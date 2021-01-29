كوبتسا يستهدف مستقبلًا طويل الأمد في "ال ام بي2" ويستبعد مشاركته في "دي تي ام"

أوضح كوبتسا - الذي قاد سيارة "بي ام دبليو" لصالح فريق آرت في "دي تي ام" في 2020 - أنّ التسابق على متن سيارة من طراز "جي تي3" بعد توقف البطولة عن استخدام السيارات السياحية من الفئة الأولى لن يكون متوافقًا مع دوره في الفورمولا واحد مع ألفا روميو، والتي سيواصل مشاركته معها لموسمٍ ثانٍ في 2021.

وضمن معرض حديثه على هامش سباق دايتونا 24 ساعة، حيث يشارك للمرة الأولى في فئة "بي2" مع فريق "هاي كلاس ريسينغ"، علّق كوبتسا على ذلك قائلًا: "جي تي3 سيارة جيّدة للتسابق، لكنّ لها طريقة قيادة مختلفة تمامًا".

وأضاف: "لديّ دور أقوم به مع ألفا روميو كسائق احتياطي واختبار، وعندما تقود سيارة فورمولا واحد في وضعي تحديدًا، لا يكون لديك الكثير من الوقت للتأقلم مع أمر جديد".

وتابع: "قيادة سيارة جي تي سيعني حاجتي لقدر أكبر من اللازم من التكيّف".

وشرح كوبتسا أن قيادة سيارة "أوريكا 07" في سباق دايتونا 24 ساعة ضمن منافسات بطولة "إمسا ويذرتيك سبورتسكار" وفّرت له فرصة لتعلّم المزيد عن الفئة الثانية للسيارات النموذجية.

فقال: "ذلك أحد أسباب تواجدي هنا على متن سيارة ال ام بي2، كونها فئة توفّر سيارات ذات ارتكازية عالية ومشابهة أكثر للفورمولا واحد. لذلك أنا هنا كي أستكشف الفئة وأتعلم المزيد عنها".

هذا ومن المعلوم بأنّ البولندي قد تواصل مع عدد من فرق "ال ام بي2" من أجل المشاركة في "دبليو إي سي" في 2021، حيث أكّد بأنّه خاض بالفعل محادثات حول مقعد في البطولة.

فقال: "إذا ما كانت هنالك فرصة للتسابق في منافسات التحمّل، فأودّ بالتأكيد القيام بذلك، حيث أعمل منذ فترة على ذلك الأمر. فئة ال ام بي2 ستكون على الأرجح هدفي الأساسي الآن والفئة التي أودّ التسابق بها إذا ما كان ذلك ممكنًا".