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إندي كار / إندي 500 / أخبار عاجلة

إدارة فريق بينسكي "متحمسة" حيال عودة ألونسو إلى سباق إندي 500

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إدارة فريق بينسكي "متحمسة" حيال عودة ألونسو إلى سباق إندي 500

يشعر كل من مارك مايلز، جاي فراي ودوغ بولز، بحماسة كبيرة حيال عودة فرناندو ألونسو لمشاركة ثالثة في سباق إنديانابوليس 500.

على متن سيارة "آرو مكلارين أس.بي شيفروليه"، تأهل فرناندو ألونسو بالمركز 26، لكن برفقة مجموعة من نجوم إندي كار الفائزين بالسباق العريق. وبدت وتيرة الإسباني - قبل حادثته - على المسافات الطويلة مشجعة توازي وتيرة العشرة الأوائل، حيث يأمل الفريق بعودة قوية في السباق.

وضمن معرض كلامهم مع وسائل الإعلام، أشار بولز رئيس حلبة إنديانابوليس، مايلز رئيس قسم الترفيه لدى بينسكي وفراي رئيس إندي كار، إلى أن تواجد ألونسو على حلبة سباق إندي 500 للمرة الثانية (بعد أن فشل في التأهل عام 2019)، يشكل دفعة كبيرة لجميع المشاركين في هذا الحدث.

حيث قال فراي: "من الواضح أن ألونسو سائق سباقات رائع. لقد تعرفنا عليه خلال السنتين أو الثلاث الماضية. لست متفاجئاً من اكتسابه السرعة بهذا المعدل المتسارع، بالرغم من تعرضه لحادثة وتعافيه منها.. من ثم تقديم أداء جيد".

وتابع: "إنه أحد أفضل السائقين على الإطلاق. نحن نتطلع قدماً لرؤية ما سيقدمه خلال السباق".

واسترسل: "لا أدري إن كان بوسعنا القول أنه تخطى التوقعات، نظراً لأن طموحاته مرتفعة جداً كسائق بهذا الحجم، لذا إنه يسير على الطريق الصحيح".

وأردف: "أعتقد أن متابعينا وقعوا بالفعل في حبّ فرناندو، إنهم يعرفون موهبته منذ مجيئه، كما أن المقاربة التي يتبعها مع سباق إنديانابوليس 500 والتجربة بأكملها، كما أنه كان يستعمل منصة ’زووم’ وغيرها من الأمور للتواصل مع المتابعين".

واستكمل: "حقيقةً لقد جاء إلى هنا وقرر المنافسة، وأعلم أن متابعينا يأملون بأن يقدم أداءً قوياً. إنه أحد أعظم السائقين على الإطلاق. بالنسبة له، فإن أداءه التنافسي لا يشكل أية مفاجأة، إذ كان قادراً على التعافي من تلك الحادثة بسرعة كبيرة".

واستطرد: "نحن متحمسون للغاية بتواجده. أعلم أن السائقين متحمسون كذلك. كان من الممتع مشاهدته هنا عن قرب خلال الأيام القليلة الماضية".

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من جهته، قال مايلز أنه وبالرغم من مكانته الرفيعة، لكنه وجد ألونسو إنساناً متواضعاً وسهل المعشر.

فقال: "لقد تعرفت عليه بشكل مقرب بعض الشيء. إنني معجب به في الحقيقة. إنه أحد أفضل السائقين على الإطلاق، ومن بين أكثرهم شهرة، ومن بين أكثر الشخصيات شعبية في الرياضة وفي العالم. لكنه ليس متعجرفاً على الإطلاق".

وأكمل: "بالنسبة لي، إنه متواضع للغاية. فهو يهتم بعمله. ولا يطالب بالاهتمام. كما لا يبحث عن أية معاملة خاصة. أعتقد أنه محترف حقيقيّ وإنسان متواضع للغاية وكان من الممتع التعامل معه ومعرفته عن قرب".

واختتم: "نحن مسرورون بأي وقت يقرر أن يأتي فيه إلى هنا".

فرناندو ألونسو، مكلارين آرو أس.بي شيفروليه

فرناندو ألونسو، مكلارين آرو أس.بي شيفروليه

تصوير: صور موتورسبورت

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