تصوير فيلم براد بيت حول الفورمولا واحد يصل إلى سباق دايتونا 24 ساعة

سيتمحور تصوير الفيلم في دايتونا على سيارة بوشه 911 التي يقودها فريق تشيب هارت ريسينغ (ضمن الفيلم)، والتي يقودها على أرض الحلبة، آدم أديلسن، إيليوت سيكر، يان هيلين وفريدريك ماكوفيسكي.

لكن أسماءهم لن تكون موجودة على السيارة وبدلاً منها سيتم وضع اسم سوني هايز (اسم شخصية بيت في الفيلم).

"جيري براكهايمر منتج الفيلم، قد قدم مجموعة من أجمل أفلام الحركة سابقاً والمسلسلات خلال العقود الماضية" قال فرانك كيليهر رئيس حلبة دايتونا العالمية.

وأكمل: "سواء أكانت تلك أفلام سيارات، أو طائرات أو غيرها، فإن أعماله تعكس الطاقة الحقيقية التي سنراها بالفعل في منافسات دايتونا 24 ساعة، ما يجعل من الحدث الأرضية المثالية له".