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إمسا / دايتونا 24 ساعة / تقرير السباق

دايتونا 24 ساعة: فريق "واين تايلور ريسينغ" يفوز للمرّة الثالثة في أربعة أعوام

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دايتونا 24 ساعة: فريق "واين تايلور ريسينغ" يفوز للمرّة الثالثة في أربعة أعوام
27-01-2020

منح كلّ من ريان بريسكو، رينجر فان دير زاندي، سكوت ديكسون وكاموي كوباياشي فريق "واين تايلور ريسينغ" فوزه الثالث بسباق روليكس 24 ساعة في دايتونا خلال أربعة أعوام على متن سيارة "كاديلاك دي بي آر-في.آر"، في حين حققت "بي ام دبليو" الفوز بفئة "جي تي لومان" للعام الثاني على التوالي.

عبر كوباياشي خط النهاية على متن سيارة فريقه رقم 10 بفارق 65 ثانية أمام سيارة مازدا رقم 77 صاحبة قطب الانطلاق الأوّل التي يقودها كل من أوليفر جارفيس، تريستان نونيز وأوليفيير بلا.

ويُبقي ذلك الانتصار على رقم كاديلاك القياسي وسجل فوزها المكتمل بالجولة الافتتاحية لبطولة "إمسا وذرتيك سبورتس كار". كما شهدت النسخة رقم 58 من السباق الكلاسيكي مسافة قياسية جديدة، حيث أكمل الثلاثة الأوائل 833 لفّة / 2965.48 ميلًا، في حين كان الرقم القياسي السابق في 2018 مع 808 لفّة / 2876.48 ميلًا.

وبالعودة إلى مجريات السباق، فقد خاض كوباياشي الساعات الأخيرة بأريحية نسبية، حيث كان ما يزال يحاول الابتعاد عن سيارة مازدا، والتي بدورها عبرت خط النهاية بفارق 20 ثانية عن سيارة كاديلاك رقم 5 لفريق "جي دي سي ميلر موتورسبورتس".

في المركز الرابع تواجد كل من داني كاميرون، خوان بابلو مونتويا وسيمون باجينو على متن سيارة "أكورا تيم بينسكي" رقم 6.

سيارة "جي دي سي ميلر موتورسبورتس" الأخرى حلّت بالمركز الخامس أمام سيارة مازدا الثانية.

"دراغون سبيد" تفوز بفئة "ال ام بي 2"

حقق فريق "دراغون سبيد" الفوز بمنافسات الفئة الثانية النموذجية "ال ام بي 2"، مع كل من بين هانلي، هينريك هيدمان، كولين براون وهاريسون نيوي الذين تفوّقوا على فريق "بي آر1 ماثياسين" بلفّة كاملة.

"بي ام دبليو" تحقق فوزًا مثيرًا بفئة "جي تي لومان"

شهدت فئة "جي تي لومان" معركة حابسة للأنفاس، حيث تغلّب جيسي كرون على توقّف سيارته على المسار خلال فترة التوقّفات قبل الأخيرة ليقود فريق "رحال ليترمان لانيغان ريسينغ" إلى الفوز.

وتعيّن على الفنلندي تجاوز سيارتي بورشه "911 آر اس آر" خلال الساعات الأخيرة، ليعبر خط النهاية بفارق 14 ثانية.

لامبورغيني تحقق الثنائية في فئة "جي تي دايتونا"

سجّلت "لامبورغيني هوراكان" ثنائية ضمن فئة "جي تي دايتونا" مع فريق "بول ميلر ريسينغ"

نتيحة السباق:

المركز   الرقم السائق عدد اللفات التوقيت الفارق
1   10 Netherlands رينجر فان دير زاندي
Australia ريان بريسكو
New Zealand سكوت ديكسون
Japan كاموي كوباياتشي 		833 :00:33.494  
2   77 United Kingdom أوليفر جارفيس
United States تريستان نونيز
France أوليفييه بلا 		833 :01:38.920 1:05.426
3   5 France سيباستيان بورديه
France لويك دوفال
Portugal جواو باربوسا 		833 :01:59.079 1:25.585
4   6 United States داين كاميرون
France سيمون باجينو
Colombia خوان بابلو مونتويا 		828 :01:28.075 5 Laps
5   85 Colombia خوان بيدراهيتا
Brazil ماثيو ليست
United States كريس ميلر
France تريستان فوتيه 		825 :01:17.937 8 Laps
6   55 United States جوناثان بوماريتو
United Kingdom هاري تينكنيل
United States ريان هانتر ري 		823 :01:55.577 10 Laps
7   31 United Kingdom مايك كونواي
Brazil لويس فيليبو ديراني
Portugal فيليبي ألبوكيركي
Brazil فيليبي نصر 		822 :01:31.406 11 Laps
8   7 United States ريكي تايلور
Brazil هيليو كاسترونيفيز
United States ألكسندر روسي 		811 :01:13.140 22 Laps
9   81 United Kingdom بن هانلي
Sweden هنريك هيدمان
United States كولن براون
United Kingdom هاريسون نيوي 		811 :01:33.795 22 Laps
10   52 United States بن كيتنغ
Switzerland سايمون ترامر
United States نيك بول
France غابرييل أوبري 		809 :01:17.614 24 Laps
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الحدث دايتونا 24 ساعة
قائمة السائقين كاموي كوباياتشي , رينجر فان دير زاندي , ريان بريسكو , سكوت ديكسون
قائمة الفرق واين تايلور ريسينغ

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