أندريتي: على فيراري تزويد الإندي كار بالهياكل والمحرّكات

مرّت قرابة 30 عامًا منذ أن زوّد عضوٌ من عائلة فيات الموسّعة السلسلة الأمريكيّة بالمحرّكات، حيث كانت محاولة ألفا روميو غير ناجحة بين 1989 و1991.

أمّا بالنسبة لفيراري فقد مرّ وقتٌ أطول منذ محاولتها الجديّة الأخيرة للتسابق في الإندي كار عبر سيارتها 637 (الظاهرة في الصورة أعلاه) وخاضت آنذاك محاولات مع بوبي رحال وميشيل ألبوريتو لاختبارها في فيورانو.

واقترح أندريتي، الذي يُعدّ سائقًا واحدًا من بين أربعة تمكّنوا من الفوز ببوطلتَي الفورمولا واحد والإندي كار، أنّ على ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري وروجر بينسكي مالك الإندي كار خوض محادثات بشأن الدخول في شراكة للمستقبل.

وضمن حوارٍ مع صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" الإيطاليّة، قال أندريتي: "سيكون تواجد فيراري مُذهلًا. ليس فقط كمزوّد محرّكات وإنّما كمصنّع هياكل ذلك".

وأردف: "من الواضح أنّ القوانين ستحتاج لتغيير، لكنّني سأودّ رؤية معركة إيطاليّة خالصة بين دالارا وفيراري. سيزيد الحصان الجامح الاهتمام بالبطولة، لكن هناك عوائق في القوانين".

وأكمل: "أعتقد بأن يتوجّه بينوتو إلى روجر بينسكي ويتقدّم إليه بمقترح".

وبالرغم من أن لا أحد أراد تأكيد المسألة بشكلٍ علني، إلّا أنّ موقعنا "موتورسبورت.كوم" يتفهّم أنّ مجموعة فيات كرايزلر حقّقت تقدّمًا كبيرًا للموافقة على لعب دور مزوّد المحرّكات الثالث الذي لطالما سعت وراءه البطولة، وربّما قد تستخدم علامة ألفا روميو بالنظر إلى إعادة إطلاق العلامة في الولايات المتّحدة مؤخّرًا.

لكنّ الوفاة المفاجئة لسيرجيو ماركيوني الرئيس التنفيذي السابق للمجموعة أوقفت تلك الفكرة، وتمّ نقل أموال التسويق الخاصة بألفا إلى إعادة تسمية وتغيير علامة ساوبر في الفورمولا واحد.