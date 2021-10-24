جي تي المفتوحة الدولية: الفيصل الزُبير وسوسيك يحققان المركز الخامس في برشلونة

تقدَّم الثنائي المشارك في سيارة بورشه "911 جي تي 3 آر" من تحضير "فريق ليخنر للسباقات" مركزين، من السابع إلى الخامس، وحققا خبرةً لا تُقدَّر بثمن إلى جانب غلةٍ جيدة من النقاط، علمًا بأن مُنافسيهما الرئيسيين الثُنائي المؤلف من الإيطالي ميكاييلي بيريتّا وزميله السويسري فريدريك شاندورف قد أنهيا السباق سادسًا، وهذا ما كان كافيًا لهما للفوز بلقب الموسم، جديرٌ بالذكر بأن الأخيرين يُشاركان في سيارة لامبورغيني "أوراكان جي تي 3 إيفو" من تحضير "فريق فينشينزو سوسبيري للسباقات".

خرج الفيصل عن المسار باتجاه المنطقة الحصوية في اللفة الأولى من السباق، وتراجع للمركز الـ 12، لكنه تمكَّن من التقدم للمركز السابع مع موعد استلام زميله أندي سوسيك لمهمة القيادة، الذي تمكَّن من التقدم لمركزين مُنهيًا السباق في المركز الخامس.

فاز السائقان مارتين كودريتش وإيثان سيميوني بالسباق الذي امتد لسبعين دقيقة بفارق 0.278 من الثانية عن الثنائي جيم بلا وتوماس درويت. وأكمل الثنائي بابتيست مولان ويوكي نيموتو منصة التتويج في سيارة "فريق فينشينزو سوسبيري للسباقات" الثانية.

قال الفيصل: "للأسف، خرجنا عن المسار باتجاه المنطقة الحصوية في اللفة الأولى، وتراجعنا للمركز الـ 12، تعافيت من هذه الكبوة وتقدمت وصولًا للمركز السابع قبل تسليم السيارة لزميلي أندي، الذي نجح بإنهاء السباق خامسًا، وهي نتيجة عظيمةً نظرًا لكل الإثارة التي حصلت في السباق – الخروج عن المسار وتجاوز سيارات وسط الترتيب، كانت تلك العوائق التي تعيَّن علينا اجتيازها. إجمالًا، كانت نتيجةً جيدةً لإنهاء الموسم، سنبذل قُصارى جهدنا في السباق الأخير يوم الأحد".

تولى لفيصل مهمة تسجيل الأوقات في التجارب التأهيلية للسباق الأول، التي أُقيمت في أجواء باردة لكن جافة، تواجد العُماني ضمن المراكز الثلاثة الأولى في الدقائق الأولى من الفترة، واستقرَ في المركز السابع على شبكة الانطلاق بتوقيت 1:44.633 دقيقة في نهاية المطاف.

هيمن السائق الفِرنسي جيم بلا على الفترة في سيارة مرسيدس "أيه أم جي – جي تي 3" بألوان فريق "أكّا أيه أس بيه"، حيث سجَّل التوقيت الأسرع، 1:43.152 دقيقة، وكان شاندورف بطيئًا نسبيًا، وسجَّل ثاني أسرع توقيت، 1:43.488 دقيقة، ومارتين كودريتش ثالثًا.

قدَّم كودريتش، وزميله سيميوني، تأديةً مثيرةً للإعجاب في فترة التجارب الحرة الأولى، وسجلا توقيت 1:44.989 دقيقة في سيارة مرسيدس "أيه أم جي – جي تي 3" بألوان "فريق 2 سي موتورسبورت"، خاضَ السائقان الفيصل وأندي 20 لفة من التجارب، وكان أفضل توقيت لهما 1:45.371 دقيقة، في المركز السادس، بفارق 0.124 من الثانية عن المنافسين على اللقب بيريتّا وشاندورف.

كانت فترة التجارب الحرة الثانية أفضل للثنائي الفيصل وأندي، وسجلا توقيت 1:45.221 دقيقة، أي في المركز الثالث، خلف بيريتّا وشاندورف في المركز الأول، والثنائي لوريس سبينِلّي وفلوريان شولتزِه ثانيًا في سيارة مرسيدس بألوان "أيه كاي أم موتورسبورت".

إلى ذلك، ستقام التجارب التأهيلية للسباق الثاني يوم الأحد، 24 تَشرين الأول (أكتوبر)، في الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا (11:00 قبل الظهر بتوقيت مسقط)، ومدتها نصف ساعة، يليها السباق الثاني الذي سيبدأ الساعة 13:25 ظهرًا بتوقيت وسط أوروبا (3:25 بتوقيت مسقط).

الترتيب العام المُؤقت لبُطولة جي تي المفتوحة العالمية موسم 2021 – بعد 13 سباقًا من أصل 14:

السائقان النقاط

01- فريدريك شاندورف (سويسرا)/ ميكاييلي بيريتّا (إيطاليا) 142 نُقطة

02- أندي سوسيك (إسبانيا) 116 نُقاط

03- الفيصل الزُبير (سلطنة عُمان) 98 نُقطة

04- بابتيست مولان (بلجيكا)/ يوكي نيموتو (اليابان) 97 نُقطة

05- أولِّي ميلّروي (بريطانيا)/ برِندان إيريب (أمريكا) 90 نُقطة

06- لوريس سبينِلِّي (إيطاليا) 65 نُقطة