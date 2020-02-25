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إندي كار / أخبار عاجلة

ألونسو ينضمّ إلى فريق آرو مكلارين-شيفروليه لسباق إندي 500

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ألونسو ينضمّ إلى فريق آرو مكلارين-شيفروليه لسباق إندي 500
من قبل:
25-02-2020

سيخوض فرناندو ألونسو محاولته الثالثة في سباق إنديانابوليس 500 خلف مقود سيارة آرو مكلارين اس.بي شيفروليه وفق ما أعلنه الفريق اليوم الثلاثاء.

سيخوض الإسباني أولى التجارب لسباق إندي 500 في الـ 30 من أبريل/نيسان المقبل، وسيكون كريغ هامسون مهندس سباقه وسيُجاور كلًا من باتريسيو أوارد وأوليفر آسكيو سائقَي الفريق الرسميين لموسم الإندي كار بأكمله.

وقال ألونسو: "أنا متسابقٌ وسباق إندي 500 هو السباق الأعظم في العالم. أعشق المشجّعين المذهلين الذين يجعلون الحدث مميّزًا جدًا بالنسبة لنا نحن السائقين ويجعلونني أعشق العودة للتسابق".

وأضاف: "أكنّ كلّ الاحترام لهذا السباق ولجميع من يُشاركون فيه، وكلّ ما أريده هو التسابق في مواجهتهم وبذل كلّ ما في وسعي مثل المعتاد".

وأكمل: "كان من المهمّ بالنسبة لي استكشاف خياراتي لهذا السباق، لكنّ فريق آرو مكلارين دائمًا ما كان في أعلى القائمة. لديّ علاقة خاصة مع مكلارين، وتواجدنا معًا كثيرًا وذلك يخلق رابطًا ووفاءً قويًا".

ثمّ تابع: "يغمرني الحماس لبدء التحضيرات. سيكون من الرائع العمل مع أوليفر وباتو وهما موهبتان شابتان للمستقبل ويُواصلان النموّ والنضج سريعًا".

من جانب قال زاك براون الرئيس التنفيذي لمكلارين: "دائمًا ما قلنا أنّنا منفتحون على توفير سيارة ثالثة لفرناندو في سباق إندي 500، لذا نحن مسرورون لأنّه قرّر الانضمام إلينا".

وأضاف: "يُعدّ فرناندو أحد أعظم السائقين في الرياضة ومن الرائع تواجده كجزء من الفريق. إنّها طريقة رائعة لخوض تحدّي إندي 500 الأوّل كفريق آرو مكلارين وتواجد شركة روف مورتغايج لدعم فرناندو لهي شراكة مثاليّة".

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الكاتب مروان الوافي

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