي رايسينغ 248 2:06:39.484 8.368 1.359
8 3 New Zealand سكوت ماكلولين United States فريق بينسكي 248 2:06:43.008 11.892 3.524
9 21 Netherlands رينوس فان كالمتوت United States سي اف اتش رايسينغ 248 2:06:43.836 12.721 0.828
10 28 United States ريان هانتر ري United States أندريتي أوتوسبورت 248 2:06:45.708 14.592 1.871
11 20 United States إيد كاربنتر United States سي اف اتش رايسينغ 248 2:06:46.433 15.318 0.725
12 8 Sweden ماركوس إريكسون United States شيب غاناسي رايسينغ 248 2:06:47.189 16.074 0.756
13 12 Australia ويل باور United States فريق بينسكي 248 2:06:48.929 17.813 1.739
14 30 Japan تاكوما ساتو United States رحال ليتيرمان لانيغان رايسينغ 247 2:06:49.945 1 لفة 1 لفة
15 48 Brazil طوني كنعان United States شيب غاناسي رايسينغ 246 2:06:45.051 2 لفة 1 لفة
16 7 Sweden فيليكس روزينكفيست آرو مكلارين 246 2:06:47.629 2 لفة 2.577
17 60 United Kingdom جاك هارفي United States مايكل شانك رايسينغ 115 1:01:50.817 133 لفة 131 لفة
18 29 Canada جيمس هينشكليف أندريتي أوتوسبورت 30 59:10.653 218 لفة 85 لفة
19 14 France سيباستيان بورديه United States شركات آي. جي. فويت 0 0.000    
20 27 United States ألكسندر روسي United States أندريتي أوتوسبورت 0 4.744 248 لفة 4.744
21 51 Brazil بيترو فيتيبالدي دايل كوين 0 0.000    
22 18 United Arab Emirates إيد جونز دايل كوين وفاسور سوليفان 0 5.529 248 لفة 5.529
23 4 Canada دالتون كيليت United States شركات آي. جي. فويت 0 4.405 248 لفة  
24 59 United States كونور دالي United Kingdom كارلين 0 3.757 248 لفة  
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ألونسو: من الصعب الارتجال في الفورمولا واحد مقارنة مع "دبليو إي سي" وإندي كار

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