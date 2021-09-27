سلسلة جي تي المفتوحة: الزُبير يحقق منصة تتويج في سباق مونزا الثاني ضمن الجولة السادسة

اختار الثنائي المشارك في سيارة بورشه "911 جي تي 3 آر" من تحضير "فريق ليخنر للسباقات" التوقف في منصات الصيانة لتركيب الإطارات الخاصة بالأجواء الماطرة فور هطولها مع انطلاقة السباق، وهي الخطة التي أدت لتقدمهم في السباق وإنهائه على منصة التتويج، إلى جانب تسجيل غلة جيدة من النقاط.

تمكن الثنائي المؤلف من السائقين التشيلي بنيامين هايتس والإيطالي فابريزيو كريستاني من تجاوز تحديات السباق تحت الأمطار وتسجيل الفوز بلقب السباق بفارق 8.372 ثواني عن الفيصل وأندي، حيث شاركا في سيارة فيراري "488" تتبع فريق "رينالدي للسباقات".

أنهى الثنائي الإيطالي ميكاييلي بيريتا والسويسري فريدريك شاندورف السباق ثالثًا في سيارة لامبورغيني بألوان "فريق فينشينزو سوسبيري للسباقات".

قال الفيصل: "كانت تأديتنا طيلة هذه الجولة جيدةً إجمالًا، خاصةً السباق الثاني، بدأت السباق من المركز التاسع، لكن علمنا بأن تأدية السيارة ممتازة في الأجواء الماطرة، بدأنا لفة التحمية بالإطارات الملساء، وكان ذلك الخيار الصحيح، لكن قبيل بداية السباق شعرنا بأن الوقت قد حان للانتقال للإطارات الماطرة، لذا توقفنا في لاستبدال الإطارات".

وتابع: "وكان ذلك القرار الصائب في الوقت المناسب، وتمكنا من التقدم من المركز التاسع إلى المركز الثاني، نحن سعداء بذلك، وفي التأكيد لم نكن نتوقع إنهاء السباق في هذا المركز مع الأخذ بالاعتبار انطلاقنا من المركز التسع. قدمنا تأديةً جيدةً خلال السباق، ومنها تقدمنا على ثلاث سيارات خلال التوقف في منصات الصيانة لوحدها، كان التوقف رائعًا. تركيزي الآن منصب على الجولة المقبلة في برشلونة".

سجل الفيصل وأندي تاسع أسرع توقيت في التجارب التأهيلية للسباق الثاني، في حين ذهب قطب الانطلاق من المركز الأول للثنائي جو أوزبورن ونيك موس في سيارة ماكلارين بألوان فريق "إنسيبشن للسباقات"، وتمكن جاكوبو غيوديتي من تسجيل ثاني أسرع توقيت في سيارة هوندا "أن أس أكس" تتبع فريق "رينو للسباقات".

سرعات ما هطلت زخات خفيفة من الأمطار عند بداية السباق، لذا دخل الفيصل وغيوديتي سريعًا إلى منصات الصيانة لوضع الإطارات المخصصة للأجواء الماطرة والمسارات المبتلة، تمكن يومي نيموتو من تجاوز أوزبورن وتصدر السباق في حين انتقل السائق غيرهارد تويرايسر للمركز الثالث.

بعد التوقف الأول في منصات الصيانة عاد الفيصل وغيوديتي إلى الحلبة في المركزين الـ 18 و الـ 22 على التوالي، في حين بدأ عدد من السائقين بالدخول لمنصات الصيانة، استعاد أوزبورن الصدارة في اللفة الثانية، وتقدم لويس سبينيلي للمركز الثاني، وتقدم الفيصل للمركز الـ 13 في اللفة الثالثة من السباق.

اختار سبينيلي الدخول لمنصات الصيانة بعد أن تقدم دان بييل من سلسلة بورشه سوبركاب للصدارة في سيارة فريق "بونالدي موتورسبورت بورشه"، تبين صوابية خيار الفيصل بالتوقف في بداية السباق في منصات الصيانة، إذ تمكن سريعًا من التقدم للمركز الثامن.

تقدم الفيصل للمركز السابع مع دخول السائق ماركوس بافيرود لمنصات الصيانة، حيث الثاني في فئة المحترفين "برو" خلف فابريزيو كريستاني. زادت شدة هطول الأمطار في اللفة الخامسة، حيث تقدم كريستاني للمركز الرابع وبدأ الفيصل وشاندورف بملاحقة سيارات بورشه سوبركاب وهما في المركزين السادس والسابع على التوالي.

وفي اللفة السادسة نجح الفيصل بالتقدم للمركز الخامس وشاندورف للمركز السادس. واصل السائقان بييل وماتيوش ليسوفسكي بالدفاع عن مركزيهما من هجمات كريستاني في الأمام. تمكنت سيارات فئة المحترفين "برو" من التقدم للصدارة في اللفة السابعة، وتجاوز شاندورف الفيصل للمركز الخامس، ولكن واصل سائقا بورشه ولامبورغيني منافسة سيارات فئة سوبركاب أمامهما.

نجح كلاهما بتجاوز سائقي فئة سوبركاب في الأمام وتقدما للمركز الثاني والثالث خلف كريستاني مع تبقي 44 دقيقة على انتهاء السباق.

سيطرت سيارات فئة المحترفين "برو" على المراكز الستة الأولى، حيث كان كريستاني متصدرًا بفارق 6.992 ثواني عن شاندورف، والفيصل في المركز الثالث متقدمًا على جياكومو ألتوي. دخل الفيصل وشاندورف معًا إلى منصات الصيانة من أجل استبدال السائقين، ومن هذه اللحظة وصاعدًا تولي السائق الإسباني أندي سوسيك مهمة قيادة سيارة البورشه والإيطالي ميكاييلي بيريتا قيادة سيارة اللامبورغيني، وذلك مع بقي 34 دقيقة على انتهاء السباق، حيث عاد إلى الحلبة في المركزين الـ 14 والـ 15 على التوالي.

وما إن اكتملت سلسلة التوقفات لاستبدال السائقين حتى كان سوسيك وبيريتا قد وصلا للمركزين الثالث والرابع خلف هايتس وفيدريكو ليو، مع تبقي 24 دقيقة على انتهاء السباق الذي أقيم في ظروف صعبة، تمكن سوسيك من تجاوز ليو في اللفة الـ 17 نحو المركز الثاني، وبدأ بمطاردة هايتس.

كان الفارق بين هايتس وسوسيك 23.404 ثانية عندما دخلت سيارة الأمان إلى المسار بعد رفع الأعلام الصفراء للسماح للمتطوعين بإزالة حطام إحدى سيارات لامبورغيني التي تسببت بحادث اصطدام، استؤنف السباق في ظروف طبيعية مع تبقي 12 دقيقة على انتهائه مع تصدر هايتس وسوسيك وليو وبيريتا السباق.

توقف هطول الأمطار، لكن كانت الحلبة لا تزال مبللةً بمياهها، وحافظ رباعي الصدارة على مواقعهم إلى أن انزلق ليو وتراجع للمركز السادس، لذا تقدم السائقان بيريتا وبابتيست مولان للمركزين الثالث والرابع على التوالي.

تقدم هايتس على سوسيك بفارق 5.806 ثواني، وذلك بعد 22 لفة من التسابق وتبقي تسع دقائق على انتهاء السباق، ولم يتمكن أي من السائقين من اللحاق بسيارة فيراري في الأمام طوال اللفات الأخيرة من السابق، اجتاز هايتس خط النهاية أولًا بفارق 8.372 ثواني عن سوسيك، وأنهى بيريتا السباق ثالثًا وماركو بونانومي رابعًا.

ستقام الجولة السابعة – الأخيرة - من سلسلة سباقات جي تي المفتوحة الدولية 2021 على حلبة برشلونة في الفترة يومي 23 و 24 تشرين الأول (أكتوبر) 2021.

الترتيب العام المؤقت لبطولة جي تي المفتوحة العالمية موسم 2021 – بعد 12 سباقًا (الجولة السادسة):

السائقان النقاط

01- فريدريك شاندورف (سويسرا)/ ميكاييلي بيريتا (إيطاليا) 136 نقطة

02- أندي سوسيك (إسبانيا) 108 نقاط

03- الفيصل الزُبير (سلطنة عمان) 90 نقطة

04- بابتيست مولان (بلجيكا)/ يوكي نيموتو (اليابان) 85 نقطة

05- أولي ميلروي (بريطانيا)/ برندان إيريب (أمريكا) 67 نقطة

06- لوريس سبينلي (إيطاليا) 55 نقطة