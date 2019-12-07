ألونسو: سباق إندي 500 "هو الأولويّة"

في حين أنّ ارتباطات ألونسو طويلة الأمد مع مكلارين قد تُشير إلى أنّ الإسباني سيُشارك رفقة فريق "آرو مكلارين اس بي"، فإنّه يُعتقد بأنّه حافظ على تواصله مع مايكل أندريتي الذي استعان به في نسخة 2017 من السباق.

لكنّ العودة إلى صفوف ذلك الفريق ستتطلّب موافقة هوندا اليابان التي ثار غضبها نتيجة قدر الانتقادات التي وجّهها الإسباني إلى محرّكاتها في بطولة العالم للفورمولا واحد بين 2015 و2017. وشهدت شراكة مكلارين مع "آرو اس ام بي" انتقال الفريق إلى استخدام محرّكات شيفروليه بدل هوندا لموسم 2020.

وبحديثه ضمن حفل توزيع جوائز "فيا" في باريس أمسية الجمعة، حيث كان ألونسو حاضرًا مع زميليه في تويوتا كازوكي ناكاجيما وسيباستيان بويمي لتلقّي جائزة حصدهم للقب بطولة العالم لسباقات التحمّل، قال ألونسو أنّه "مقتنعٌ" بأنّه سيُشارك في النسخة 104 من سباق إنديانابوليس 500.

وقال الإسباني: "من الواضح أنّ التركيز الأساسيّ ينصبّ على داكار. لذا لست أبذل الكثير من الجهد لإبرام أيّ صفقة لسباق إندي 500، لكنّني أنوي خوض السباق في العام المقبل. ذلك ما أريد الفوز به الآن، تلك هي الأولويّة بالنسبة لي. سأتجهّز بأفضل طريقة ممكنة لذلك السباق".

وبحديثه عن فشله الصادم في التأهّل إلى نسخة هذا العام ضمن مشاركة مكلارين بسيارة وحيدة، قال بطل العالم للفورمولا واحد مرّتين: "كان سباق إندي 500 الجانب السلبيّ من هذا الموسم. لولا ذلك لكان مثاليًا لأنّني فزت بكلّ سباقٍ شاركت فيه. لكنّني لم أنطلق في ذلك السباق أصلًا".

وواصل حديثه بالقول: "لكنّني سأحتاج للنظر في أفضل الإمكانيّات لكي أكون تنافسيًا".

وأردف: "كنت حزينًا لعدم تمتّعي بتنافسيّة كافية، وعدم التجهّز بالقدر الكافي. قمنا بما يسعنا. كانت التحضيرات متأخّرة، لكنّ الثقة كانت حاضرة".

واختتم حديثه بالقول: "لكنّنا واجهنا الكثير من المشاكل حتّى في أسبوع التجارب والتصفيات، وتعرّضت لحادث يوم الأربعاء، لذا كنّا متأخّرين طوال الوقت. نأمل أن يكون العام المقبل أفضل من ذلك".