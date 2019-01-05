دايتونا 24 ساعة: ألونسو جاهز للمنافسة مع "توقعات مرتفعة"

اختبر ألونسو للمرة الأولى سيارة "كاديلاك دي.بي.آي-في.آر" في دايتونا صباح اليوم، كما تكلم مع وسائل الإعلام قبيل حصة يوم الاثنين الثانية.

وسينضمّ هو وزميله في صفوف تويوتا ضمن بطولة العالم للتحمّل "دبليو إي سي" كاموي كوباياشي إلى رينغر فان دير زاردي وجوردان تايلور على متن سيارة "دبليو تي آر رقم 10" في الجولة الافتتاحيّة لموسم 2019 من بطولة "إمسا".

حيث قال الإسباني: "التوقعات مرتفعة، لكن علينا الانتظار حتى نهاية السباق. أعتقد أنني ضمن موقع أفضل بكثير مقارنة بالعام الماضي".

وأكمل: "سأستفيد هذا الموسم من كل الخبرة التي جنيتها من العام الماضي - التعامل مع الزحام، توفير الوقود، كيفية عمل سيارة الأمان في الولايات المتحدة الأمريكية - وسيكون كل ذلك مفيداً".

وتابع: "ذلك يغير من مقاربة السباق. العام الماضي في دايتونا كان هدفي يتمحور حول التحضير لسباق لومان 24 ساعة. بينما هدفي هذا الموسم يتمحور حول الفوز".

وأضاف: "سباق الموسم الماضي كان الأول في حياتي ضمن سباقات التحمل، الأول لي ضمن قمرة مغلقة، وأشعر أنني جاهز الآن للاستمتاع بذلك أكثر. لذا حتى الآن، كل شيء كان رائعاً، الهدف لهذا الموسم هو بالتأكيد المنافسة على المسار. أنا مسرور لكوننا ضمن مركز جيد".

وأردف: "كنتُ واثقاً حيال المنافسة في الموسم الماضي، لكن بيئة العمل ضمن هذا الفريق، النجاح الذي حققوه في الماضي، الاحترافية التي يتمتعون بها ومقاربتهم لكل حصة تجارب، كل ذلك يجعلني أكثر ثقة".

واختتم: "أنا ضمن بيئة أكثر تنافسية لهذا الموسم مع هذا الفريق. أعلم كيفية سير سباق دايتونا 24 ساعة، وصعوبة توقع مجريات الأمور. لذا علينا الحفاظ على هدوئنا خلال السباق والقيام بأفضل ما بوسعنا".