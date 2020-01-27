دايتونا 24 ساعة: فريق "واين تايلور ريسينغ" يفوز للمرّة الثالثة في أربعة أعوام

عبر كوباياشي خط النهاية على متن سيارة فريقه رقم 10 بفارق 65 ثانية أمام سيارة مازدا رقم 77 صاحبة قطب الانطلاق الأوّل التي يقودها كل من أوليفر جارفيس، تريستان نونيز وأوليفيير بلا.

ويُبقي ذلك الانتصار على رقم كاديلاك القياسي وسجل فوزها المكتمل بالجولة الافتتاحية لبطولة "إمسا وذرتيك سبورتس كار". كما شهدت النسخة رقم 58 من السباق الكلاسيكي مسافة قياسية جديدة، حيث أكمل الثلاثة الأوائل 833 لفّة / 2965.48 ميلًا، في حين كان الرقم القياسي السابق في 2018 مع 808 لفّة / 2876.48 ميلًا.

وبالعودة إلى مجريات السباق، فقد خاض كوباياشي الساعات الأخيرة بأريحية نسبية، حيث كان ما يزال يحاول الابتعاد عن سيارة مازدا، والتي بدورها عبرت خط النهاية بفارق 20 ثانية عن سيارة كاديلاك رقم 5 لفريق "جي دي سي ميلر موتورسبورتس".

في المركز الرابع تواجد كل من داني كاميرون، خوان بابلو مونتويا وسيمون باجينو على متن سيارة "أكورا تيم بينسكي" رقم 6.

سيارة "جي دي سي ميلر موتورسبورتس" الأخرى حلّت بالمركز الخامس أمام سيارة مازدا الثانية.

"دراغون سبيد" تفوز بفئة "ال ام بي 2"

حقق فريق "دراغون سبيد" الفوز بمنافسات الفئة الثانية النموذجية "ال ام بي 2"، مع كل من بين هانلي، هينريك هيدمان، كولين براون وهاريسون نيوي الذين تفوّقوا على فريق "بي آر1 ماثياسين" بلفّة كاملة.

"بي ام دبليو" تحقق فوزًا مثيرًا بفئة "جي تي لومان"

شهدت فئة "جي تي لومان" معركة حابسة للأنفاس، حيث تغلّب جيسي كرون على توقّف سيارته على المسار خلال فترة التوقّفات قبل الأخيرة ليقود فريق "رحال ليترمان لانيغان ريسينغ" إلى الفوز.

وتعيّن على الفنلندي تجاوز سيارتي بورشه "911 آر اس آر" خلال الساعات الأخيرة، ليعبر خط النهاية بفارق 14 ثانية.

لامبورغيني تحقق الثنائية في فئة "جي تي دايتونا"

سجّلت "لامبورغيني هوراكان" ثنائية ضمن فئة "جي تي دايتونا" مع فريق "بول ميلر ريسينغ"

نتيحة السباق: