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إندي كار / أخبار عاجلة

ألونسو غير متأكّد من خوضه مجدّدًا لسباق إندي 500

اعترف فرناندو ألونسو أنّه غير متأكّدٍ من أنّه سيتسابق مجدّدًا في إندي 500، وذلك بالرغم من اعتباره مسبقًا أنّ الفوز بذلك السباق التاريخيّ هدفٌ أساسيٌ بالنسبة إليه.

ألونسو غير متأكّد من خوضه مجدّدًا لسباق إندي 500

يرغب بطل العالم مرّتين بإتمام "التاج الثلاثيّ" الشهير عبر الفوز بجائزة موناكو الكبرى، ولوما وإندي 500.

وبعد أن حقّق الفوز في موناكو في 2006 و2007، إلى جانب انتصارَيه في لومان في 2018 و2019، لم يعد أمامه سوى الفوز بالسباق الأمريكيّ الشهير، وحاول فعل ذلك في مناسبتين.

وتصدّر الإسباني الكثير من اللفّات في نسخة 2017 قبل أن يحترق محرّكه ويضطرّ للانسحاب، بينما أكمل نسخة العام الماضي في المركز الـ 21 بعد أن عانى من مشاكل في القابض طوال السباق.

وبالنظر إلى أنّ تركيزه ينصبّ الآن على الفورمولا واحد، فإنّ أيّة خطط للمشاركة في سباق إندي وُضعت جانبًا الآن، لكن كان يُعتقد بأنّه سيستأنف تلك الخطط في المستقبل.

لكنّ جاك فيلنوف الفائز السابق بسباق إندي 500 وبطل الفورمولا واحد أشار مؤخّرًا إلى أنّه يشكّ في أنّ ألونسو سيُقدم على محاولة أخرى.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال تعليقات فيلنوف عشيّة انطلاق جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى، اعترف ألونسو بأنّ هناك فرصة لعدم عودته للمشاركة في السباق.

لكنّه قال بأنّ أي قرار في هذا الشأن لن يتأثّر بما يقوله الآخرون.

وقال حيال ذلك: "أعتقد بأنّ هناك مختلف الآراء حيال كيفيّة التسابق وكيفيّة تحقيق الأهداف".

وأضاف: "بالتأكيد ما يقوله الآخرون حول أهدافك الخاصة أو أحلامك الخاصة لن يُؤثّر على تفكيرك أو كيفيّة رؤيتك للأمور".

وأردف: "لو خضت السباق مجدّدًا فإنّ ذلك لمحاولة بلوغ حلم التاج الثلاثيّ أو محاولة تحقيق الفوز؟ ليس الأمر كما لو أنّك تخوض ذلك النوع من السباقات فقط للمتعة. لكن لا أعلم إن كنت سأشارك فيه مجدّدًا أم لا".

واختتم بالقول: "لو لم أخضه مجدّدًا فليس لأنّ أحدهم قال أنّني لن أقدر على الفوز. لو أفعل ذلك فالأمر مردّه إلى عدم شعوري بالحافز".

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ريكاردو يتوقع المشاركة في سباق باثورست وسلسلة إندي كار في المستقبل القريب

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